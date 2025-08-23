Grp constable suspended after molested teen girl in delhi prayagraj train: సాధారణంగా చాలా మంది ట్రైన్ జర్నీలను చేయడానికి ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతుంటారు. ట్రైన్లలో ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ ఉండదు. ముఖ్యంగా జర్నీలను ఎంజాయ్ చేయోచ్చని రైలులో వెళ్తారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రైళ్లలో చోరీలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో పోలీసులు జీఆర్పీ, రైల్వే పోలీసు గార్డులు ముఖ్యంగా రాత్రిపూట రైలులో ప్రత్యేకంగా విధుల్లో ఉంటారు.
రాత్రిపూట వీరు ట్రైన్ లలో తిరుగుతూ చోరీలు జరక్కుండా చూస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది గార్డులు మాత్రం రాత్రిపూట విధుల్లో ఉండకుండా తమ బెర్త్ లో వెళ్లిపడుకుంటారు. మరికొంత మంది లేడీస్ లను లైంగికంగా వేధిస్తారు. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
GRP constable Ashish Gupta suspended for inappropriately touching a sleeping girl on a Delhi-Prayagraj train. Victim recorded video of incident, showing constable apologizing.
pic.twitter.com/JoG7T0m6em
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 23, 2025
ఢిల్లీ-ప్రయాగ్రాజ్ వెళ్తున్న రైలులో ఒక యువతి నిద్రిస్తుంది. ఆమెను చూసిన అక్కడ విధుల్లో ఉన్న జీఆర్పీ కానిస్టేబుల్ ఆశిష్ గుప్తా చూశాడు. ఈ కోచ్ లో లైట్ లు ఆఫ్ చేసి ఉన్నాయి. దీంతో కానిస్టేబుల్ ఇదే అదునుగా భావించి మెల్లగా ఆమె దగ్గరకు వెళ్లాడు. ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్స్ లను తాకుతూ పైశాచికంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో ఆమెకు ఒక్కసారిగా మెళకువ వచ్చింది.
ఆమె ముందర మరో యువతి ఇతగాడు చేస్తున్న పాడుపనిని తన ఫోన్ లో సీక్రెట్ గా రికార్డు చేసింది. ఆ తర్వాత కానిస్టేబుల్ ను గట్టిగా యువతులు ఏకీపారేశారు. గట్టిగా కేకలు పెట్టి ఇతగాడి బండారం బైటపెట్టారు. దీంతో కానిస్టేబుల్ కాళ్లబెరానికి వచ్చాడు. తప్పైపోయిందని కాళ్లు పట్టుకొవడానికి ప్రయత్నించాడు.
Read more: Mumbai news: ముంబై రన్నింగ్ ట్రైన్లో షాకింగ్ ఘటన .. ఆరేళ్ల చిన్నారిని బాత్రూమ్లో ..
కానీ వాళ్లు మాత్రం తమకు సెక్యురిటీ కోసం ఉన్నావా.. ?.. తమను వేధించడానికి డ్యూటీ చేస్తున్నావా ..?.. అంటూ అతడ్ని చెడా మడా తిట్టేసింది. ఈ క్రమంలో రైల్వే ఉన్నతాధికారులకు సదరు యువతి ఫిర్యాదు చేయడంతో అధికారులు కానిస్టేబుల్ ను సస్పెండ్ చేశారు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి