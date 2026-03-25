Harish Rana Dies: తుదిశ్వాస విడిచిన హరీష్ రాణా.. దేశంలోనే తొలి కారుణ్య మరణం..!

Passive Euthanasia Harish Rana Dies After 13 Years In Coma: సుమారు 13 ఏళ్లు కోమాలో ఉన్న ఘజియాబాద్కు చెందిన హరీశ్ రాణా మంగళవారం తుది శ్వాస విడిచాడు. హరీశ్ తల్లిదండ్రులు కారుణ్య మరణం కోసం విజ్ఞప్తి చేయగా సుప్రీంకోర్టు అందుకు అనుమతి ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ డాక్టర్లు హరీశ్ రాణాకు క్రమంగా చికిత్స ఆపేశారు. ఈ క్రమంలో హరీశ్ మంగళవారం కన్నుమూశాడు. 13 ఏళ్లు కోమాలో ఉండి మంచానికే పరిమితం అయ్యాడు హరీశ్ రాణా. దీంతో హరీశ్ కారుణ్య మరణానికి (పాసివ్ యూతనేషియా) అనుమతిస్తూ సుప్రీంకోర్టు మార్చి 11న చారిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చింది. న్యాయస్థానం ఆదేశాలతో డాక్టర్లు హరీశ్కు వైద్యం ఆపేశారు. క్రమంగా అతడి ఆరోగ్యం క్షీణింపజేసి మరణించేలా చేశారు.
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఘజియాబాద్కు చెందిన 32 ఏళ్ల హరీశ్ రాణా పంజాబ్ యూనివర్సిటీలో ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్న సమయంలో ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. 2013 ఆగస్ట్ 20న హాస్టల్ భవనం 2వ అంతస్తు నుంచి ప్రమాదవశాత్తు కిందపడిపోయాడు. దీంతో అతని తలకు తీవ్ర గాయమై.. కోమాలోకి వెళ్లిపోయాడు. ఎన్ని ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స చేయించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. మెదడు గాయం కారణంగా అతను కోమాలోకి వెళ్లడంతో.. లైఫ్ సపోర్ట్పై ఉంచి మంచానికే పరిమితం చేశాడు. శ్వాస కోసం హరీశ్ రాణాకి ట్రాకియోస్టమీ ట్యూబ్, ఆహారం కోసం గ్యాస్ట్రోజెజునోస్టమీ ట్యూబ్ అమర్చారు. అయితే, హరీశ్ రాణాను ఆ స్థితిలో తల్లిదండ్రులు చూడలేకపోయారు. కన్న కొడుకు బాధను చూడలేక ఎన్నోసార్లు కంటతడి పెట్టారు. ఈ క్రమంలో హరీశ్ రాణాకు విముక్తి కలింగించాలని నిర్ణయించుకుని కారుణ్య మరణానికి అనుమతించాలంటూ 2024 జూలైలో ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే పలు కారణాలతో ఈ పిటిషన్ను కొట్టివేసింది కోర్టు.
దీంతో హరీశ్ రాణా తల్లిదండ్రులు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు. వైద్య నివేదికలు పరీశిలించిన సుప్రీం ధర్మాసనం 2026 జనవరి 13న హరీశ్ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి, వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకుంది. మానవీయకోణంలో మర్యాదపూర్వక మరణాన్ని ప్రసాదించాలని వారు కోర్టును వేడుకున్నారు. సుదీర్ఘ కాలంగా కొనసాగుతున్న ఈ కేసు విచారణలో మార్చి 11న కీలక తీర్పు ఇచ్చింది మన దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం. 13 ఏళ్లుగా జీవచ్ఛవంలా ఉన్న హరీశ్ రాణాకు కారుణ్య మరణానికి అనుమతిని ఇచ్చింది.
అయితే మన దేశంలో కారుణ్య మరణానికి అనుమతి పొందిన తొలి భారతీయుడు హరీశ్ రాణా. అతని తల్లిదండ్రుల అభ్యర్థన మేరకు లైఫ్ సపోర్ట్ను తొలగించడానికి సుప్రీంకోర్టు అనుమతి ఇచ్చిన దాదాపు రెండు వారాల తర్వాత ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రిలో మంగళవారం సాయంత్రం 4 గంటల 10 నిమిషాలకు హరీశ్ రాణా మరణించాడని ఆసుపత్రి ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. హరీష్ రాణాను కారుణ్య మరణ ప్రక్రియ కోసం మార్చి 14న ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. రెండు రోజుల తర్వాత ఆయన లైఫ్ సపోర్ట్ను తొలగించే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. 11 రోజుల తర్వాత హరీశ్ రాణా తుదిశ్వాస విడిచాడు. కాగా, ఇంత బాధలోనూ హరీశ్ రాణా కుటుంబం ఆదర్శంగా నిలిచింది. హరీశ్ రెండు కార్నియాలు, గుండె కవాటాలతో సహా అతని కీలక కణజాలాలు, అవయవాలను దానం చేసింది.
Also Read: EV Subsidy: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. కొత్త EV కొంటే రూ.4 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకునే గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!
Also Read: Sonia Gandhi health condition: కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత సోనియా గాంధీకి తీవ్ర అస్వస్థత..
