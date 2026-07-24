/Videos: జలప్రళయం అంటే ఇదేనేమో..! 16 గంటల వ్యవధిలో 1100 మిమీ వర్షపాతం, నీట మునిగిన వాహనాలు!

Gujarat Rain Videos: మొన్నటి వరకు వర్షం లేకపోవడంతో ఎండలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిన దేశ ప్రజలకు ఈ వర్షాలు కాస్త ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తున్నప్పటికీ, గుజరాత్ పరిస్థితి మాత్రం భిన్నంగా ఉంది. అక్కడ వర్షం కురిస్తే అది కుంభవృష్టే అవుతోంది. రికార్డు స్థాయి వర్షపాతాన్ని నమోదు చేస్తోంది. ప్రధానంగా వల్సాద్ జిల్లాలోని ఉమేర్గావ్ తాలూకాలో 16 గంటల్లోనే 1100 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదవ్వగా, ఇతర తాలూకాల్లో కూడా 600 మిల్లీమీటర్లకు పైగా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. సూరత్, నౌసారీ, దాన్స్, తాపీ వంటి జిల్లాలకు అధికారులు ఇవాళ కూడా రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. వాపి పరిసర ప్రాంతాల్లో 200కు పైగా కార్లు మరియు వేలాది ఇళ్లు నీట మునిగిపోయాయి, దీంతో స్థానిక పాఠశాలలకు కూడా సెలవులు ప్రకటించారు.
వాతావరణ శాఖ తాజా నివేదికల ప్రకారం, రాజధాని అహ్మదాబాద్తో పాటు గాంధీనగర్, క్రీడా, ఆనంద్, వడోదర, భరోజ్, సబర్కాంత్, మహాసన, పఠాన్ మూర్తి, జాంనగర్, ద్వారకా, రాజ్ కోట్, పోర్ బందర్, జునాగఢ్, భావనగర్, ఆమ్రేలి వంటి వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా అహ్మదాబాద్ నగరంలో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గంటకు 61 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విపత్తు నిర్వహణ శాఖను అప్రమత్తం చేసింది మరియు ప్రజలు అత్యవసర పరిస్థితులు తప్ప బయటకు రాకూడదని సూచించింది.
Red alert across five districts in Gujarat, right now.
Umbergaon has recorded over 1,100mm of rain in 16 hours, more than Mumbai's entire 2005 flood total. The Auranga, Par and Daman Ganga rivers have overflowed. More than 2,000 people have been moved to safety in Surat. Railway… pic.twitter.com/saUJtEvv6R
— Rizwan Ashraffi (@rizwanace) July 24, 2026
ఆకాశం నుండి ఒక్కసారిగా చిల్లు పడినట్లుగా రాష్ట్రంలోని దాదాపు 250 తాలూకల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదవుతోంది. అత్యధికంగా 19.96 అంగుళాల వర్షపాతం నమోదైంది, అహ్మదాబాద్లో కూడా పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది. వాస్న బ్యారేజీ నుండి నీటిని సబర్మతి నదిలోకి విడుదల చేశారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో వర్షపాతం కొంత తగ్గుముఖం పట్టడంతో, వాహనాల రాకపోకల నిమిత్తం అన్ని అండర్ పాస్లను తిరిగి తెరిచారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరంతరం కురుస్తున్న ఈ భారీ వర్షాల వల్ల నదులు, డ్యామ్లు, జలశయాల్లో నీటి మట్టం పెరుగుతూనే ఉంది. దీనివల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయం అయిపోతున్నాయి. అపార్ట్మెంట్ల వద్ద పార్క్ చేసి ఉంచిన కార్లు కూడా వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి. నివాస ప్రాంతాలలో కూడా వరదలు చెరువులను తలపిస్తూ, నీటి ప్రవాహం అత్యంత ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది.
Heavy rains hit #Gujarat , bringing normal life to a halt. Umbergaon in Valsad district recorded 1,100 mm of rain in just 16 hours, while several areas saw over 600 mm. An IMD Red Alert is active for Surat, Navsari, Dangs, Tapi & Valsad as flooding submerges homes and vehicles. pic.twitter.com/uzF1Bd3Wu0
— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) July 24, 2026
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