/Gratuity Rules: ఉద్యోగుల గ్రాట్యూటీ రూల్స్..5 ఏళ్లు పనిచేయకపోయినా గ్రాట్యుటీ ఎలా పొందవచ్చో తెలుసా?

Gratuity Rules 2026: ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ రంగాలలో పనిచేసే ఉద్యోగులలో తరచూ మెదిలే ప్రశ్న.. "5 సంవత్సరాల సర్వీసు పూర్తి కాకుండానే గ్రాట్యుటీ పొందవచ్చా?" సాధారణంగా గ్రాట్యుటీ అర్హతకు 5 ఏళ్ల నిరంతర సేవ అవసరమని చట్టం చెబుతున్నప్పటికీ, 4 ఏళ్ల 240 రోజుల సర్వీసు ఆధారంగా గ్రాట్యుటీ క్లెయిమ్ చేయడంపై కోర్టులు ఇచ్చిన కొన్ని తీర్పులు ఆశలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, చట్టపరమైన అంశాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
గ్రాట్యుటీ అంటే ఏమిటి?
ఒక సంస్థకు సుదీర్ఘ కాలం సేవలందించిన ఉద్యోగికి ఆ సంస్థ ఇచ్చే ఆర్థిక బహుమతి లేదా పరిహారమే గ్రాట్యుటీ. 'గ్రాట్యుటీ చెల్లింపుల చట్టం 1972' కింద ఇది లభిస్తుంది. సాధారణంగా 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉన్న ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ సంస్థలకు ఇది వర్తిస్తుంది.
4 సంవత్సరాల 240 రోజుల ఫార్ములా ఏంటి?
చట్టం ప్రకారం ఒకే సంస్థలో 5 ఏళ్లు నిరంతరాయంగా పనిచేస్తేనే గ్రాట్యుటీ లభిస్తుంది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మినహాయింపులు ఉన్నాయి. ఒక క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో ఉద్యోగి కనీసం 240 రోజులు పనిచేస్తే, దానిని ఒక పూర్తి సంవత్సరంగా పరిగణించవచ్చు.
కొన్ని హైకోర్టులు ఇచ్చిన వ్యాఖ్యానాల ప్రకారం.. ఓ ఉద్యోగి 4 సంవత్సరాల 240 రోజులు సర్వీసు పూర్తి చేస్తే, ఆ చివరి ఏడాదిని పూర్తి సంవత్సరంగా పరిగణించి గ్రాట్యుటీకి అర్హత ఇవ్వవచ్చని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది అన్ని కంపెనీల్లో ఆటోమేటిక్గా వర్తించే హక్కు కాదు. ఇది సదరు సంస్థ విధానాలు, యాజమాన్యం, కార్మిక చట్టాల వ్యాఖ్యానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
5 ఏళ్ల నిబంధన ఎప్పుడు వర్తించదు?
కింది పరిస్థితుల్లో 5 సంవత్సరాల కనీస సర్వీస్ నిబంధనతో సంబంధం లేకుండా గ్రాట్యుటీ చెల్లిస్తారు. ఉద్యోగి సర్వీసులో ఉండగానే అనుకోకుండా మరణిస్తే (నామినీకి చెల్లిస్తారు). ప్రమాదవశాత్తు లేదా అనారోగ్యం వల్ల శాశ్వత అంగవైకల్యానికి గురైతే ఆ గ్రాట్యూటీని అందజేస్తారు.
కొత్త కార్మిక చట్టం మార్పులు ప్రకారం.. ఫిక్స్డ్ టర్మ్ (Fixed-term) కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు కేవలం 1 సంవత్సరం సర్వీసు పూర్తయినా గ్రాట్యుటీ అర్హత లభిస్తుంది. అయితే రెగ్యులర్/శాశ్వత ఉద్యోగులకు 5 ఏళ్ల నిబంధన కొనసాగుతుంది.
గ్రాట్యుటీని ఎలా లెక్కిస్తారు?
గ్రాట్యుటీ లెక్కింపునకు ఉపయోగించే ప్రమాణిక సూత్రం (Formula):
(చివరి మూల వేతనం + కరువు భత్యం) × 15 × సర్వీసు సంవత్సరాలు ÷ 26 గా లెక్కిస్తారు.
ఉదాహరణకు.. బేసిక్ పే + డీఏ: రూ.30,000గా ఉండే.. సర్వీస్ పీరియడ్ 5 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత గ్రాట్యూటీ అనేది =(30,000 × 15 × 5) ÷ 26 = సుమారుగా రూ.86,538గా చెల్లిస్తారు.
ఉద్యోగులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు..
1) ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసే ముందు మీ సర్వీస్ కాలాన్ని రోజుల వారీగా ఖచ్చితంగా సరిచూసుకోండి.
2) మీరు 4 సంవత్సరాల 240 రోజులు పూర్తి చేసుకుని ఉంటే, గ్రాట్యుటీ అర్హతపై కంపెనీ HR విభాగాన్ని అడిగి తెలుసుకోండి.
3) మీ నియామక పత్రం, పే స్లిప్పులు, రిలీవింగ్ లెటర్లను భద్రంగా ఉంచుకోండి.
4) అర్హత ఉండి కూడా సంస్థ గ్రాట్యుటీ నిరాకరిస్తే, లేబర్ కమిషనర్ ఆఫీస్ లేదా లీగల్ అడ్వైజర్ను సంప్రదించవచ్చు.
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