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భారతదేశ అప్పులు త్రిబుల్‌.. రూ.201 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిన నరేంద్ర మోదీ

India Debt Triples In 12 Years Touches Rs 201 Lakh Crore: అప్పుల భారతంగా దేశం మారుతోంది. రాష్ట్రాలతోపాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా భారీగా అప్పులు చేస్తోంది. ఫలితంగా ప్రస్తుతం భారతదేశ అప్పు అక్షరాల రూ.201 లక్షల కోట్లకు చేరింది. పన్నెండేళ్లలో నరేంద్ర మోదీ భారీగా అప్పులు పెంచేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 21, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:55 PM IST
భారతదేశ అప్పులు త్రిబుల్‌.. రూ.201 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిన నరేంద్ర మోదీ
Image Credit: Govt Of India Debts (Source: Google)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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