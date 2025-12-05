Man cpr to Snake Video: పాముకు సీపీఆర్.. 30 నిమిషాలపాటు నోట్లో నోరు పెట్టి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Gujarat man performs mouth to mouth cpr to venomous Snake Video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు ఎక్కువగా హల్ చల్ చేస్తుంటాయి. చాలా మంది కోబ్రాలు కన్పిస్తే దూరంగా పారిపోతారు. మరికొంత మంది కోబ్రాలపై తమ పైశాచీకం చూపిస్తారు. అంతే కాకుండా కోబ్రాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు. పాములు కన్పిస్తే దానికి హనీ చేసే బదులుగా వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇవ్వాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
गुजरात के वलसाड में एक प्रेरणादायक घटना सामने आई है।
बिजली का करंट लगने से जमीन पर गिर पड़े एक सांप को स्थानीय रेस्क्यूअर ने हार नहीं मानी—
उसे दिल से CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) दिया और कुछ ही पलों बाद सांप ने फिर से साँस लेनी शुरू कर दी।
यह घटना साबित करती है कि
ముఖ్యంగా కోబ్రాల వీడియోలకు నెట్టింట బాగా క్రేజ్ పెరిగిందని చెప్పుకొవచ్చు. గుజరాజ్ కు చెందిన ఒక వ్యక్తి విషపూరితమైన పాముకు కూడా తనప్రాణాలు పణంగా పెట్టి మరీ సీపీఆర్ చేసిన దాని ప్రాణాలు కాపాడాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు అతనిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
గుజరాత్లోని వల్సాద్లో ఒక పాము విద్యుత్ షాక్ కు గురై కింద పడింది. దీన్ని స్నేక్ క్యాచర్ ముఖేష్ వాయద్ చూశాడు. వెంటనే పామును తీసుకుని దాన్ని కాపాడేందుకు తనవంతుగా ప్రయత్నాలు చేశాడు. పాము కింద పడి చలనం లేకుండా ఉన్న కూడా.. దాన్ని పట్టుకుని దానికి నోటీతో సీపీఆర్ చేశాడు. దాదాపు 15 అడుగుల ఎత్తులో నుంచి పాము కింద పడింది.
వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ ముఖేష్ వాయద్ ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా.. పాము నోట్లో తన నోరు పెట్టి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా.. సీపీఆర్ చేశాడు. 30 నిమిషాల పాటు కంటీన్యూగా పాముకు తన నోటీతో సీపీఆర్ చేయగా దానిలో చలనం వచ్చింది. అది పూర్తిగా కొలుకున్నాక దాన్ని దగ్గరలోని అడవిలో వదిలేశాడు.
విషపూరీమైన పాముకోసం తన ప్రాణాలకు కూడా తెగించి నోటితో సీపీఆర్ చేశాడు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీశారు. ప్రస్తుతం అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం నిజంగా నువ్వు తోపు భయ్యా.. అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అది కాటు వేస్తుందని ఏ మాత్రం భయంలేకుండా ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడినందుకు హ్యాట్సాఫ్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
