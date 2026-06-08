NARCL loan settlement controversy: ప్రస్తుతం వ్యాపార సంస్థలు కొన్ని బ్యాంకులతో కుమ్మక్కై ప్రజల సొమ్మును అందిన కాడికి దోచుకుంటున్నాయి. తాజాగా ప్రముఖ హోటల్ సంస్థ హయత్ రీజెన్సీ తీసుకున్న రుణాన్ని తక్కువ ధరను లెక్కగట్టి పరిష్కరించే ప్రయత్నం జరిగింది. అయితే, సుప్రీంకోర్టు ఈ రుణ పరిష్కారానికి సంబంధించిన పత్రాలు, సమాచారాన్ని కోరుతూ ఈ లోన్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెసింగ్ ను ఎలా జరిగిందనే దానిని ప్రశ్నించింది. ఇక ఆగ్సన్ గ్లోబల్ కంపెనీ అప్పును పరిష్కరించే విషయంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ నేషన్ అసెట్ రీకన్ స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అటువంటి పరిశీలన ఎందుకు చేపట్టలేదన్నదే ప్రశ్న తాజాగా అందరికి మదిని తొలిచేస్తుంది.
హయత్ రీజెన్స్
ఇది ఢిల్లీలోని భికాజీ కామా ప్లేస్లో ఒక ప్రసిద్ధ హోటల్.. హయత్ రీజెన్స్. ఈ ప్రసిద్ధ హోటల్ ఒకప్పుడు ఆరు బ్యాంకుల నుంచి అందినికాడికి అప్పు తీసుకుంది. రుణాలు తిరిగి చెల్లించలేక, ఆ హోటల్ జప్తు చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ తరువాత, ఆ హోటల్ బ్యాంకులతో లోన్ సెటిల్మెంట్ చేసుకోవడానికి ముందుకొచ్చింది.
రుణ పరిష్కార ప్రక్రియలో హోటల్ హయత్ రీజెన్సీ విలువను 2021 సంవత్సరంలో కొన్ని సంస్థలు ఆడిట్ చేసి లెక్కగట్టారు. రెండు వేర్వేరు సంస్థలు నిర్థారించిన విలువ ప్రకారం రూ. 2600 కోట్లు, రూ. 2651 కోట్ల 39 లక్షలుగా హోటల్ విలువను లెక్కగట్టారు. ఈ రుణాన్ని వన్ టైమ్ సెటిల్ మెంట్ కోసం సన్నాహాలు జరుగుతున్నప్పుడు... హోటల్ విలువ రూ. 750 కోట్ల నుండి రూ. 865 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా వేశారు.
రుణ పరిష్కారం చేసుకునే సమయంలో అసలు ధరలో మూడింట ఒక వంతు కంటే తక్కువగా కోట్ చేయడం జరిగింది. ఫైనల్ సెటిల్మెట్ సమయంలో ఆస్తి విలువ ఎందుకు తగ్గించారనే విషయంలో సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకువతా. రుణ పరిష్కారానికి ముందు, సుప్రీంకోర్టు హయత్ రీజెన్సీ హోటల్ విలువ, అసలు బ్యాంకు రికార్డులు, బకాయి మొత్తాలకు సంబంధించి నివేదికలను కోరింది. హోటల్కు సంబంధించిన రుణ పరిష్కారం ధర సరైనదేనా అని నిర్ధారించడమే దీని ఉద్దేశ్యం అని చెప్పుకొచ్చింది.
హోటల్ హయత్ రీజెన్సీ వన్-టైమ్ సెటిల్మెంట్ కేసుకు సంబంధించిన పత్రాలు, వాస్తవాలను దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం నిగ్గు తేల్చింది. అదే దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆగ్సన్ గ్లోబల్ వన్-టైమ్ సెటిల్మెంట్ కేసులో కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ నేషన్ అసెట్ రీకన్ స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఆగ్సన్ గ్లోబల్ లోన్ సెటిల్మెంట్ విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి ఎందుకు సాహసించలేదనే ప్రశ్న సామాన్య ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. .. అసలు సుప్రీంకోర్టు ఇన్వాల్వ కాకుండా ఎవరు అడ్డుకున్నారు?
ఆగ్సన్ గ్లోబల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్ అప్రెస్ గార్గ్ నుండి నేషన్ అసెట్ రీకన్ స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ 2,172 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేయాలి. కానీ ప్రభుత్వ సంస్థ నేషన్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ , రుణ ఎగవేతదారుడైన అప్రెస్ గార్గ్తో కేవలం ₹579 కోట్లకే రుణం చెల్లిస్తానంటే ఓకే చెప్పింది. ప్రభుత్వ సంస్థ NARCL తీరుతో ₹1,600 కోట్ల నష్టాన్ని కలిగింది.
ప్రజాధనానికి నష్టం కలిగించేందుకు నేషన్ అసెట్ రీకన్ స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు తలెత్తుతున్నాయి. ఎందుకంటే.. ప్రభుత్వ సంస్థ నేషన్ అసెట్ రీకన్ స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ రుణ పరిష్కారం కోసం ఏ కంపెనీని బిడ్కు పిలవలేదనే ప్రశ్న వచ్చింది.
ఒకవేళ ప్రభుత్వ సంస్థ నేషన్ అసెట్ రీకన్ స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ప్రైవేట్ డిస్కవరీని—అంటే, రుణ పరిష్కారం కోసం బిడ్డింగ్ను నిర్వహించి ఉంటే—హయత్ రీజెన్సీ హోటల్ కేసులో ఇద్దరు బిడ్డర్లు ₹2,600 కోట్ల వరకు బిడ్ చేసినట్లే, ఒక బిడ్డర్ ₹579 కోట్లకు బదులుగా ₹1,000 కోట్లు లేదా ₹1,500 కోట్లు ఆఫర్ చేసి ఉండేవారనే వాదన కూడా వినిపిస్తుంది. కానీ ఆగ్సన్ గ్లోబల్ కేసులో, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ నేషన్ అసెట్ రీకన్ స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ కేసులో బిడ్ చేయడానికి ఎవరికీ అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు.
రుణ పరిష్కారానికి ముందు బిడ్డింగ్ నిర్వహించకుండా NARCL పై ఎవరైనా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారా అనే ప్రశ్న వస్తుంది. దీని ఫలితంగా సామాన్య ప్రజల సొమ్ముకు భారీగా నష్టం వాటిల్లింది.
(పరివేష్ వాత్స్యాయన్, స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్, జీ మీడియా)
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