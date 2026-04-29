Govt fact check Fuel Price hike: పెట్రోల్ , డీజిల్ ధరల పెంపు లేదు.. రంగంలోకి పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్.. కీలక ప్రకటన..

Govt fact check unit reacts on petrol and diesel prices hike rumours: గత కొన్ని రోజులుగా దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ల కొరత తెగ టెన్షన్ తెప్పిస్తుంది. ఒకవైపు పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మూలంగా మన దేశంలో క్రూడ్ ఆయిల్ రెట్లు ఆకాశంను తాకాయి. అంతే కాకుండా చమురు నౌకలు సైతం ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోవడంతో భారత్ లో విపరీతమైన ఆయిల్ కొరత ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సైతం పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత వేధిస్తుంది. ఇకదేశంలో వెస్ట్ బెంగాల్ లో రెండో విడత పోలింగ్ ఈ రోజు నడుస్తొంది. సాయంత్రంకు పోలింగ్ ముగియనుంది.
పోలింగ్ కాగానే ఎగ్జీట్ పోల్ లు విడుదలౌతాయి. మరోవైపు వెస్ట్ బెంగాల్ లో పొలింగ్అ వ్వగానే పెట్రోల్, డీజిల్ రెట్లు అమాంతం పెరుగుతాయని సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ప్రచారం జరుగుతుంద. పెట్రోల్ పై ఏకంగా రూ. 10, డీజిల్ పై 12.50 పెరుగుతుందని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. అందుకే ఈ విధంగా ఆర్టిఫియల్ కొరత క్రియేట్ అయ్యిందని రచ్చ నడుస్తొంది. దీనిపై కేంద్రం పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం స్పందించింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచనుందని వస్తున్న వాదనలను ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ఫ్యాక్ట్ చెక్ యూనిట్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ ప్రచారంలో నిజంలేదని తెల్చి చెప్పింది. అంతే కాకుండా కొంత మంది కేంద్ర పెట్రోలియంశాఖచే జారీ చేసిన ఫెక్ ఉత్తర్వులను కూడా వైరల్ చేశారు. ఇది కూడా అవాస్తవమని కేంద్రం ఫ్యాక్ట్ చెక్ స్పష్టం చేసింది.
Read more: Man digs up Sisters skeleton Video: అత్యంత అమానవీయం.. సమాధి నుంచి అక్క అస్థిపంజరం బైటకు తీసి బ్యాంకుకు.. వీడియో వైరల్..
భారత ప్రభుత్వం అటువంటి ఉత్తర్వు ఏదీ జారీ చేయలేదని వెల్లడించింది. ఇటువంటి వార్తలను ఎల్లప్పుడూ అధికారిక ప్రభుత్వ వర్గాల ద్వారా మాత్రమే ధృవీకరించుకోవాలని పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ 'X' లోని ఒక పోస్ట్లో పేర్కొంది.
