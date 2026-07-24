/NEET Row: నీట్‌ విద్యార్థులకు తలొగ్గని కేంద్రం.. ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ రాజీనామా ఉండదే ఉండదు

Dharmendra Pradhan Resign: నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం జాతీయ రాజకీయాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా జెన్జీ యువతరం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర పోరాటం చేస్తోంది. నూనుగు మీసాల విద్యార్థులు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమైన వేళ.. కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండిగా వెళ్తోంది. విద్యార్థుల ఉద్యమాన్ని తీవ్ర స్థాయిలో అణచివేసే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే పోలీసులు దాడులు చేస్తున్నారు. అయితే విద్యార్థులు ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తున చేస్తున్నా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం వెనక్కి తగ్గబోనని స్పష్టం చేస్తోంది. విద్యార్థుల ప్రధాన డిమాండ్ ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామాపై కేంద్రం దిగిరాదని స్పష్టమవతోంది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ), నీట్ విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తుండగా.. అతడి రాజీనామా మాత్రం ఉండదని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేస్తేనే ఉద్యమం ఆపుతామని కాక్రోచ్ పార్టీ చెప్పగా.. ఆయన మాత్రం రాజీనామా చేయరని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రదాన్ రాజీనామా చేయకుండానే చర్చకు దిగుతామని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది.
నీట్ విద్యార్థులు, కాక్రోచ్ పార్టీ, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా కోరుతున్నాయి. రాజీనామా చేస్తేనే పార్లమెంట్లో చర్చిస్తామని చెబుతున్నాయి. విద్యార్థుల పోరాటానికి దిగి వచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం కాక్రోచ్ పార్టీ ప్రతినిధులతో చర్చలు జరిపింది. జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్తో జరిగిన చర్చల్లో ధర్మేంద్ ప్రధాన్ రాజీనామాపై తగ్గేదే లేదని కాక్రోచ్ పార్టీ తేల్చిచెప్పింది. రేపు మధ్యాహ్నం వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గడువు కోరింది.
చర్చలు ఎలా ఉన్నా కూడా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయబోరని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయరని.. దీనిని సమస్యకు పరిష్కారంగా ప్రభుత్వం గుర్తించడం లేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. రాజీనామా చేసి బాధ్యతల నుంచి పారిపోవడం వంటిదనే అభిప్రాయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రజలు ప్రభుత్వానికి అధికారాన్ని అప్పగించారని.. ప్రభుత్వం తన బాధ్యత నెరవేర్చే వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
దేశవ్యాప్తంగా రాజీనామా డిమాండ్ వస్తున్నా బీజేపీ, ఎన్డీయే పక్షాలు మాత్రం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్కు అండగా నిలుస్తున్నాయి. కనీసం క్షమాపణ కూడా చెప్పకుండా వ్యవహరిస్తుండడంతో దేశం యువత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రిగా బాధ్యత వహిస్తూ ధర్మేంద ప్రదాన్ రాజీనామా చేయకుండా నీట్ నిర్వహించే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ)ని ప్రక్షాళన చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్టీఏలోని లోపాలు, సమస్యలను గుర్తిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఎన్టీఏ సమస్యలపై ఒక సమగ్ర జాబితా సిద్ధమవుతోందని.. సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.