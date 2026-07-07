/Ahmedabad serial blast case: గుజరాత్ హైకోర్టు సంచలనం.. 38 మందికి మరణశిక్ష, 11 మందికి జీవిత ఖైదు..

Gujarat hc verdict on 2008 Ahmedabad serial blast: గుజరాత్ లోని అహ్మదాబాద్ లో 2008 లో సంభవించిన వరుస పేలుళ్ల ఘటన దేశాన్ని కుదిపేసింది. ఉగ్రకుట్రలో భాగంగా ఈ వరుస పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఈ ఘటనలో 56 మంది అమాయక పౌరులు చనిపోయారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. గుజరాత్ హైకోర్టు ఈ కేసులో సంచలన తీర్పు వెల్లడించింది. దీనిలో అరెస్ట్ అయిన వారిని దోషులుగా తెలుస్తు హైకోర్టు 38 మంది ఉగ్రవాదుల మరణశిక్షలను ఖరారు చేయగా, 11 మంది ఉగ్రవాదులకు విధించిన యావజ్జీవ కారాగార శిక్షలను విధించింది.
దిగువ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును హైకోర్టు సమర్ధించింది. అంతే కాకుండా.. వరుస పేలుళ్ల కేసులో, మృతులైన 56 మంది కుటుంబాలకు రూ. 10 లక్షలు, గాయపడిన 200 మందికి పైగా బాధితులకు రూ. 1 లక్ష చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలని గుజరాత్ ప్రభుత్వంను హైకోర్టు ఆదేశించింది.
2008 అహ్మదాబాద్ వరుస పేలుళ్ల ఘటనలో ఏంజరిగిందంటే..?
అహ్మదాబాద్ లో 2008 జూలై 26న మొత్తం 20 ప్రదేశాలలో సుమారు 70 నిమిషాల వ్యవధిలో 21 వరుస బాంబు పేలుళ్లు జరిగాయి. దీంతో ప్రజలంతా భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని ప్రజలు పరుగులు పెట్టారు. పేలుళ్లలో అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయి ఎక్కడ చూసిన విగతజీవులుగా కన్పించారు.
దీంతో కళ్ల ముందే తమవారిని పొగొట్టుకుని కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదించారు. ఈ ఉగ్రదాడిలో 56 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, పేలుళ్లలో 200 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ఘటన తర్వాత ఈ దాడులకు తామే బాధ్యులమని ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాద సంస్థ హర్కత్-ఉల్-జిహాద్-అల్-ఇస్లామీ (హుజీ) ప్రకటించింది. హైకోర్టు తీర్పుతో బాధిత కుటుంబాలు ఒకింత ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
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