Snake Poison: పాము కాటేసినా విద్యార్థికి పునర్జన్మ.. నాగుపాము విషం మింగిన టీచర్‌

Govt Teacher Swallows Snake Poison: తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువుకు భారతదేశంలో విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది. గురువును దేవుడిగా కొలుస్తారు. తరగతి గదిలో బోధన చేసి బంగారు భవిష్యత్కు బాటలు వేసే ఉపాధ్యాయుడు.. ఓ స్కూల్లో ప్రాణదాతగా మారాడు. పాపకు పునర్జన్మ ఇచ్చి నిజంగా దేవుడిగా మారాడు. పాఠశాలలో ఓ విద్యార్థినికి పాము కాటు వేయగా.. ఆ పాపను రక్షించేందుకు టీచర్ ప్రథమ చికిత్సలో భాగంగా పాము విషాన్ని తన నోటితో తీశాడు. విషం తీసి పాప ప్రాణం రక్షించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. కర్ణాటకలో జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కర్ణాటకలోని చిత్రదుర్గ తాలూకాలో హుణసేకట్టే గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా ఉన్న రవిశంకర్ విద్యార్థులకు చక్కటి విద్యాభ్యాసం చేస్తూ పిల్లలకు ఇష్టమైన టీచర్గా మారాడు. ఒక రోజు పాఠశాలలో ఉండగా ఓ నాగుపాము ప్రవేశించింది. మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో పాము సంచరించడంతో విద్యార్థులందరూ భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఆ సమయంలో 1వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని సృష్టి మాబ్ను నాగుపాము కరిచింది. పాము కరవడంతో బాలిక విలవిలాడిపోయింది. నొప్పితో బాధపడుతూ రోదించింది.
సృష్టి మాబ్ ఏడుస్తుండగా.. తోటి విద్యార్థులు గుమిగూడారు. ఏం జరిగిందా? అని ఉపాధ్యాయుడు రవిశంకర్ హుటాహుటినా అక్కడకు వెళ్లాడు. బాలిక ఏడుపు చూసి ఓదార్చాడు. అయితే బాలిక కాలును చూడగా పాము కాటు వేసినట్టు రెండు చుక్కలు ఉన్నాయి. పాము కాటుతో విలవిలలాడుతున్న బాలికను ఓదార్చిన టీచర్ రవిశంకర్ వెంటనే కాలిని నోటితో కొరికాడు. పాము కాటు వేసిన చోట నోటితో పీల్చుతూ విషాన్ని బయట ఉమ్మాడు. ఇలా పలుమార్లు చేసిన అనంతరం వెంటనే తోటి ఉపాధ్యాయులు, గ్రామస్తులు కలిసి ఆస్పత్రికి తరలించారు.
పాముకాటుకు గురయిన బాలిక బసవేశ్వర ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుండగా.. ప్రాణాపాయం తప్పింది. విషం పీల్చిన ఉపాధ్యాయుడు రవిశంకర్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో చేరాడు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఆయన ఆస్పత్రిలో చేరగా ఆయన కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. విద్యార్థిని కోసం పాము మింగిన వార్త వైరల్గా మారింది. దానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. మీరు కూడా చూసేయండి. అతడిని చూసి చాలా మంది అలా నేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. పాము కాటు వేసిన సమయంలో భయాందోళన చెందకుండా కాటు వేసిన ప్రాంతాన్ని కొరికి అందులోని విషాన్ని నోటితో తీస్తే బాధితులు ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడుతారు.