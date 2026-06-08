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Agson Global Scam: కాక రేపుతోన్న ఆగ్సన్ గ్లోబల్ కంపెనీ లోన్ సెటిల్‌మెంట్ కేసు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ తీరుపై ప్రజల ఆగ్రహం..

Agson Global Scam: వ్యాపార విస్తరణ కోసం రుణాలు తీసుకోవడం… తిరిగి చెల్లించకపోవడం విషయంలో చాలా కంపెనీలు ఆరితేరాయి. బ్యాంకు  నుంచి అప్పులు  తీసుకుని వాటిని చాలా తక్కువ వడ్డీకి తీర్చడం ఇందులో ఒక కీ పాయింట్. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ  నేషన్ అసెట్ రీకన్ స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ విషయంలో ఇదే జరిగింది. ఆగ్సన్ గ్లోబల్ అనే కంపెనీకి చెందిన ₹2,172 కోట్ల రుణాన్ని కేవలం ₹579 కోట్లకే సెటిల్ చేయడపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఢిల్లీలోని భికాజీ కామా ప్లేస్‌లో ఉన్న ప్రసిద్ధ హయత్ రీజెన్సీ హోటల్ విషయంలో NARCL ప్రవర్తించిన తీరు మరో విధంగా ఉంది. అసలేం జరిగిందంటే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 08, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:50 PM IST
Agson Global Scam: కాక రేపుతోన్న ఆగ్సన్ గ్లోబల్ కంపెనీ లోన్ సెటిల్‌మెంట్ కేసు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ తీరుపై ప్రజల ఆగ్రహం..
Image Credit: Agson Global Scam (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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