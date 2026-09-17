/రాష్ట్రపతి, రాహుల్ సహా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసిన ప్రముఖులు..

From a young age, Adarniya Shri @narendramodi ji has devoted himself to public service in various capacities. For the past 25 years - first as Head of Government in Gujarat and subsequently of Bharat - he has steered the nation forward with unwavering resolve. Welfare, social… pic.twitter.com/2cgCeBIhb0

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 17, 2026