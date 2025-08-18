English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Viksit Bharat Rozgar Yojna: నిరుద్యోగులు, కంపెనీలకు రూ.లక్ష కోట్లు.. పీఎం వికసిత్‌ భారత్‌ రోజ్‌గార్‌ ఇదే!

PM Viksit Bharat Rozgar Yojna Full Details In Telugu: కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించింది. కంపెనీలు, ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూసే వారిని అనుసంధానం చేస్తూ ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని తీసుకువచ్చింది. లక్ష కోట్లతో ప్రారంభించిన పథకం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 18, 2025, 08:42 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
6
Andhra Pradesh
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
10
Malhaar Rathod
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
6
Rahul Sipligunj
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
5
August holiday 2025
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
PM Viksit Bharat Rozgar Yojna: నిరుద్యోగులు, కంపెనీలకు రూ.లక్ష కోట్లు.. పీఎం వికసిత్‌ భారత్‌ రోజ్‌గార్‌ ఇదే!

PM Viksit Bharat Rozgar Yojna: కొత్త ఉద్యోగాలను కల్పించేందుకు.. కంపెనీ యాజమాన్యాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవారు.. ఉద్యోగ అభ్యర్థులను అనుసంధానం కల్పించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం వికసిత్‌ భారత్‌ రోజ్‌గార్‌ అనే ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. తెలుగులో ప్రధానమంత్రి వికసిత్‌ భారత్‌ ఉపాధి పథకం అని అర్థం. ఆ పథకం పేరిట (PM Viksit Bharat Rozgar Yojna) పేరిట పోర్టల్‌ను కూడా ప్రారంభించింది. ఉపాధి ఆధారిత ప్రోత్సాహక పథకానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం జూలై 1వ తేదీన ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పథకంతో రూ.లక్ష కోట్లు వెచ్చించి వచ్చే రెండేళ్లలో (1 ఆగస్టు 21025 - 31 జూలై 2027) 3.5 కోట్లకుపైగా ఉద్యోగాలు కల్పించడం ఈ పథకం లక్ష్యం.  ఈ పథకాన్ని పార్ట్‌ ఏ, పార్ట్‌ బీ అని రెండు భాగాలుగా విభిజించినట్లు కేంద్ర మంత్రి మన్‌సుఖ్‌ మాండవీయ తెలిపారు.

Also Read: Kota Rukmini: సినీ పరిశ్రమలో మరో విషాదం.. కోట శ్రీనివాస రావు సతీమణి కన్నుమూత

ఎవరు అర్హులు
కంపెనీలు యజమానులు, తొలిసారి ఉద్యోగంలో చేరేవారు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందవచ్చు.

పథకం లక్ష్యం
రూ.లక్ష కోట్లు వెచ్చించి రాబోయే రెండేళ్లలో (1 ఆగస్టు 21025 - 31 జూలై 2027) 3.5 కోట్లకుపైగా ఉద్యోగాలు కల్పించడం పీఎం వికసిత్‌ భారత్‌ రోజ్‌గార్‌ లక్ష్యం.

పార్ట్‌ ఏ
==> ఇది ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూసే వారికి
==> పార్ట్‌ ఏ కింద మొదటిసారి ఉద్యోగంలో చేరిన వారికి ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తారు. అంటే ఒక నెల జీతం (జీతం+డీఏ) రూ.15 వేల వరకు ఉంటుంది. ఇది రెండు విడతల్లో చెల్లిస్తారు. 
==> రూ.లక్ష వరకు గ్రాస్‌ వేతనం పొందే ఉద్యోగులందరూ పార్ట్‌- ఏలో భాగం.

Also Read: Red Alert On Rains: వరుణుడు తగ్గేదేలా.. తెలంగాణ, ఏపీలో అత్యంత భారీ వర్షాలు

పార్ట్‌ బీ
==> కంపెనీ యాజమాన్యాలకు సంబంధించినది పార్ట్‌ బీ. ఇది యజమానులకు మద్దతు ఇస్తారు.
==> యాజమాన్యాలకు మూడు స్లాబుల్లో ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తారు. ఉదా: ఉద్యోగి నెల జీతం రూ.10 వేలు ఉంటే యజమానికి రూ.వెయ్యి ప్రోత్సాహకం అందిస్తారు.
==> ఉద్యోగి నెలజీతం రూ.10 వేల నుంచి 20 వేల మధ్య ఉంటే యజమానికి రూ.2 వేలు, రూ.30 వేల వరకు జీతం ఉంటే యజమానికి రూ.3 వేల ప్రోత్సాహకం ఇస్తారు. ఇది కేవలం ఒక ఉద్యోగికి ఒకసారి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.

Also Read: Dishonour: స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు అవమానం.. దుర్వాసన వస్తుందని

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Govt schemesEmploymentCOMPANIESEmployeesGovt of india

Trending News