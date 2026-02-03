English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Karnataka Crime: కూల్‌గా ఉంటునే కన్నింగ్ స్కెచ్.!. పెళ్లికి కొన్ని గంటల ముందే నవ వధువు ఏంచేసిందో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Bride lover attacks on  Groom in Chamarajanagar: చామ రాజ నగర్ లో జరిగిన దారుణంపై స్థానికంగా తీవ్ర దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన పోలీసులు షాకింగ్ విషయాల్ని వెల్లడించారు. మొత్తంగా యువతికి పెళ్లి ఇష్టంలేకుంటే ముందే చెప్పుకొవచ్చు కదా అని వరుడి కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 3, 2026, 02:10 PM IST
  • కర్ణాటకలో దారుణం..
  • వరుడి ప్రాణాలు తీసేందుకు కాబోయే భార్య స్కెచ్..

Groom Attacked by Bride ex lover in chamarajanagar Karnataka: ఇటీవల కాలంలో ప్రతిరోజు భార్యభర్తలకు చెందిన దారుణాలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఒక్కొ ఘటన ఒక్కొ ట్విస్ట్ లను తలపించేలా ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భార్యలు భర్తల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని లేపేస్తున్నారు. మరికొంత మంది పెళ్లికి ముందు ఎఫైర్ లు పెట్టుకుంటున్నారు. వీటికి అడ్డు వస్తే, కాదని ఇతరులతో పెళ్లి నిశ్చయం చేస్తే చంపడానికి లేదా ఎంతటి ఘోరాలకు అయిన వెను కాడటంలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కర్ణాటకలోని చామరాజనగర్ జిల్లా  కొల్లేగాలలో జరిగిన ఘటన కన్నడ నాట సంచలనంగా మారింది.

కర్ణాటకలోని చామరాజనగర్‌ జిల్లా కొల్లేగాళ టౌన్‌ పరిధిలో రవీశ్ కు సమీప గ్రామంలో ఉంటున్న మరో యువతికి పెళ్లినిశ్చయం చేశారు. వీరి పెళ్లివేడుకను ఇరు కుటుంబాలు కొళ్లేగాలలోని వేంకటేశ్వర మహల్‌లో గతనెల 30న రిసెప్షన్‌ ఏర్పాటు చేశారు. పెళ్లికి ఒక రోజు ముందు వేడుక కోసం వరుడు కారులో పెళ్లి మండపానికి బయలు దేరాడు. ఇంతలో మరో కారులో వధువు ప్రియుడు వచ్చి వరుడిపై కత్తితో దాడులకుపాల్పడ్డాడు. ఇష్టమున్నట్లు కడుపులో పొడిచాడు.

ఈ ఘటనతో అతడ్ని బంధువులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అతని శరీరం నుంచి రక్తం బాగా పోయింది.  సమయంకు ఆస్పత్రికి తరలించడంతో వైద్యులు అత్యవసర విభాగంలో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. అయితే.. యువతి వరుడిని చూసేందుకు ఆస్పత్రికి వచ్చింది.  అప్పుడు మెల్లగా ఈ పెళ్లి అస్సలు ఇష్టంలేదని చెప్పింది.  తన వల్లే ఇలా జరిగిందని వాపోయింది.

మరోవైపు పోలీసుల విచారణలో.. ఆమె వాట్సాప్ లు, ఫోన్ డాటాలను పరిశీలించగా ఆమె వరుడి కదలికల్ని తన మాజీ ప్రియుడు దర్శన్ చెప్పిందని కనుగోన్నారు.  దీంతో యువతి పాటు,  రవీశ్ పై కత్తిపోట్లకు కారణమైన మరో ఇద్దర్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మరో ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ వ్యవహరాన్ని  యువతి తల్లిదండ్రుల్ని ప్రశ్నించగా..  తమ కూతురికి గతంలో ప్రేమించిన విషయం వాస్తవమేనని, అయితే ఇప్పుడు విడిపోయారని చెప్పారు. ఆమె అంగీకారంతోనే ఈపెళ్లిని నిశ్చయించినట్లు చెప్పారు.

King Cobra Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం..చేపను కాటు వేసి ప్రాణాలు ఓదిలిన కింగ్ కోబ్రా.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

తమ కూతురు ఇంతటి దారుణంకు స్కెచ్ వేస్తుందని భావించలేదని కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు. దీంతో వరుడి కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం దీనిపై సీరియస్ గా ఉన్నారు. కరెక్ట్ టైమ్ కు ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చినందుకు తమ కొడుకు బతికాడని, లేకుంటే ఎంత ఘోరం జరిగిపోయి ఉండేదని తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన మాత్రం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఇలా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు.  పెళ్లి నచ్చకుంటే చెప్పుకొవచ్చుగా , ఇలా ఇతరుల ప్రాణాలు తీసేహక్కు మీకు ఎవరు ఇచ్చారని ఫైర్ అవుతున్నారు.

 

