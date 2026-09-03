/ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ప్రత్యేకం: గురువు మారితే తరగతి మారుతుంది… గురువు ఎదిగితే తరం మారుతుంది!

Happy Teachers Day 2026: సెప్టెంబర్ 5... దేశవ్యాప్తంగా గురువులను స్మరించుకునే రోజు. భారతదేశ ద్వితీయ రాష్ట్రపతి, ప్రముఖ తత్వవేత్త, విద్యావేత్త డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని జరుపుకునే ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం విద్యారంగంలో ఉపాధ్యాయుని పాత్రను మరోసారి గుర్తుచేస్తుంది.
“దేశ భవిష్యత్తు తరగతి గదిలోనే రూపుదిద్దుకుంటుంది” అన్న భావనకు ఉపాధ్యాయుడే కేంద్ర బిందువు. ఒక విద్యార్థి చేతిలోని పుస్తకాన్ని తెరిచేది ఉపాధ్యాయుడే... కానీ అతని ఆలోచనలకు రెక్కలు తొడిగేది కూడా ఉపాధ్యాయుడే.
గురువు అంటే పాఠం కాదు… ఒక దిశ
రాధాకృష్ణన్గారు ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఒక ఉద్యోగంగా కాకుండా సమాజ నిర్మాణానికి అత్యంత కీలకమైన బాధ్యతగా చూశారు. విద్యార్థిలో జ్ఞానంతో పాటు ఆలోచనా శక్తి, నైతిక విలువలు, బాధ్యతాయుతమైన పౌరసత్వాన్ని పెంపొందించడమే నిజమైన విద్య అని ఆయన జీవితం చెబుతుంది.
భారతదేశ విద్యా చరిత్రలో ఎందరో మహనీయులు గురువు శక్తిని తమ కార్యాచరణతో నిరూపించారు. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ శాంతినికేతన్ ద్వారా ప్రకృతి, సృజనాత్మకత, స్వేచ్ఛాయుత ఆలోచనలను విద్యలో భాగం చేశారు. విద్యార్థి కేవలం పరీక్షల కోసం కాకుండా జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నేర్చుకోవాలని ఆయన భావించారు.
సావిత్రిబాయి పూలే సమాజం నుంచి ఎన్నో ప్రతిబంధకాలు ఎదురైనా బాలికల విద్య కోసం ముందడుగు వేశారు. విద్య సామాజిక మార్పుకు శక్తివంతమైన ఆయుధమని ఆమె నిరూపించారు. నేడు బాలికలు విద్యలో ముందుకు సాగుతున్నారంటే అందులో సావిత్రిబాయి వంటి మహనీయుల పోరాటం కూడా ఉంది.
డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ విద్యను సామాజిక సాధికారతకు ప్రధాన మార్గంగా చూశారు. జ్ఞానం ద్వారా అణగారిన వర్గాలు తమ హక్కులను తెలుసుకుని సమాజంలో గౌరవంగా నిలబడగలవని ఆయన తన జీవితంతో చాటిచెప్పారు.
డాక్టర్ ఏ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం శాస్త్రవేత్తగా, రాష్ట్రపతిగా దేశానికి సేవ చేసినప్పటికీ తనను తాను ముందుగా ఒక ఉపాధ్యాయుడిగానే భావించేవారు. విద్యార్థుల కలలను లక్ష్యాలుగా మార్చి, దేశ నిర్మాణంలో యువత భాగస్వామ్యం కావాలని ఆయన నిరంతరం ప్రేరేపించారు.
సరోజినీ నాయుడు, స్వామి వివేకానంద, జిడ్డు కృష్ణమూర్తి వంటి మహనీయుల ఆలోచనలు కూడా విద్య అంటే కేవలం సమాచారాన్ని అందించడం కాదని, వ్యక్తిత్వాన్ని వికసింపజేయడమేనని మనకు గుర్తుచేస్తాయి.
సాంకేతికత పెరిగినా… గురువు విలువ తగ్గదు:
నేడు విద్యార్థి చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్ ఉంది. ప్రపంచంలోని ఏ సమాచారం అయినా క్షణాల్లో తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. కృత్రిమ మేధస్సు, డిజిటల్ తరగతులు, ఆన్లైన్ విద్య కొత్త అవకాశాలను అందిస్తున్నాయి.
అయితే సమాచారం ఇవ్వగలిగేది సాంకేతికత కావచ్చు… ఆ సమాచారాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో నేర్పేది మాత్రం గురువే.
విద్యార్థిలోని ప్రతిభను గుర్తించడం, తప్పును సరిదిద్దడం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచడం, క్రమశిక్షణను అలవర్చడం, మానవత్వాన్ని నేర్పడం, సమాజం పట్ల బాధ్యతను కల్పించడం.. ఇవన్నీ ఉపాధ్యాయుని పాత్రలో అంతర్భాగాలు.
ఒక్క విద్యార్థి మారితే… ఒక కుటుంబం మారుతుంది
ఒక ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గదిలో చెప్పిన ప్రోత్సాహకరమైన మాట ఒక విద్యార్థి జీవితాన్నే మార్చవచ్చు. ఆ విద్యార్థి ఎదిగి కుటుంబానికి, సమాజానికి, దేశానికి ఉపయోగపడే పౌరుడిగా మారవచ్చు.
అందుకే ఉపాధ్యాయుడి పని పాఠ్యపుస్తకం ముగిసే వరకు కాదు… విద్యార్థి జీవితంలో విలువలు నిలిచే వరకు.
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా గురువులకు పూలమాలలు వేయడం, శుభాకాంక్షలు చెప్పడం మాత్రమే కాకుండా, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య, ఉపాధ్యాయులకు గౌరవం, పాఠశాలలకు అవసరమైన వనరులు కల్పించడం సమాజం బాధ్యతగా భావించాలి.
ఎందుకంటే...
పాఠశాల భవనం దేశానికి పునాది అయితే,
ఉపాధ్యాయుడు ఆ పునాదికి శిల్పి.
గురువు ఒక విద్యార్థిని తీర్చిదిద్దితే అది ఒక వ్యక్తి విజయం.
గురువు ఒక తరాన్ని తీర్చిదిద్దితే అది దేశ విజయం.
ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి గురువు తన బాధ్యతను మరింత అంకితభావంతో నిర్వర్తించాలి. ప్రతి విద్యార్థి తన గురువు బోధనలోని మంచి విలువలను జీవితంలో ఆచరించాలి. సమాజం మాత్రం గురువు స్థాయిని మాటల్లోనే కాకుండా చేతల్లోనూ గౌరవించాలి.
“గురువును గౌరవించే సమాజం… జ్ఞానాన్ని గౌరవిస్తుంది.
జ్ఞానాన్ని గౌరవించే సమాజమే… అభివృద్ధి చెందిన సమాజం.”
– కలవల శంకర్
SGT, ఆదిలాబాద్ జిల్లా
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