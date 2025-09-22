GST Rate Cut Products Cheaper: కేంద్ర ప్రభుత్వం దసరా ధమాకా.. చిప్స్, బిస్కట్లు, కారు, బైకు ధరలు చౌకగా నేటి నుంచి ఉండనున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా కొత్త GST ధరలు నేటి నుంచి అమల్లోకి రావడంతో వాటి ధరలు మరింత తగ్గాయి. దీంతో పాటు లగ్జరీ వస్తువులు కూడా 40 శాతం లిస్టులో చేర్చారు. ఆహారం, పాల ఉత్పత్తులు, ఎలక్ట్రానిక్స్ వాహనాలతో పాటు 200 పైగా వస్తువుల ధరలు తగ్గాయి. ఇక దసరా సీజన్ కూడా మొదలవడంతో కంపెనీలు మరిన్ని ఆఫర్స్ కూడా ప్రకటించే అవకాశం కూడా ఉంది. దీంతో షోరూంలో కొనుగోలుదారులతో సందడిగా మారనుంది.
ప్రధానంగా ఇకపై దేశంలో కొత్త జీఎస్టీ ధరలు ఐదు శాతం 18% శ్లాబు రేట్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. దీంతో కిరాణా వస్తువుల నుంచి ఏసీ, కార్లు, బైకులు, టీవీలు అన్ని ధరలు మరింత చౌకగా మారిపోతున్నాయి. ఖరీదైన వస్తువులు కూడా పనులు జీఎస్టీ తగ్గడంతో వాటి రేట్లు తగ్గిపోయాయి. ఇది సామాన్యుడికి కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఏవి తగ్గుతాయి..
జీఎస్టీ తగ్గడంతో నూనె, చిప్స్ ,బిస్కెట్లు, పిండి, సబ్బులు వంటి నిత్యవసర వస్తువులు కూడా తగ్గిపోతాయి. ఇందులో పాలు, పాల ఉత్పత్తులు కూడా చౌకగా మారనున్నాయి. పిల్లలకి సంబంధించినవి విద్యాసామగ్రి, కార్లు, బైకులు, ఏసీ, టీవీలు కూడా మరింత చీప్గా మారిపోతున్నాయి. దసరా సందర్భంగా ఇప్పటికే వీటిపై ఆఫర్లు కూడా ప్రకటించారు.
జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గడంతో పాలసీదారులకు కూడా మరింత ఉపశమనం లభించనుంది. మందుల రేట్లతో పాటు పాలసీలపై కూడా జీఎస్టీ తగ్గడంతో 33 మందులపై కూడా 12 శాతం వర్తించే జీఎస్టీ జీరోకి తగ్గించారు.
ఇక తినే వస్తువులతో పాటు హెయిర్ ఆయిల్, షాంపు, టూత్ పేస్ట్, పౌడర్, టూత్ బ్రష్, షేవింగ్ క్రీమ్, బేబీ షాంపులు, కొవ్వొత్తులు వంటి ధరలపై కూడా ఐదు శాతం వరకు తగ్గిపోయాయి. ఎలక్ట్రానిక్ విషయానికి వస్తే ఏసీ డిష్ వాషింగ్ మిషన్ టీవీలు 28% నుంచి 18 శాతానికి తగ్గిపోయాయి.
వస్త్ర ఉత్పత్తులపై ఇలా..
జీఎస్టీ ధరలు తగ్గడంతో వస్తే ఉత్పత్తులు ఫైబర్, నాన్ ఫ్యాబ్రిక్, కుట్టు దారం వంటి వాటిపై 12 శాతం నుంచి 18 నుండి 5% వరకు పడిపోయింది. ఇంకా రెడీమేడ్ దుస్తుల ఐదు శాతానికి తగ్గాయి
5% జీఎస్టీ రేటు ఇది..
ఇక ఐదు శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్ కింద వచ్చే వస్తువులు ప్రధానంగా సోలార్ ప్యానల్స్, వాటర్ హీటర్లు, కుక్కర్లు, బయోగ్యాస్ సోలార్ ప్యానల్ వంటివి దీని కిందకు వస్తాయి. ఇక ఈ జిఎస్టి రేట్ కట్ 22వ తేదీ అంటే నేటి నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఇక దసరా నవరాత్రులు కూడా ప్రారంభం కావడంతో ఈసారి సామాన్య ప్రజలు కూడా పెద్ద ఎత్తున షాపింగ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. కంపెనీలు ప్రకటించే ఆఫర్లు మరింత బెనిఫిట్స్ అందిస్తాయి.
