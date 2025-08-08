English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Crime News: యువతి ముందే ప్యాంట్ జిప్ తీసి.. ఛీ.. ఛీ.. వీడియో షేర్ చేసిన మోడల్

Gurugram Man Video: కొంతమంది కామంధులు మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. గురుగ్రామ్‌లో ఓ వ్యక్తి ఒంటరిగా ఉన్న యువతి ఎదురుగానే జిప్ తీసి చాలా అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడు. ఆ యువతి వీడియోను తీసి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేసింది.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 8, 2025, 01:43 PM IST

Trending Photos

Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?
5
Grow Roselle Plant
Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
5
Varalakshmi Vratham
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
6
Motorola G85
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
Crime News: యువతి ముందే ప్యాంట్ జిప్ తీసి.. ఛీ.. ఛీ.. వీడియో షేర్ చేసిన మోడల్

Gurugram Man Video: గురుగ్రామ్‌లో అవమానకరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని మోడల్, డిజిటల్ కంటెంట్ క్రియేటర్ అయిన సోనీ సింగ్ ఆరోపించింది. వీడియోను తీసి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసింది. బాధితురాలు జైపూర్ నుంచి ఢిల్లీకి వస్తుండగా.. గురుగ్రామ్‌లోని రాజీవ్ చౌక్ వద్ద క్యాబ్ కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇంతలో ఓ వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చి ప్యాంట్ జిప్ తీసి అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. బాధితుడి అసభ్య చర్యలను గమనించిన సోనీ సింగ్ మొత్తం మొబైల్‌లో రికార్డు చేసింది. పోలీసులకు ఈ విషయం గురించి చెప్పినా.. వెంటనే తనకు సాయం అందించలేదని ఆమె తెలిపింది.

ఈ సంఘటన గురించి వివరిస్తూ.. వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసింది సోనీ సింగ్. "ఆగస్టు 2న నేను షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని జైపూర్ నుంచి ఢిల్లీకి వస్తున్నాను. ఈ ఘటన ఉదయం 11 గంటలకు జరిగింది. నేను క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాను. క్యాబ్ కోసం ఎదురుచూస్తుండగా.. ఒకతను నాకు 4 నుంచి 5 మీటర్ల దూరంలో నిలుచున్నాడు. మొకానికి మాస్క్ ధరించి.. బ్యాగ్ ముందుకు వేసుకుని ఉన్నాడు. ఇంతలో నేను క్యాబ్ డ్రైవర్‌కు రెండు మూడుసార్లు ఫోన్ చేసినా లిఫ్ట్ చేయలేదు. ఇంతలో అతను నెమ్మదిగా నా దగ్గరకు వచ్చాడు. నేను అండర్‌పాస్ వద్ద ఒంటరిగా ఉన్నా. కొంతదూరంలో జనాలు ఉన్నారు. రోడ్డుపై వాహనాలు వెళుతున్నాయి.

అతను అప్పటికే ప్లాన్‌తో వచ్చినట్లు అర్థమవుతోంది. నా చుట్టు తిరిగినా నేను పట్టించుకోలేదు. నన్ను చూస్తున్నట్లు నేను గమనించాను. ప్యాంట్ జిప్ తీసి.. నా ముందు హస్త ప్రయోగం చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆ సమయంలో నేను స్పందించలేదు. ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అతను చేసే చర్యలను నేను మొబైల్‌లో వీడియో తీశాను. చెంప దెబ్బ కొట్టొచ్చు కదా.. గట్టిగా అరవచ్చు కదా అని అనొచ్చు. కానీ ఆ సమయంలో అమ్మాయిల మైండ్ పూర్తిగా ఆఫ్ అయిపోతుంది. నిజం కంటే నేను చేసిన యాక్షనే స్పీడ్‌గా వైరల్ అవుతుంది. అందుకే వీడియో తీశాను. నేను వైరల్ అవ్వాలని అనుకోలేదు. నేను సేఫ్‌గా ఉండాలని భావించాను. నేను ఆ క్యాబ్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని వేరే క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాను. క్యాబ్ డ్రైవర్‌కు ఫోన్ చేసి వెంటనే వెళ్లాలని చెప్పాను. అయితే ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండడంతో ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ రావడానికి ఆలస్యమైంది. నేను వీడియో రికార్డింగ్ పూర్తి చేసిన వెంటనే క్యాబ్ డ్రైవర్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది." సోనీ సింగ్ చెప్పుకొచ్చింది.

అమ్మాయిలకు ఇలాంటి సంఘటనలు ఎదురవుతుంటాయని.. జాగ్రత్త వహించాలని సూచించింది. తాను ఇంటికి వచ్చి ఈ వీడియో గురించి పోస్ట్ చేసి.. పోలీసులను ట్యాగ్ చేశానని తెలిపింది. అయితే ఎలాంటి స్పందన రాలేదని.. మరుసటి రోజు వీడియోతోపాటు జరిగిన మొత్తం సంఘటనను వివరిస్తూ మరోసారి పోస్ట్ చేశానంది. ఆ తరువాత పోలీసులు పిలిచి స్టేట్‌మెంట్ తీసుకున్నారని.. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు తెలిపింది. అమ్మాయి ముందు ఇలా సిగ్గు విడిచి ప్రవర్తించడంపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.

Also Read: Lovers Romance Video: నడి రోడ్డు మీద లవర్స్ శృంగారం.. హగ్‌లు, ముద్దులతో పచ్చిగా రెచ్చిపోయిన జంట.. వీడియో వైరల్..

Also Read: Venomous Snake Video: చేతి రెండు వేళ్లతో విషపూరితమైన  పామును పట్టుకున్న యువకుడు.. వీడియో వైరల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

Gurugram Crimecrime newsCrime news in teluguHaryana NewsGurugram

Trending News