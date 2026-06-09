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New Airport Project: అక్కడ రూ.13,000 కోట్ల కొత్త ఎయిర్‌పోర్ట్.. కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

Airport Project: గ్రేట్ నికోబార్ దీవిలో రూ.13,000 కోట్ల వ్యయంతో కొత్త గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్ నిర్మాణానికి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. పౌర, సైనిక అవసరాలకు ఉపయోగపడనున్న ఈ విమానాశ్రయం మలక్కా జలసంధికి సమీపంలో ఉండటంతో వ్యూహాత్మకంగా కూడా కీలకంగా మారనుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 09, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:05 PM IST
New Airport Project: అక్కడ రూ.13,000 కోట్ల కొత్త ఎయిర్‌పోర్ట్.. కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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