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ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ప్రత్యేకం: గురువు మారితే తరగతి మారుతుంది… గురువు ఎదిగితే తరం మారుతుంది!

Happy Teachers Day 2026: సెప్టెంబర్ 5... దేశవ్యాప్తంగా గురువులను స్మరించుకునే రోజు. భారతదేశ ద్వితీయ రాష్ట్రపతి, ప్రముఖ తత్వవేత్త, విద్యావేత్త డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని జరుపుకునే ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం విద్యారంగంలో ఉపాధ్యాయుని పాత్రను మరోసారి గుర్తుచేస్తుంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 03, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:46 AM IST
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ప్రత్యేకం: గురువు మారితే తరగతి మారుతుంది… గురువు ఎదిగితే తరం మారుతుంది!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ప్రత్యేకం: గురువు మారితే తరగతి మారుతుంది… గురువు ఎదిగితే తరం మారుతుంది!
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