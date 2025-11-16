English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Gujarat Bride Murder: పచ్చని పందిట్లో చీర పెట్టిన చిచ్చు.!. కాబోయే భార్యను వరుడు ఏంచేశాడో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..

Gujarat Bride Murder: పచ్చని పందిట్లో చీర పెట్టిన చిచ్చు.!. కాబోయే భార్యను వరుడు ఏంచేశాడో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..

Gujarat bride killed by fiance: మరో గంటలో పెళ్లి జరుగుతుందనగా కాబోయే దంపతుల మధ్య చీర విషయంలో గొడవ జరిగింది. ఇద్దరు కూడా వాగ్వాదం చేసుకున్నారు. దీంతో ఆవేశంతో వరుడు ఇనుప రాడ్ తీసుకుని ఆమె తలపై కొట్టడంతో ఆమె కుప్పకూలీ పడిపోయింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 16, 2025, 06:16 PM IST
  • గుజరాత్ లో షాకింగ్ ఘటన..
  • పెళ్లికి గంట ముందు కాబోయే భార్యను చంపిన భర్త..

Trending Photos

Huawei Mate 80: 20GB RAMతో Huawei Mate 80 సిరీస్‌ మొబైల్స్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Honor 80
Huawei Mate 80: 20GB RAMతో Huawei Mate 80 సిరీస్‌ మొబైల్స్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
PM KISAN: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ 21వ విడత డబ్బులు ఎప్పుడంటే..?
6
PM KISAN
PM KISAN: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ 21వ విడత డబ్బులు ఎప్పుడంటే..?
Business Ideas: నవంబర్-డిసెంబర్ మధ్య ఈ పంట సాగు చేస్తే.. ఎకరాకు రూ. 2 లక్షల లాభం..!!
7
Carrot farming
Business Ideas: నవంబర్-డిసెంబర్ మధ్య ఈ పంట సాగు చేస్తే.. ఎకరాకు రూ. 2 లక్షల లాభం..!!
Ibomma: బొమ్మ పడింది.. ఐబొమ్మ, బప్పం బ్లాక్‌ అయింది, చంచల్‌గూడ జైలుకు రవి..!
5
Ibomma latest news
Ibomma: బొమ్మ పడింది.. ఐబొమ్మ, బప్పం బ్లాక్‌ అయింది, చంచల్‌గూడ జైలుకు రవి..!
Gujarat Bride Murder: పచ్చని పందిట్లో చీర పెట్టిన చిచ్చు.!. కాబోయే భార్యను వరుడు ఏంచేశాడో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..

Groom brutally killed bride hours before wedding in Gujarat: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండకుండా ..స్కెచ్ లు వేసుకుని మర్డర్ లు చేసుకుంటున్నారు. ఒకర్ని మరోకరు ఎలా మట్టుపెట్టాలో అంటూ ప్లాన్ లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా కొంత మంది ప్రతిచిన్న విషయాల్ని పెద్దది చేసుకుని గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది వివాహేతర సంబంధాల్లో పడి తమ జీవితాల్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో  గుజరాత్ లోని భావ్ నగర్ లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 మరో గంటలో వివాహం జరగాల్సి ఉండగా, కాబోయే భార్యను వరుడు అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేశాడు.  పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. భావ్‌నగర్‌కు చెందిన సాజన్ బరయ్య (25), సోని రాథోడ్ (23) గత ఏడాదిగా సహజీవనం చేస్తున్నారు. శనివారం రాత్రి 10 గంటలకు వీరి వివాహం జరగాల్సి ఉంది.  బంధువులు, అతిథులు చేరుకున్నారు. అయితే... పెళ్లికి సరిగ్గా గంట ముందు భార్యభర్తల మధ్య చీర, ఖర్చుల  విషయంలో గొడవస్టార్ట్ అయ్యింది. అది కాస్త పెద్దదిగా మారింది.  దీంతో 

 ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన సాజన్, ఇంట్లోని ఇనుప రాడ్‌తో సోనిపై దాడి చేశాడు. ఆమె చేతులు, కాళ్లపై కొట్టి, అనంతరం తలను గోడకేసి బలంగా బాదాడు.దీంతొ తీవ్ర రక్తస్రావంతో సోని అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. పెద్ద శబ్దం , అరుపులు, కేకలు రావడంతో అతిథులు అక్కడకు వెళ్లి చూశారు. అప్పటికే సోనీ రక్తపు మడుగులో పడి ఉంది.

Read more: Jodhpur ants kills nephew Video: అత్యంత ఘోరం.. పెళ్లి కావట్లేదని 17 రోజుల పసికందును బలిచ్చిన నలుగురు అక్కాచెల్లెళ్లు.. వీడియో...

బరయ్యా..వెంటనే అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.  ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. నిందితుడిపై హత్య కేసు నమోదు చేసి, అతడిని పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపినట్లు పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ రాజేష్ పటేల్ తెలిపారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం దేశంలో సంచలనంగా మారింది.
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

GujaratBride killed In Gujaratgujarat crime newsbride killed by fiancégujarat wedding fight over saree dispute

Trending News