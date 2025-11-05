Sri Sri Ravi Shankar: ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాపకులు గురుదేవ్ శ్రీశ్రీ రవిశంకర్కు 2025 వరల్డ్ లీడర్ ఫర్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ అవార్డును బోస్టన్ గ్లోబల్ ఫోరం (BGF), AI వరల్డ్ సొసైటీ (AIWS) ప్రదానం చేశాయి. ప్రపంచ శాంతి నిర్మాణం, సయోధ్య, మానవతా నాయకత్వానికి ఆయన చేసిన అసాధారణ కృషిని గుర్తించి.. అవార్డుతో సత్కరించారు. వరల్డ్ లీడర్ ఫర్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ అవార్డు (2015–2025) 10వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఈ అవార్డును అందజేశారు. ఈ వేడుక ద్వారా ప్రపంచ శాంతి, నైతిక పురోగతిని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో నైతిక ధైర్యం, దార్శనిక పాలన, దయను కలిగి ఉన్న ప్రపంచ నాయకులను గుర్తిస్తున్నారు.
శాంతి, సయోధ్యలో ప్రపంచ నాయకత్వం, 180 దేశాలలో గురుదేవ్ శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ మానవతా ప్రభావం, AI, డిజిటల్ యుగంలో నైతిక మార్గదర్శకత్వం కోసం గుర్తింపు పొందారు. ఫోరం ఆయనను "ఎజెండా లేదా పక్షపాతం లేని వారధి నిర్మాత"గా అభివర్ణించింది. ఆయన వ్యక్తిగతంగా అనేక సంఘర్షణ ప్రాంతాలలో మధ్యవర్తిత్వం వహించారు. కొలంబియా, అక్కడ ఆయన ప్రమేయంతో FARC, ప్రభుత్వం మధ్య 52 సంవత్సరాల సాయుధ సంఘర్షణకు ముగింపు పలికింది.
ఇరాక్, శ్రీలంక, మయన్మార్, వెనిజులా దేశాల్లో ఆయన విరుద్దమైన భావాలు ఉన్న పార్టీలను ఏకం చేశారు. కశ్మీర్లో ఆయన వేలాది మంది ఉగ్రవాదులను హింసను త్యజించి సమాజంలో తిరిగి కలిసిపోయేలా ప్రేరేపించారు. “గురుదేవ్ను గౌరవించడంలో తూర్పు జ్ఞానం, పశ్చిమ ఆవిష్కరణలను వారధిగా ఉంచే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానిని మనం జరుపుకుంటాము. ఆయన పని AI యుగంలో నైతిక ధైర్యం మానవత్వాన్ని ఉదహరిస్తుంది.” అని బోస్టన్ గ్లోబల్ ఫోరం సీఈఓ, వ్యవస్థాపకుడున్గుయెన్ అన్హ్ తువాన్ వెల్లడించారు.
