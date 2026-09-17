/రాష్ట్రపతి, రాహుల్ సహా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసిన ప్రముఖులు..

Modi Birthday Wishes from Celebrities: గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ 76వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా దేశ వ్యాప్తంగానే కాదు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలువురు ఉద్దండ రాజకీయ నేతలు మోడీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము.. లోక్ సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాతో పాటు లోక్ సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖార్గేతో పాటు తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు రేవంత్ రెడ్డితో పాటు చంద్రబాబు నాయుడు.. తమిళనాడు సీఎం సహా పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు.. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विगत 25 वर्षों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपने सुशासन के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं तथा समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति एवं नई दिशा प्रदान की है। सांस्कृतिक गौरव की भावना के साथ…
— President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2026
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ।
आपके नेतृत्व में भारत आज आत्मविश्वास के साथ वैश्विक पटल पर अपनी नई पहचान बना रहा है। विकास, आत्मनिर्भरता, नवाचार, डिजिटल प्रगति, बुनियादी ढाँचे के विस्तार और जनकल्याण की दिशा में देश निरंतर…
— Om Birla (@ombirlakota) September 17, 2026
Happy birthday to PM Narendra Modi ji. Wishing you good health and a long life.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2026
Best wishes to Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji on his birthday. May he be blessed with good health and long life.@narendramodi
— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 17, 2026
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पर मुख्यमंत्री श्री ए. रेवंत रेड्डी जी ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना की है।
उन्होंने कहा कि जन्मदिन के इस विशेष अवसर पर… pic.twitter.com/WWY83W7myJ
— Telangana CMO (@TelanganaCMO) September 17, 2026
Warmest birthday greetings to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji!
As India's longest-serving democratically elected Prime Minister, your leadership has been truly historic. Marking 25 exemplary years of public service, from leading Gujarat as a transformational CM to… pic.twitter.com/AVDF2OZTGa
— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 17, 2026
வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்கும் நோக்கில் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வரும் மாண்புமிகு இந்தியப் பிரதமர் திரு.நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் நீடுழி வாழ உளமார வாழ்த்துகிறேன்.
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) September 17, 2026
বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী নেতা, ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে শুভ জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।
পরমেশ্বরের কাছে আপনার দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং দেশসেবায় নিরন্তর সাফল্য প্রার্থনা করি। আপনার নেতৃত্বে দেশ আরও এগিয়ে যাক।@narendramodi pic.twitter.com/eHtYMEqgHc
— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) September 17, 2026
रामराज्य के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रसेवा को अपना संकल्प बनाने वाले मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने नारीशक्ति के सशक्तीकरण, कृषि विकास, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने एवं विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार किया है।… pic.twitter.com/MDSQmh6qAB
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 17, 2026
From a young age, Adarniya Shri @narendramodi ji has devoted himself to public service in various capacities. For the past 25 years - first as Head of Government in Gujarat and subsequently of Bharat - he has steered the nation forward with unwavering resolve. Welfare, social… pic.twitter.com/2cgCeBIhb0
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 17, 2026
A life dedicated to Bharat. A journey of service that continues to shape the aspirations of a Nation. 25 years of selfless service, with many more years of dedicated service to Bharat ahead.
On the birthday of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji, I extend my heartfelt… pic.twitter.com/agCto7jew8
— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) September 17, 2026
Wishing a very Happy Birthday to our respected Prime Minister @narendramodi ji…. A leader who never stops, never rests and always puts India first… That spirit is an inspiration to every Indian!!! 🇮🇳
— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 17, 2026
అటు సినిమా, క్రీడా రంగాల నుంచి భారతరత్న సచిన్ టెండూల్కర్తో పాటు చిరంజీవి, అక్షయ్ కుమార్, అజయ్ దేవ్గణ్ సహా పలువురు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Wishing a very Happy Birthday to Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji. Your tireless dedication to the nation continues to inspire us all. Praying for your long life, good health, and happiness as you guide India to new heights. 🙏🏼
— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 17, 2026
Warm birthday wishes to our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji. 💐
Your journey reflects remarkable determination, discipline and an unwavering commitment to serving Bharat. Your vision for a stronger, self-reliant India and your spirit of Seva continue to inspire…
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) September 17, 2026
Wishing a very Happy Birthday to our respected Prime Minister @narendramodi ji…. A leader who never stops, never rests and always puts India first… That spirit is an inspiration to every Indian!!! 🇮🇳
— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 17, 2026
Heartiest birthday greetings to our Hon. PM Thiru @narendramodi avl.
His tireless service to our nation, visionary leadership, and relentless drive to uplift every section of our society continue to inspire millions. Praying for his good health and long life. pic.twitter.com/XwfSpapNo4
— K.Annamalai (@annamalai_k) September 17, 2026
आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। मुझे लगता है जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत कोई और तरीका नहीं हो सकता। हम किसी और के काम आएँ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएँ… बस इतना सा संकल्प।
Happy Birthday…
— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 17, 2026
ఇక ప్రధాని మోడీ పుట్టినరోజు సందర్బంగా నారీ శక్తి పేరిట అన్నపూర్ణ యోజనను పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ ప్రారంభించింది.
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