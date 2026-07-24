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NEET Row: నీట్‌ విద్యార్థులకు తలొగ్గని కేంద్రం.. ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ రాజీనామా ఉండదే ఉండదు

No More Dharmendra Pradhan Resignation Says Govt Of India Sources A Head NEET Paper Leak Students Stir: దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున యువత పోరాటం చేస్తుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం వెనక్కి తగ్గమని స్పష్టం చేస్తోంది. విద్యార్థుల ప్రధాన డిమాండ్‌ ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ రాజీనామా చేయడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టతనిచ్చాయి. ఆయన రాజీనామా చేయబోరని ప్రకటించాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 24, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:25 PM IST
NEET Row: నీట్‌ విద్యార్థులకు తలొగ్గని కేంద్రం.. ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ రాజీనామా ఉండదే ఉండదు
Image Credit: Dharmendra Pradhan

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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