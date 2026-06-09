Great Nicobar Airport Project అండమాన్-నికోబార్ దీవుల్లోని గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాంతంలో కొత్త గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. సుమారు రూ.13,000 కోట్ల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టనున్నారు. ఇప్పటివరకు నౌకాదళానికి చెందిన ఐఎన్ఎస్ బాజ్ ఎయిర్స్టేషన్ రన్వేను విస్తరించాలని భావించిన ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు కొత్త విమానాశ్రయం నిర్మించాలని నిర్ణయించింది.
ఈ కొత్త విమానాశ్రయం గ్రేట్ నికోబార్ దీవి దక్షిణ తూర్పు తీరంలోని చింగెన్ ప్రాంతంలో, గలాథియా బే సమీపంలో నిర్మించనున్నారు. ఇది పౌర విమానయానంతో పాటు సైనిక అవసరాలకు కూడా ఉపయోగపడేలా రూపొందించబడుతుంది.
ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఉన్న ఐఎన్ఎస్ బాజ్ రన్వే పొడవు సుమారు 4,500 అడుగులు మాత్రమే ఉంది. దీనిని 10,000 అడుగుల వరకు విస్తరించడం భౌగోళిక పరిస్థితులు, నావిగేషన్ సమస్యలు మరియు మౌలిక సదుపాయాల పరిమితుల కారణంగా సాధ్యం కాదని అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి.
అంతేకాకుండా, రన్వే విస్తరణ వల్ల అడవులు, వన్యప్రాణులు మరియు స్థానిక గిరిజన ప్రాంతాలపై ఎక్కువ ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు గుర్తించారు. అందుకే కొత్త ప్రాంతంలో విమానాశ్రయం నిర్మించడం ఉత్తమమని నిర్ణయించారు.
ఈ విమానాశ్రయం మలక్కా జలసంధికి సమీపంలో ఉండటం వల్ల వ్యూహాత్మకంగా కూడా ఎంతో కీలకంగా మారనుంది. ప్రపంచ వాణిజ్యంలో ముఖ్యమైన సముద్ర మార్గాల్లో ఒకటైన మలక్కా జలసంధిపై భారత పర్యవేక్షణ సామర్థ్యాన్ని ఇది మరింత పెంచనుంది. ప్రభుత్వం అంచనా ప్రకారం ఈ ప్రాజెక్టు ఐదేళ్లలో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో విస్తరణకు కూడా తగిన స్థలం ఉండటం మరో ప్రత్యేకతగా చెబుతున్నారు.
అయితే గ్రేట్ నికోబార్ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుపై రాజకీయ వివాదం కొనసాగుతోంది. ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల అడవులు, పగడపు దిబ్బలు, గిరిజన సమాజాలకు నష్టం కలుగుతుందని ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో భారత స్థాయిని బలోపేతం చేయడానికి ఈ ప్రాజెక్టు అవసరమని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది.
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