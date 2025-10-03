Videos: దేశవ్యాప్తంగా అంబరాన్ని అంటిన దసరా సంబరాలు.. విల్లు ఎక్కుపెట్టి బాణం వదిలిన రేఖా గుప్తా, గూస్ బంప్స్ వీడియోలు..

Dussehra Celebration Videos: దేశవ్యాప్తంగా విజయదశమి సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఢిల్లీ, చండీగఢ్, రాంచీ, ఇండోర్, భోపాల్ తదితర ప్రాంతాల్లో రావణ దహన కార్యక్రమం అట్టహాసంగా నిర్వహించారు. అందరూ ఒక్కచోట చేరి దసరా సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఇక ఢిల్లీలోని రామ్లీలా మైదానం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగింది. రావణ దహనానికి దిష్టిబొమ్మని సీఎం రేఖ గుప్తా విల్లు ఎక్కు పెట్టి మరీ బాణం వదిలారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉంది.
ఇక భారీ వర్షం కారణంగా ప్రధానం మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత సోనియాగాంధీ పాల్గొనాల్సిన దసరా ఈవెంట్లు మాత్రం రద్దయ్యాయి. రాంలీలా మైదానంలో నిర్వహించిన రావణ దహనం కార్యక్రమంలో వీరు పాల్గొనాల్సి ఉంది. అయితే షెడ్యూల్ సమయానికి వర్షం, భారీ ట్రాఫిక్ కారణంగా వారు అటెండ్ కాలేకపోయారు. మరోవైపు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముందుగానే మైదానానికి చేరుకోవడంతో రావణ దహనం ప్రోగ్రాంలో ఆమె పాల్గొన్నారు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూర దసరా ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. అంబరాన్ని అంటేలా పల్లె పల్లెలో, పట్టణాల్లో సైతం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి రావణ దహనం, లేజర్ షో, ఫైర్ వర్క్స్ వంటివి అట్టహాసంగా పూర్తి చేశారు. తెలంగాణలోని వరంగల్ ఉరుసు గుట్ట రంగు లీల మైదానంలో మాత్రం భారీ సంఖ్యలో జనం తరలివచ్చారు. ఈవెంట్ సంబంధించిన డ్రోన్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజెన్స్ గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
रावण दहन सत्य की विजय और अधर्म का विनाश है।
दिल्ली की रामलीला और रावण दहन की परंपरा हमें यह संदेश देती है कि समाज की हर बुराई को मिटाने के लिए हर नागरिक के भीतर एक राम जागृत होना आवश्यक है।
ఇక దసరా సందర్భంగా ప్రతి ఏడాది నిర్వహించే దేవరగట్టు ఉత్సవాల్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవరగట్టులోని బన్నీ ఉత్సవంలో ఒకేసారి రెండు లక్షల మంది పాల్గొన్నారు. అయితే అర్ధరాత్రి మాల మల్లేశ్వర కళ్యాణం జరిగిన తర్వాత ఉత్సవ మూర్తుల కోసం కర్రల కొట్లాట ప్రారంభమైంది. చాలా మంది తలలు ఈ ఘటనలో పగిలాయి. ఇందులో ఇద్దరు మృతిచెందగా.. 100 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. మరి కొంతమంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. వారిని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఉత్సవాలకు 800 మందికి పైగా పోలీసుల బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. వివిధ గ్రామాల వారు మాల మల్లేశ్వర స్వామి ఉత్సవ మూర్తులు దక్కించుకోవడానికి ఈ కర్రల సమరంలో పాల్గొంటారు. ప్రతి ఏడాది దసరా సందర్భంగా ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు.
