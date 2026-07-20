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Gratuity Rules: ఉద్యోగుల గ్రాట్యూటీ రూల్స్..5 ఏళ్లు పనిచేయకపోయినా గ్రాట్యుటీ ఎలా పొందవచ్చో తెలుసా?

Gratuity Rules 2026: ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు ఊరటనిచ్చే వార్త! మీరు పనిచేస్తున్న కంపెనీల్లో మీరు కనీసం 4 ఏళ్ల 240 రోజులు పనిచేసినా గ్రాట్యూటీ పూర్తిగా పొందే హక్కు ఉందని మీకు తెలుసా?

Written ByHarish Darla
Published: Jul 20, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:18 PM IST
Gratuity Rules: ఉద్యోగుల గ్రాట్యూటీ రూల్స్..5 ఏళ్లు పనిచేయకపోయినా గ్రాట్యుటీ ఎలా పొందవచ్చో తెలుసా?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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