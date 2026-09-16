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76వ పడిలో ప్రధాని మోడీ.. ఈయనకు మాత్రమే సాధ్యమైన కొన్ని రికార్డులు..

PM Modi Achievments: ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ  ఈ గురువారం 76వ  యేట అడుగుపెట్టబోతున్నారు. ఈ పుట్టినరోజుకు ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. గత పుట్టినరోజు నుంచి ఈ పుట్టినరోజు వరకు ప్రధాన మంత్రిగా మరియు ప్రభుత్వాధినేతగా పలు రికార్డులు నమో ఖాతాలో నమోదు అయ్యాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 16, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:07 PM IST
76వ పడిలో ప్రధాని మోడీ.. ఈయనకు మాత్రమే సాధ్యమైన కొన్ని రికార్డులు..
Image Credit: PM Narendra Modi (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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76వ పడిలో ప్రధాని మోడీ.. ఈయనకు మాత్రమే సాధ్యమైన కొన్ని రికార్డులు..
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