English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • HBA Loan Rules: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్గెస్ట్ జాక్‌పాట్..ఇళ్లు కట్టుకునేందుకు రూ.25 లక్షలు..దేశంలో ఎక్కడాలేని చీప్ వడ్డీ!

HBA Loan Rules: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్గెస్ట్ జాక్‌పాట్..ఇళ్లు కట్టుకునేందుకు రూ.25 లక్షలు..దేశంలో ఎక్కడాలేని చీప్ వడ్డీ!

HBA Loan For Central Government Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. వారు తమ కొత్త ఇల్లు నిర్మాణం లేదా ఇల్లు కొనుగోలు వంటి వాటిని సులభతరం చేసేందుకు ఉద్దేశించిన పథకం హౌస్ బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్ (HBA). అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు, ఎక్కువ కాల వ్యవధికి గృహ రుణాలను అందించి, ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 12, 2025, 02:07 PM IST

Trending Photos

CGHS New Guidelines: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కీలక అప్డేట్.. ఆ రూల్స్‎ని మార్చేసిన సర్కార్..ఈనె 15 నుంచి అమల్లోకి..!!
5
8th Pay Commission
CGHS New Guidelines: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కీలక అప్డేట్.. ఆ రూల్స్‎ని మార్చేసిన సర్కార్..ఈనె 15 నుంచి అమల్లోకి..!!
Innova Hycross: మైండ్‌ బ్లోయింగ్‌ ఫీచర్లు.. 23 కి.మీ మైలేజ్‌టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ కారు ధర, ఫీచర్లు ఇలా!
5
Innova Hycross
Innova Hycross: మైండ్‌ బ్లోయింగ్‌ ఫీచర్లు.. 23 కి.మీ మైలేజ్‌టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ కారు ధర, ఫీచర్లు ఇలా!
School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు పండగ.. రేపు యధావిధిగా సెలవు ప్రకటించనున్న ప్రభుత్వం..!
5
AP School Holiday Today
School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు పండగ.. రేపు యధావిధిగా సెలవు ప్రకటించనున్న ప్రభుత్వం..!
Charcoal Oil For Hair: ఇకపై జుట్టుకు కలర్ అవసరమే లేదు..రూపాయి ఖర్చు లేకుండానే ఇంట్లోనే తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారే సూపర్ చిట్కా!
6
white hair remedy
Charcoal Oil For Hair: ఇకపై జుట్టుకు కలర్ అవసరమే లేదు..రూపాయి ఖర్చు లేకుండానే ఇంట్లోనే తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారే సూపర్ చిట్కా!
HBA Loan Rules: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్గెస్ట్ జాక్‌పాట్..ఇళ్లు కట్టుకునేందుకు రూ.25 లక్షలు..దేశంలో ఎక్కడాలేని చీప్ వడ్డీ!

HBA Loan For Central Government Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. వారు తమ కొత్త ఇల్లు నిర్మాణం లేదా ఇల్లు కొనుగోలు వంటి వాటిని సులభతరం చేసేందుకు ఉద్దేశించిన పథకం హౌస్ బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్ (HBA). అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు, ఎక్కువ కాల వ్యవధికి గృహ రుణాలను అందించి, ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ పథకం లక్ష్యం, ప్రయోజనాలు..
ఈ పథకం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అనేక అవసరాల కోసం తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు లోన్స్ అందిస్తున్నారు. అయితే వేటికి ఈ పథకం వర్తిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇంటి నిర్మాణం లేదా కొనుగోలు లేదా ఇంటి పునరుద్ధరణ (Renovation) వంటి వాటి కోసం తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, దీర్ఘకాలిక కాలపరిమితితో ఉద్యోగులకు ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

ఎంత రుణం పొందవచ్చు? (గరిష్ట పరిమితి)
ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి గరిష్టంగా రూ.25 లక్షల వరకు HBA లోన్ పరిమితి పొందవచ్చు. లేదంటే ఆ ఉద్యోగి సంపాదనలోని కనీస వేతనం (బేసిక్ పే), కరువు భత్యం (DA)ని 34 రెట్లు లెక్కిస్తారు. రెండింటిలో ఏది తక్కువ అయితే ఆ మొత్తాన్ని అడ్వాన్స్ గా ఆ ఉద్యోగి పొందొచ్చు.

వడ్డీ రేటు ఎంత?
HBA పథకం మార్కెట్‌లోని ప్రైవేట్ హౌసింగ్ లోన్ కంటే అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లతో అందిస్తున్నారు. దీని వడ్డీరేటు సాధారణంగా 6 శాతం నుంచి 7.5 శాతం మధ్య ఉంటుందట. అయితే HBA వడ్డీరేటు స్థిరంగా ఉంటుందట. దీని కాలవ్యవధి అంతటా వడ్డీరేటు పెరిగే ప్రమాదం ఉందట. 

HBA పొందడానికి అర్హత, షరతులు..
ఈ పథకం ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం ప్రవేశపెట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని శాశ్వత ఉద్యోగులందరికీ ఇది వర్తిస్తుందట. అయితే కొన్ని షరతులకు లోబడి తాత్కాలిక ఉద్యోగులు కూడా ఈ ప్రయోజనం పొందవచ్చు. HBA ప్రయోజనం పొందేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కనీసం ఐదు ఏళ్ల సర్వీస్‌ను పూర్తి చేసుకొని ఉండాలి. కానీ, ఉద్యోగి గతంలో ఎటువంటి ప్రభుత్వ నుంచి ఇతర హౌమ్ లోన్స్ పొంది ఉండకూడదు. అలాంటి వారు దరఖాస్తు చేసినా తిరస్కరిస్తారు. ఒకవేళ భార్యభర్తలు ఇద్దరూ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉంటే వారిలో ఒకరికి మాత్రమే HBA కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులుగా ఉండనున్నారు.

ఇటీవలి కాలంలో ప్రభుత్వం HBA పథకం రూల్స్‌ను మరింత సరళతరం చేసింది. ఇంటి నిర్మాణ రుజువులు, డ్రాయింగ్‌లు ఇతర అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించే దరఖాస్తు ప్రక్రియ మొత్తం ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ విధంగా లోన్ ప్రక్రియ వేగవంతం చేసి అనవసరమైన జాప్యాలను తగ్గిస్తుంది. చివరిగా.. HBA పథకం అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు అతి తక్కువ వడ్డీరేటుతో అందిస్తున్న హౌమ్ లోన్ అందించే విశిష్టమైన పథకంగా మారింది.

Also Read: Pini Village Women: ఆ గ్రామంలో మహిళలు దుస్తులు ధరించరు..భారత్‌లోనే వింతైన గ్రామం..ఎక్కడుందో తెలుసా?

Also REad: EPFO Interest Rate: ఉద్యోగులకు ముఖ్యమైన గమనిక..పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రా చేస్తే వడ్డీ ఎలా ఇస్తారు?..తగ్గుతుందా? పెరుగుతుందా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Central Government EmployeesHbaHba SchemeHome loanhba home loan

Trending News