/76వ పడిలో ప్రధాని మోడీ.. ఈయనకు మాత్రమే సాధ్యమైన కొన్ని రికార్డులు..

Namo Rare Political Records: నరేంద్ర మోడీ యునైటెడ్ బాంబే స్టేట్ లో (ప్రస్తుత గుజరాత్) లోని వాద్ నగర్ లో 1950 సెప్టెంబర్ 17 న హీరా బెన్, దామోదర్ దాస్ ముల్ చంద్ మోడీలకు జన్మించారు. ఈయన 6 గురు సంతానంలో నరేంద్ర మోడీ 3వ వారు. అంతేకాదు అక్కడ వాద్ నగర్ లో టీ అమ్ముతూ లైఫ్ లీడ్ చేస్తోన్న తండ్రికి వ్యాపారంలో చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూనే తన చదువుకున్నారు. అలా ఛాయ్ అమ్ముతూ ఆర్ఎస్ఎస్ తో పరిచయం నమో జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది.
ఆర్ఎస్ఎస్ పూర్తిస్థాయి ప్రచారక్ బాద్యతలు..
ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ పూర్తి స్థాయి ప్రచారక్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు.1971 బంగ్లాదేశ్ యుద్ధ సమయంలో జైలు పాలయ్యారు. ఇందిరా గాంధీ విధించిన ఎమర్జన్సీ సమయంలో అజ్ఞాతంలో ఉన్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్ ఫుల్ ప్రచారక్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే జన సంఘ్ లో చేరారు యాక్టివ్గా ఉన్నారు. ఇక 1980లో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఆ పార్టీలో క్రియా శీలకంగా వ్యవహరించారు.
మన దేశంలో రాజస్థాన్ తర్వాత గుజరాత్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంలో కీ రోల్ పోషించారు. 2001లో గుజరాత్ లోని భుజ్ భూకంప బాధితులను ఆదుకోవడంలో అప్పటి సీఎం కేశూభాయ్ పటేల్ వైఫల్యం చెందడం. మరోవైపు కేశూభాయ్ వర్గం, శంకర్ సింగ్ వాఘేలా మధ్య పార్టీ నలిగిపోతున్న దశలో ఇద్దరిని కాదని ఆ ప్లేస్లో నరేంద్ర మోదీని 7 అక్టోబర్ 2001లో అప్పటి భారతీయ జనతా పార్టీ హై కమాండ్ ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రిని చేశారు. అప్పటికీ ఆయన ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు. శాసనసభ్యుడు కాకుండానే నేరుగా సీఎం అయ్యారు.
గోద్రా అల్లర్లు..
2002లో గుజరాత్ లోని గోద్రాలో ఓ రైలు కంపార్ట్ మెంట్ లో కరసేవలను కొంత మంది ముష్కరులు సజీవ దహనం చేయడంతో అల్లర్లు చెలరేగాయి. నరేంద్ర మోడీకి అప్పటికే బాధ్యతలు స్వీకరించి కొన్ని నెలలు మాత్రమే అవుతుంది. అప్పటికే పరిస్థితులు పూర్తిగా ఆయన చేతుల్లోంచి వెళ్లిపోయాయి. .
ఆ తర్వాత మోడీ తన చాణక్యంతో గుజరాత్ లో చెలరేగిన అల్లర్లను అదుపులోకి తీసుకొచ్చి మళ్లీ నార్మల్ స్టేజ్కు తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత అక్కడ మళ్లీ మత కల్లోలాలు జరగలేదు. గోద్రా ఇన్సిడెంట్ తర్వాత వరుసగా 2002, 2007, 2012లో వరుసగా మూడు సార్లు బీజేపీని విజయ తీరాలకు చేర్చి గుజరాత్కు మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా అయ్యారు. లిచారు. నాలుగు సార్లు సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు.
వారణాసి నుంచి లోక్సభ బరిలో దిగిన నరేంద్ర మోడీ..
2014లో లోక్ సభ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే ప్రధాన మంత్రి అభ్యర్ధిగా ఉత్తర ప్రదేశ్లోని వారణాసితో పాటు గుజరాత్లోని వడోదర నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసి రెండు చోట్లా విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత వడోదరకు రాజీనామా చేసి వారణాసి ఎంపీగా కొనసాగారు. ఆ తర్వాత 2019,2024లో అదే స్థానం నుంచి ఎంపీగా విజయం సాధించి వరుసగా మూడు సార్లు ప్రధాని మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.
నెహ్రూ తర్వాత వరుసగా మూడు సార్లు ప్రధాన మంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం..
ఫస్ట్ ప్రధాన మంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తర్వాత వరుసగా మూడు సార్లు ప్రధాన మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నేతగా నరేంద్ర మోడీ రికార్డులకు ఎక్కారు. మన దేశంలో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, నరేంద్ర మోడీ మధ్యలో ఇందిరా గాంధీ, అటల్ బిహారి వాజ్ పేయ్ మూడు సార్లు ప్రధాన మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. వాజ్ పేయ్ కేవలం 13 రోజులు.. 13నెలలు.. ఆ తర్వాత ఐదేళ్లు ప్రధానిగా కొనసాగారు.
అప్పట్లో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రైమ్ మినిష్టర్ కాకుండా.. అప్పటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పోతూ పోతూ ఆయన్ని ప్రధానిగా సెలెక్ట్ చేసి వెళ్లింది. కానీ ఆ తర్వాత ప్రజల అభిమానంతో వరుసగా 1952, 1957,1962 ఎన్నికల్లో ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డారు. అప్పట్లో కమ్యూనిష్టులు తప్ప ఎలాంటి ప్రతిపక్షం లేకుండా వరుసగా మూడుసార్లు ప్రధాని అయ్యారు.
వరుసగా మూడు సార్లు ప్రధానిగా ప్రజల చేత ఎన్నికైన కాంగ్రెసేతర నేతగా మోడీ రికార్డు..
కానీ నరేంద్ర మోడీ మాత్రం బలమైన ప్రతిపక్షాలను ఢీ కొని 2014,2019,2024 ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి ప్రధాన మంత్రి పీఠం అధిరోహించిన కాంగ్రెసేతర నేతగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అంతేకాదు భారత దేశ ప్రధాన మంత్రిగా రష్యా, అమెరికా, సౌదీ అరేబియా సహా దాదాపు 34 దేశాల అత్యున్నత పౌర పురస్కారాలు అందుకున్న వరల్డ్ లీడర్గా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. నెహ్రూ దేశ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రధాన మంత్రిగా 4398 రోజులు కంటిన్యూగా పనిచేశారు. ఆయన రికార్డును ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈ మధ్యే అధిగమించారు. గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రధానమంత్రిగా తన పదవీకాలాన్ని కలుపుకొని ప్రభుత్వాధినేతగా 9104 రోజులు పూర్తి చేసుకున్నారు. సమకాలీన భారతీయ రాజకీయాల్లో ఎవరి సాధ్యం కాలేదు. భవిష్యత్తులు సాధ్యం కాబోదనే చెప్పాలి.
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