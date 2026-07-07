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Ahmedabad serial blast case: గుజరాత్ హైకోర్టు సంచలనం.. 38 మందికి మరణశిక్ష, 11 మందికి జీవిత ఖైదు..

Gujarat high court verdict: అహ్మదాబాద్ వరుస పేలుళ్ల కేసులో గుజరాత్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు వెల్లడించింది. మృతుల 56 మంది కుటుంబాలకు రూ. 10 లక్షలు, గాయపడిన 200 మందికి పైగా బాధితులకు రూ. 1 లక్ష చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలని గుజరాత్ హైకోర్టు ఆదేశించింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 07, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:36 PM IST
Ahmedabad serial blast case: గుజరాత్ హైకోర్టు సంచలనం.. 38 మందికి మరణశిక్ష, 11 మందికి జీవిత ఖైదు..
Image Credit: gujaratnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ahmedabad serial blast case: గుజరాత్ హైకోర్టు సంచలనం.. 38 మందికి మరణశిక్ష, 11 మందికి జీవిత ఖైదు..
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