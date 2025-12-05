English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Man cpr to Snake Video: పాముకు సీపీఆర్.. 30 నిమిషాలపాటు నోట్లో నోరు పెట్టి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Man cpr to Snake Video: పాముకు సీపీఆర్.. 30 నిమిషాలపాటు నోట్లో నోరు పెట్టి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Man performs Cpr to snake in Gujarat: విద్యుత్ షాక్ తో పాము కింద పడిపోయి విలవిల్లాపోయింది. దీన్ని చూసిన గుజరాత్ కు చెందిన వ్యక్తి ఏకంగా 30 నిమిషాల పాటు దానికి సీపీఆర్ చేశాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. సదరు వ్యక్తిపై నెట్టింట ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 5, 2025, 02:20 PM IST
  • పాముకు సీపీఆర్ చేసిన గుజరాత్ వ్యక్తి..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Ridges: బీర్‌ బాటిల్‌ మూతపై 21 రిడ్జెస్‌ ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా?
5
beer bottle 21 ridges
Ridges: బీర్‌ బాటిల్‌ మూతపై 21 రిడ్జెస్‌ ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా?
Aloo Paratha: రోజూ ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా ఎలా తింటున్నారు భయ్యా..ఒక్కసారి ఇది తింటే నోట్లో కరిగిపోయే టేస్ట్!
6
Aloo Paratha Recipe
Aloo Paratha: రోజూ ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా ఎలా తింటున్నారు భయ్యా..ఒక్కసారి ఇది తింటే నోట్లో కరిగిపోయే టేస్ట్!
Doogee V Max LR: అద్భుతం.. 20500 mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి కొత్త ఫోన్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Doogee V Max Lr
Doogee V Max LR: అద్భుతం.. 20500 mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి కొత్త ఫోన్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
Labor Code: జీతం తగ్గుతుంది.. ఈ ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి.. లేబర్ కోడ్ ఉద్యోగుల జీతాన్ని ఎలా మార్చబోతోందో చూడండి..!!
6
New Labour Codes 2025
Labor Code: జీతం తగ్గుతుంది.. ఈ ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి.. లేబర్ కోడ్ ఉద్యోగుల జీతాన్ని ఎలా మార్చబోతోందో చూడండి..!!
Man cpr to Snake Video: పాముకు సీపీఆర్.. 30 నిమిషాలపాటు నోట్లో నోరు పెట్టి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Gujarat man performs mouth to mouth cpr to venomous Snake Video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు ఎక్కువగా హల్ చల్ చేస్తుంటాయి. చాలా మంది కోబ్రాలు కన్పిస్తే దూరంగా పారిపోతారు. మరికొంత మంది కోబ్రాలపై తమ పైశాచీకం చూపిస్తారు. అంతే కాకుండా కోబ్రాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు. పాములు కన్పిస్తే దానికి హనీ చేసే బదులుగా వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇవ్వాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ముఖ్యంగా కోబ్రాల వీడియోలకు నెట్టింట బాగా క్రేజ్ పెరిగిందని చెప్పుకొవచ్చు. గుజరాజ్ కు చెందిన ఒక వ్యక్తి విషపూరితమైన పాముకు కూడా తనప్రాణాలు పణంగా పెట్టి మరీ సీపీఆర్ చేసిన దాని ప్రాణాలు కాపాడాడు.  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు అతనిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

గుజరాత్‌లోని వల్సాద్‌లో ఒక పాము విద్యుత్ షాక్ కు గురై కింద పడింది. దీన్ని స్నేక్ క్యాచర్ ముఖేష్ వాయద్ చూశాడు. వెంటనే పామును తీసుకుని దాన్ని కాపాడేందుకు తనవంతుగా ప్రయత్నాలు చేశాడు. పాము కింద పడి చలనం లేకుండా ఉన్న కూడా.. దాన్ని పట్టుకుని దానికి నోటీతో సీపీఆర్ చేశాడు. దాదాపు 15 అడుగుల ఎత్తులో నుంచి పాము కింద పడింది.

వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ ముఖేష్ వాయద్ ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా.. పాము నోట్లో తన నోరు పెట్టి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా.. సీపీఆర్ చేశాడు. 30 నిమిషాల పాటు కంటీన్యూగా పాముకు తన నోటీతో సీపీఆర్ చేయగా దానిలో చలనం వచ్చింది. అది పూర్తిగా  కొలుకున్నాక దాన్ని దగ్గరలోని అడవిలో వదిలేశాడు.

Read more: Black Snake Video: బాప్ రే.. మెరుపు వేగంతో బుసలు కొడుతు వెళ్తున్న నల్ల నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

విషపూరీమైన పాముకోసం తన ప్రాణాలకు కూడా తెగించి నోటితో సీపీఆర్ చేశాడు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీశారు. ప్రస్తుతం అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం నిజంగా నువ్వు తోపు భయ్యా.. అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అది కాటు వేస్తుందని ఏ మాత్రం భయంలేకుండా ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడినందుకు హ్యాట్సాఫ్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

GujaratMan cpr to SnakeMan mouth to mouth cpr to snakecobra snake videoSnake Video

Trending News