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HBD Vijay: స్టార్ హీరో నుండి ముఖ్యమంత్రి పీఠం వరకు.. అసలు సిసలు ‘జన నాయకుడు’ విజయ్ ప్రస్థానం..

Happy Birthday Tamil Nadu CM Vijay: యాక్టింగ్‌లో ఈజ్.. డ్యాన్స్‌లో గ్రేస్.. డైలాగ్ డెలివరీలో పవర్.. అన్నింటికీ మించి కోట్లాది మంది అభిమానుల గుండెల్లో చెరగని స్థానం...ఆయనే తమిళనాడు సీఎం దళపతి విజయ్. వెండితెరపై CM సీట్ లో కూర్చుని పొలిటికల్ సిస్టమ్‌ను క్లీన్ చేయడానికి నడుం బిగించిన విజయ్.. ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్‌లో ముఖ్యమంత్రిగా...తనదైన ముద్రవేస్తున్నారు. తాను కేవలం 'రీల్' హీరోని కాదు.. రియల్ లైఫ్ 'రూలర్' అంటున్న దళపతి విజయ్ పై జీ తెలుగు న్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 22, 2026, 04:05 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:05 AM IST
HBD Vijay: స్టార్ హీరో నుండి ముఖ్యమంత్రి పీఠం వరకు.. అసలు సిసలు ‘జన నాయకుడు’ విజయ్ ప్రస్థానం..
Image Credit: vijay birthday Spl (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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స్టార్ హీరో నుండి ముఖ్యమంత్రి పీఠం వరకు.. అసలు సిసలు ‘జన నాయకుడు’ విజయ్ ప్రస్థానం..
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