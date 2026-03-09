English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Supreme court: యాసిడ్ దాడి బాధితులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.!. అన్ని రాష్ట్రాలకు సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు..

Supreme court: యాసిడ్ దాడి బాధితులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.!. అన్ని రాష్ట్రాలకు సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు..

Supreme court key orders to states:  అన్ని రాష్ట్రాల ముందు ప్రభుత్వాలు యాసిడ్ దాడి బాధితులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించడం లేదా ప్రత్యేకమైన పాలసీని రూపొందించాలని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా ఘటనలకు పాల్పడిన వారి ఆస్తులను జప్తు చేసి బాధితులకు పరిహారంగా చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకొవాలని అత్యున్నన ధర్మాసంన కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 9, 2026, 07:35 PM IST
Supreme court key directions to all states over acid attacks: దేశంలో ఇటీవల యాసిడ్ దాడి ఘటనలు చాలా ఆందోళనకరంగా మారాయి. కొంత మంది యువకులు తమ ప్రేమను కాదన్నారని అమ్మాయిలపై  యాసిడ్ దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు, భార్య భర్తల గొడవల్లో సైతం యాసిడ్ దాడులు చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల స్కూల్ లో మైనర్ యువతిపై కూడా టీచర్ యాసిడ్ దాడికి పాల్పడ్డ ఘటన ఏపీలో వెలుగులోకి వచ్చింది. రోడ్ల మీద వెళ్లేటప్పుడు దారి కాచీ కొంత మంది ఆకతాయిలు వేధింపులకు పాల్పడి యాసిడ్ దాడి చేసిన ఘటనలు గతంలో అనేకం చోటు చేసుకున్నాయి.

ఈ క్రమంలో యాసిడ్ దాడి ఘటనలో అత్యున్నత ధర్మాసనం సుప్రీంకోర్టులో వాడి వేడి వాదనలు జరిగాయి. సోమవారం సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్ మల్యా బాగ్చీ లతో కూడిన ధర్మాసనం హర్యానాకు చెందిన యాసిడ్ దాడి బాధితురాలు షేక్ మాలిక్ కేసు విచారణ నేపథ్యంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇక మీదట యాసిడ్ దాడి బాధితులకు కోసం ప్రత్యేకంగా చట్టాలు తేవాలని ఆదేశించింది. 

షాహీన్ మాలిక్ తరపున సీనియర్ లాయర్ సిద్దార్థ్ లుథ్రా తమ వాదనలు విన్పించారు.ఈ క్రమంలో లాయర్ వాదనలతో సుప్రీంకోర్టు ఏకీ భవించింది.ఈ క్రమంలో అన్ని రాష్ట్రాలకు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. యాసిడ్ దాడుల బాధితులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లేదా ఆర్థిక భత్యాలు కల్పించే లక్ష్యంతో విధానాలను రూపొందించాలని సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను సూచించింది.

ఇటువంటి దారుణమైన నేరాలకు పాల్పడిన వ్యక్తులు ఇళ్లను, ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుని బాధితులకు పునారావాసం,  ఆర్థిక పరంగా  సాయమందేలా చూడాలన్నారు.వీరి జీవనోపాధి కోసం ప్రత్యేకంగా విధానాలు రూపొందిచాలన్నారు. వివిధ రాష్ట్రాలలో ప్రస్తుతం యాసిడ్ దాడి బాధితుల సంక్షేమానికి ప్రత్యేకమైన విధానాలు లేవని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఇక మీదట అయిన అన్ని ప్రభుత్వాలు దీనిపై సీరియస్ గా బాధితులకు అండగా ఉండేలా నిర్ణయాలు తీసుకొవాలని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

 

