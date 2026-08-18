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H1N1 Virus Explained:H1N1 వైరస్ అంటే ఏమిటి? లక్షణాలు, వ్యాప్తి, జాగ్రత్తలు ఇవే..!

H1N1 Virus Explained:హెచ్1ఎన్1 (H1N1) అనేది ఇన్‌ఫ్లూయెంజా A వైరస్‌లో ఒక రకం. ఇది ప్రధానంగా శ్వాసకోశ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. జ్వరం, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ముక్కు కారడం, ఒళ్లు నొప్పులు, నీరసం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. సాధారణ ఫ్లూ లక్షణాలతో ఇవి చాలా వరకు ఒకేలా ఉంటాయి. అందువల్ల కేవలం లక్షణాలను చూసి H1N1 అని నిర్ధారించడం సాధ్యం కాదు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 18, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:12 AM IST
H1N1 Virus Explained:H1N1 వైరస్ అంటే ఏమిటి? లక్షణాలు, వ్యాప్తి, జాగ్రత్తలు ఇవే..!
Image Credit: H1N1 Virus(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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H1N1 Virus Explained:H1N1 వైరస్ అంటే ఏమిటి? లక్షణాలు, వ్యాప్తి, జాగ్రత్తలు ఇవే..!
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