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Videos: జలప్రళయం అంటే ఇదేనేమో..! 16 గంటల వ్యవధిలో 1100 మిమీ వర్షపాతం, నీట మునిగిన వాహనాలు!

గుజరాత్ రాష్ట్రం ప్రస్తుతం భారీ వర్షాల కారణంగా తీవ్ర అస్తవ్యస్తతకు గురవుతోంది. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తూ జనజీవనాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వల్సాద్‌ జిల్లాలోని ఉంబెర్‌గావ్‌ తాలూకాలో కేవలం 16 గంటల స్వల్ప కాల వ్యవధిలోనే ఏకంగా 1100 మిల్లీమీటర్ల రికార్డు స్థాయి వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ భారీ వర్షాల వల్ల అక్కడ ఉన్న కార్లు పెద్ద ఎత్తున నీటిలో మునిగిపోయాయి. నగరాలన్నీ ఒకేసారి చెరువులను తలపించేలా జలమయం అయ్యాయి. ఈ విధమైన భీభత్స దృశ్యాల వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 24, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:50 AM IST
Videos: జలప్రళయం అంటే ఇదేనేమో..! 16 గంటల వ్యవధిలో 1100 మిమీ వర్షపాతం, నీట మునిగిన వాహనాలు!
Image Credit: Gujarat Rain Videos: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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