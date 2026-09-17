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రాష్ట్రపతి, రాహుల్ సహా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసిన ప్రముఖులు..

Happy Birthday Prime Minister Narendra Modi: ఈ రోజు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ 76వ జన్మదినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌తో పాటు ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీతో పాటు పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు, సినీ, క్రీడా రంగా ప్రముఖులు ప్రధాని మోడీకి సోషల్ మీడియా వేదికగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 17, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:06 PM IST
రాష్ట్రపతి, రాహుల్ సహా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసిన ప్రముఖులు..
Image Credit: PM Modi Birthday Wishes (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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