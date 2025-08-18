PM Viksit Bharat Rozgar Yojna: కొత్త ఉద్యోగాలను కల్పించేందుకు.. కంపెనీ యాజమాన్యాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవారు.. ఉద్యోగ అభ్యర్థులను అనుసంధానం కల్పించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ అనే ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. తెలుగులో ప్రధానమంత్రి వికసిత్ భారత్ ఉపాధి పథకం అని అర్థం. ఆ పథకం పేరిట (PM Viksit Bharat Rozgar Yojna) పేరిట పోర్టల్ను కూడా ప్రారంభించింది. ఉపాధి ఆధారిత ప్రోత్సాహక పథకానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం జూలై 1వ తేదీన ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పథకంతో రూ.లక్ష కోట్లు వెచ్చించి వచ్చే రెండేళ్లలో (1 ఆగస్టు 21025 - 31 జూలై 2027) 3.5 కోట్లకుపైగా ఉద్యోగాలు కల్పించడం ఈ పథకం లక్ష్యం. ఈ పథకాన్ని పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బీ అని రెండు భాగాలుగా విభిజించినట్లు కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ తెలిపారు.
ఎవరు అర్హులు
కంపెనీలు యజమానులు, తొలిసారి ఉద్యోగంలో చేరేవారు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందవచ్చు.
పథకం లక్ష్యం
రూ.లక్ష కోట్లు వెచ్చించి రాబోయే రెండేళ్లలో (1 ఆగస్టు 21025 - 31 జూలై 2027) 3.5 కోట్లకుపైగా ఉద్యోగాలు కల్పించడం పీఎం వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ లక్ష్యం.
పార్ట్ ఏ
==> ఇది ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూసే వారికి
==> పార్ట్ ఏ కింద మొదటిసారి ఉద్యోగంలో చేరిన వారికి ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తారు. అంటే ఒక నెల జీతం (జీతం+డీఏ) రూ.15 వేల వరకు ఉంటుంది. ఇది రెండు విడతల్లో చెల్లిస్తారు.
==> రూ.లక్ష వరకు గ్రాస్ వేతనం పొందే ఉద్యోగులందరూ పార్ట్- ఏలో భాగం.
పార్ట్ బీ
==> కంపెనీ యాజమాన్యాలకు సంబంధించినది పార్ట్ బీ. ఇది యజమానులకు మద్దతు ఇస్తారు.
==> యాజమాన్యాలకు మూడు స్లాబుల్లో ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తారు. ఉదా: ఉద్యోగి నెల జీతం రూ.10 వేలు ఉంటే యజమానికి రూ.వెయ్యి ప్రోత్సాహకం అందిస్తారు.
==> ఉద్యోగి నెలజీతం రూ.10 వేల నుంచి 20 వేల మధ్య ఉంటే యజమానికి రూ.2 వేలు, రూ.30 వేల వరకు జీతం ఉంటే యజమానికి రూ.3 వేల ప్రోత్సాహకం ఇస్తారు. ఇది కేవలం ఒక ఉద్యోగికి ఒకసారి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
