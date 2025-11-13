English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Drone Chase: పెళ్లి కొడుకుపై కత్తితో దాడి.. నిందితులను 2 కి.మీ వెంటాడిన డ్రోన్ కెమెరా..!

Drone Chases Attackers: గ్రాండ్‌గా జరుగుతున్న రిసెప్షన్ వేడుకల్లో అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తుండగా.. ఒక్కసారిగా విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఎంతో హ్యాపీగా పెళ్లి కూతురితో కలిసి ఫొటోలకు ఫోజులిస్తున్న పెళ్లి కొడుకుపై.. ఓ వ్యక్తి దాడి చేసి కత్తితో తొడ మీద మూడుసార్లు పొడిచి పారిపోయాడు. అయితే అక్కడే రిసెప్షన్ మూమెంట్స్‌ని క్యాప్చర్ చేస్తున్న డ్రోన్ కెమెరా.. నిందితుల్ని వెంబడించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 13, 2025, 05:01 PM IST

Videographer chases attacker with drone: మహారాష్ట్రలోని అమరావతి బద్నేరా రోడ్డులోని ఓ మ్యారేజ్ ఫంక్షన్‌లో.. ఎంతో సంతోషంగా ఉన్న వరుడు సుజల్ రామ్ సముద్రపై.. అకస్మాత్తుగా వచ్చిన ఓ వ్యక్తి కత్తితో దాడి చేశాడు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యి తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. అసలేం జరుగుతుందో కూడా ఎవరికి ఏం అర్థం కాలేదు. వరుడు తండ్రి నిందితుడిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించగా.. అతని పైనా దాడి చేశాడు.

దీంతో స్టేజ్‌పై ఉన్న కొందరు నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించగా.. వాళ్ల నుంచి తప్పించుకొని మండపం బయటకు వచ్చి.. తన ఫ్రెండ్ బైక్ ఎక్కి పారిపోయాడు. అయితే రిసెప్షన్ వేడుకకు సంబంధించిన చిత్రీకరణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన డ్రోన్‌ను.. ఆపరేటర్ నిందితుల వైపు పంపడంతో అది వారిని వెంబడించింది.

దాదాపు రెండు కిలో మీటర్ల వరకు డ్రోన్ కెమెరా బైక్‌పై పారిపోతున్న నిందితులను వెంబడించింది. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో దృశ్యాలు అచ్చం సినిమాలో ఛేజింగ్ సీన్లను తలపించేలా ఉన్నాయంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

పెళ్లి కొడుకు కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు. అయితే డీజే పాటల విషయంలో జరిగిన గొడవ కారణంగానే ఈ దాడి జరిగినట్లు వరుడి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. డీజే పాటలకు డ్యాన్స్ చేస్తున్న సమయంలో.. వరుడు నిందితులను నెట్టడంతో వారి మధ్య వాదన జరిగింది.

దీంతో ఆగ్రహించిన జితేంద్ర బక్షి అనే యువకుడు పెళ్లి కొడుకుని కత్తితో పొడిచి పారిపోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన వరుడిని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. కాగా.. డ్రోన్ తీసిన వీడియో ఆధారంగా పోలీసులు నిందితులను పట్టుకున్నారు.

Also Read: Children's Day: నవంబర్ 14 స్పెషల్.. బాలల దినోత్సవం రోజు అదిరిపోయే స్పీచ్ మీ కోసం..!

Also Read: Kavya Maran Boyfriend: ఆ స్టార్‌తో కావ్య పాప సీక్రెట్ లవ్.. మరోసారి కెమెరాకి అడ్డంగా చిక్కిన లవ్ బర్డ్స్

