/H1N1 Virus Explained:H1N1 వైరస్ అంటే ఏమిటి? లక్షణాలు, వ్యాప్తి, జాగ్రత్తలు ఇవే..!

H1N1 Virus Explained:ఇటీవల బెంగళూరులోని ఒక పాఠశాలలో 500 మందికి పైగా విద్యార్థులు, 21 మంది సిబ్బందికి ఫ్లూ వంటి లక్షణాలు కనిపించడంతో H1N1పై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. ఇద్దరు విద్యార్థులకు H1N1 పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయినట్లు సమాచారం. అయితే అనారోగ్యానికి గురైన ప్రతి ఒక్కరికీ H1N1 ఉందని అర్థం కాదు. ఇతర ఫ్లూ వైరస్లు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా ఇలాంటి లక్షణాలను కలిగించవచ్చు.
H1N1 ఎలా వ్యాపిస్తుంది?
H1N1 ప్రధానంగా సోకిన వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు లేదా మాట్లాడినప్పుడు బయటకు వచ్చే శ్వాసకణాల ద్వారా ఇతరులకు వ్యాపిస్తుంది. దగ్గరగా ఉండటం, ఎక్కువ మంది కలిసి ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువ సమయం గడపడం వల్ల వైరస్ వ్యాప్తి అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
పాఠశాలల్లో పిల్లలు తరగతి గదులు, స్కూల్ బస్సులు, ఆటస్థలాలు, డెస్కులు వంటి వాటిని కలిసి ఉపయోగిస్తారు. అందుకే ఫ్లూ వంటి వైరస్లు అక్కడ వేగంగా వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది. అనారోగ్యంగా ఉన్న పిల్లలను ఇంట్లోనే ఉంచడం ద్వారా ఇతరులకు ఇన్ఫెక్షన్ సోకే ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు.
H1N1 లక్షణాలు ఏమిటి?
H1N1 వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా కొన్ని లక్షణాలు అకస్మాత్తుగా కనిపించవచ్చు. అవి:
జ్వరం లేదా జ్వరం వచ్చినట్లు అనిపించడం
దగ్గు
గొంతు నొప్పి
ముక్కు కారడం లేదా ముక్కు మూసుకుపోవడం
తలనొప్పి
ఒళ్లు, కండరాల నొప్పులు
చలి
ఎక్కువగా అలసట
కొంతమంది పిల్లల్లో వాంతులు లేదా విరేచనాలు
ప్రతి ఒక్కరికీ జ్వరం రావాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి జ్వరం లేదని H1N1 లేదని భావించకూడదు.
ఎవరికి ఎక్కువ జాగ్రత్త అవసరం?
చిన్న పిల్లలు, ముఖ్యంగా ఐదేళ్లలోపు పిల్లలు, కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న పిల్లలు ఫ్లూ వల్ల సమస్యలు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆస్తమా, గుండె సమస్యలు, మధుమేహం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
పిల్లలకు ఫ్లూ లక్షణాలు కనిపిస్తే, ముఖ్యంగా వారు అధిక ప్రమాదంలో ఉన్నవారైతే, వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది. కొన్ని సందర్భాల్లో యాంటీవైరల్ మందులు ఉపయోగపడవచ్చు. అయితే వీటిని డాక్టర్ సలహా లేకుండా తీసుకోకూడదు.
ఎప్పుడు వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లాలి?
పిల్లలకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, చాలా వేగంగా శ్వాస తీసుకోవడం, పెదాలు లేదా ముఖం నీలంగా మారడం, ఛాతిలో నొప్పి, తీవ్రమైన నీరసం, మూత్రం తగ్గిపోవడం, నోరు ఎండిపోవడం, నిరంతర వాంతులు, మూర్ఛలు లేదా అసాధారణంగా నిద్రగా ఉండటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి.
జ్వరం, దగ్గు తగ్గిన తర్వాత మళ్లీ ఎక్కువ కావడం కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
H1N1 నుంచి ఎలా రక్షించుకోవాలి?
చేతులను తరచుగా సబ్బుతో కడుక్కోవాలి. దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు ముక్కు, నోరును కప్పుకోవాలి. అనారోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తులతో దగ్గరి సంబంధాన్ని తగ్గించాలి. జ్వరం లేదా ఫ్లూ లక్షణాలు ఉన్న పిల్లలను పాఠశాలకు పంపకుండా ఇంట్లో విశ్రాంతి ఇవ్వాలి.
పిల్లలకు తగినంత నీరు, ద్రవాలు ఇవ్వడం, మంచి విశ్రాంతి కల్పించడం కూడా ముఖ్యం. ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ గురించి పిల్లల వైద్యుడిని సంప్రదించవచ్చు.
ముఖ్యంగా, H1N1 పేరు విన్న వెంటనే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా సందర్భాల్లో సరైన విశ్రాంతి, ద్రవాలు మరియు వైద్యుల సూచనలతో కోలుకోవచ్చు. అయితే తీవ్రమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం.
గమనిక: ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. H1N1 అనుమానం ఉంటే లేదా తీవ్రమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే అర్హత కలిగిన వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook