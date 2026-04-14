Gujarat Saree Dance Video: నేనేమన్నా దేశ ద్రోహం చేశానా..?.. ధక్ ధక్ డ్యాన్స్ రచ్చపై భోరున కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న యువతి.. వీడియో వైరల్..

Msu student dhak dhank dance row: తనపై లేని పోని అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని యువతి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. తనకు ఏబీవీపీతో లేదా ఎన్ఎస్ యూఐ వారితో ఎలాంటి సంబంధంలేదని యువతి వాపోయింది. ఒక అమ్మాయిని పట్టుకుని ఇంతలా ట్రోల్స్ చేయడం ఏంటని భావొద్వేగంకు గురైంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 14, 2026, 07:04 PM IST
  • ధక్ ధక్ డ్యాన్స్ పై క్లారిటీ ఇచ్చిన యువతి..
  • ట్రోలర్స్ పై మండిపాటు..

Gujarat msu student emotional after her saree dhak dhak dance row: ఇటీవల గుజరాత్ లోని మహారాజా సయాజీరావు విశ్వవిద్యాలయం (MSU) క్యాంపస్‌లో 'సంస్కార్ సంగమ్' ను నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో డ్యాన్స్ లు ఏర్పాటు చేశారు. దీనిలో భాగంగా ఒక యువతి బాలీవుడ్ పాటపై చేసిన డ్యాన్స్ పై దుమారం రాజుకుంది. యువతి ధర్ ధర్ కర్నేలగా అనే పాటకు  చేసిన డ్యాన్స్ నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.ఈ పాటకు యువతి అదిరిపోయేలా హావాభావాలు ఇస్తు మంచి స్టెప్పులు వేసింది. దీన్ని చూసిన యువతీ, యువకులు ఫిదా అయ్యారు. కొంత మంది దీన్ని ప్రశంసిస్తుంటే మరికొంత మంది ట్రోల్స్ చేశారు.

యువతి డ్యాన్స్, సారీ వల్గర్ గా ఉన్నాయని అశ్లీలతను వ్యాప్తిచేసేలా ఉన్నాయని విపరీతంగా ట్రోల్స్ చేశారు.  మీ తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి సంస్కారాన్ని నేర్పించారా..?..ఆ ఎక్స్ పొజింగ్ ఏంటని ఆమెను తెగ తిడుతూ కామెంట్స్ చేశారు.  దీనిపై యువతి చాలా ఎమోషనల్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలో ఒక వీడియోను సైతం విడుదల చేసింది. చీర కట్టుకుని డ్యాన్స్ చేసిన  ఇంతగా ట్రోల్స్ చేస్తారా అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. ఒక అమ్మాయిని పట్టుకుని ఇంతలా వేధించాలా అని బాధపడింది.

తాను ఎంచుకున్న పాట కరెక్ట్ కాదని అన్నారు. తన మనసులో ఎలాంటి చెడు ఆలోచన లేదని చెప్పుకొచ్చింది. ఒక అమ్మాయిని మనసు ఎంతగా గాయపరుస్తున్నారో మీకు అర్థమౌతుందా అంటూ ఎమోషనల్ అయ్యింది. దేశద్రోహం చేసినట్లు తనపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడింది. అసలు బాలీవుడ్ సినిమాలు, పాటలు ఎవరు చూడారా..?.. అంటూ ప్రశ్నించింది.

ఎబీవీపీతో గానీ, ఎన్ఎస్ యూఐతో గానీ ఎలాంటి సంబంధంలేదని స్పష్టం చేశారు. తాను ఒక డ్యాన్సర్ అని, చిన్నతనంనుంచి తనకు డ్యాన్స్ అంటే ఇష్టమని స్కూల్ డేస్ లో కూడా ఈవెంట్స్ లలో డ్యాన్స్ చేశానని చెప్పింది. ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా డ్యాన్స్ చేశానని, తన మనసులో ఎలాంటి దురుద్దేష్యంలేదని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

