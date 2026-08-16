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Madhya Pradesh: కానిస్టేబుల్ ను కాటేసిన కట్ల పాము.. ఏఐ తో బాధితుడు ఏంచేశాడో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!

Head constable snake bite: గ్వాలియర్‌లోని బిజౌలి పోలీస్ స్టేషన్‌లో హెడ్ కానిస్టేబుల్‌గా పనిచేస్తున్న పూరన్ సికర్వార్, ప్రభుత్వ క్వార్టర్స్‌లో విధుల్లో ఉన్నాడు. ఇంతలో అతడ్ని అక్కడే  మంచంలో దాక్కున్న ఒక కట్లపాము  కాటేసింది. ఈ ఘటనతో అక్కడి వారు భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 16, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:53 PM IST
Madhya Pradesh: కానిస్టేబుల్ ను కాటేసిన కట్ల పాము.. ఏఐ తో బాధితుడు ఏంచేశాడో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!
Image Credit: constablebittenbysnakemadhyapradesh

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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