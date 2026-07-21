/భారతదేశ అప్పులు త్రిబుల్‌.. రూ.201 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిన నరేంద్ర మోదీ

India Debts: అప్పుల్లో భారతదేశం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. రాష్ట్రాలతోపాటు భారత ప్రభుత్వం కూడా భారీగా అప్పులు చేస్తోంది. ఎంతలా అంటే మూడింతలు అప్పులు పెరిగాయి. అధికారంలోకి వచ్చిన నరేంద్ర మోదీ ఇబ్బడి ముబ్బడిగా అప్పులు చేయడంతో ప్రస్తుతం భారతదేశ అప్పులు రూ.201 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. మోదీ కంటే ముందు డబుల్ డిజిట్ ఉన్న అప్పులు తర్వాత మూడింతలు పెరిగాయి. వర్షాకాల సమావేశాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించిన అప్పుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
భారతదేశ అప్పులు ఎన్ని? అని లోక్సభలో ఎస్పీ ఎంపీ ధర్మేంద్ర యాదవ్ ప్రశ్న అడిగారు. దీనికి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి సమాధానం ఇస్తూ భారతదేశ అప్పుల చిట్టాను వివరించారు. మోదీ రాకముందు అంటే 2014-15 సంవత్సరంలో భారతదేశ అప్పు రూ.64.11 లక్షల కోట్లు ఉంది. అది కాస్త ఇప్పుడు రూ.201 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది. మోదీ తన 12 ఏళ్ల పాలనాకాలంలో అప్పులు విపరీతంగా చేశారు. 2014తో పోలిస్తే 214 శాతం అప్పులు పెరిగాయి. తన పరిపాలన కాలంలో మోదీ ఇప్పటివరకు చేసిన అప్పు అక్షరాల రూ.137.06 కోట్లు.
2014-15 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశ రుణభారం 12 శాతం ఉండగా.. పన్నెండేళ్లలో 214 శాతానికి పెరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం 10.95 శాతం మేర అప్పుల్లో వృద్ధి వచ్చింది. పదేళ్లలో మోదీ ప్రభుత్వం నికరంగా చేసిన అప్పులు రూ.125.99 లక్షల కోట్లుగా ఉన్నాయి. వీటిలో రూ.60.21 లక్షల కోట్లు మూలధన వ్యంయ కోసం ఖర్చు చేసినట్లు లోక్సభలో కేంద్ర మంత్రి పంకజ్ చౌదరి వెల్లడించారు. రూ.30.94 లక్షల కోట్ల అప్పులు తిరిగి చెల్లించినట్లు తెలిపారు. అప్పులు పెరిగినట్లు కనిపిస్తున్నా.. జీడీపీలో రుణ నిష్పత్తి తగ్గుతూ వస్తోందని కేంద్ర మంత్రి కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేశారు.
కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం అప్పుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఆర్థిక సంవత్సరం భారతదేశ అప్పు (రూ.లక్షల కోట్లు)
2014-15 64.11
2025-16 70.98
2016-17 74.94
2017-18 82.90
2018-19 92.52
2019-20 105.07
2020-21 121.86
2021-22 138.66
2022-24 156.13
2023-24 171.70
2024-25 185.95
2025-26 201.17
ప్రతిపక్షాలు విస్మయం
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ స్థాయిలో అప్పులు చేయడంపై ప్రతిపక్షాలు ఘాటుగా స్పందించాయి. లక్షల కోట్లు అప్పులు చేస్తున్న మోదీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఏం చేసిందో చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అధికారంలోకి వచ్చిన పన్నెండేళ్లలో ప్రజల కనీస మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించడంలో మోదీ ప్రభుత్వం విఫలమైందని పలు రాజకీయ పార్టీలు విమర్శిస్తున్నాయి. అప్పులు చేసి మోదీ చేసిందేమీ లేదని ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు కొట్టిపారేస్తున్నారు.