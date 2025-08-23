Video Viral: వాగు దాటి, బండరాళ్ల మీద దూకుతూ.. యువతి చేస్తున్న పనికి నెట్టింట ప్రశంసలు.. వీడియో వైరల్..

Health centre worker kamaladevi dedication in duty in himachal Pradesh: దేశమంతట కూడా విస్తారంగా వానలు కురుస్తున్నాయి.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన కూడా రోడ్లన్ని నాలాలుగా మారాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. అసలు కాలు బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు తెగ భయపడిపోతున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భారీవర్షాలతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.
ఎక్కడ చూసిన కూడా జనాలు వానలతో తల్లడిల్లిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం హిమచల్ ప్రదేశ్ లోని సోలన్ జిల్లాలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. సాధారణంగా ఏ శాఖలో అయిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చాలా మంది ఎంతో డెడికేషన్ తో పని చేస్తారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం తమ విధుల్లో నెగ్లీజెన్సీగా ఉంటారు. ముఖ్యంగా వానలు, వరదల సమయంలో ప్రభుత్వాలు .. ఉద్యోగులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేస్తారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో ఉండేవారికి తామున్నామని భరోసా ఇవ్వాలని అధికారులు చెబుతారు. కొంత మంది అధికారులు వీటిని పట్టించుకోరు. కానీ ఈ అధికారిణిమాత్రం.. తన ప్రాణాలను సైతం రిస్క్ లో పెట్టి చిన్నారులకు టీకాలు ఇవ్వడానికి వెళ్లింది.
హిమాచల్ ప్రదేశ్ మండి జిల్లాలో ఆరోగ్య కార్యకర్త కమలాదేవి అద్భుత సాహసం!
వాగు దాటి, బండరాళ్లపై దూకుతూ హురాంగ్ గ్రామానికి చేరుకుని చిన్నారులకు టీకాలు వేసింది.
చిన్నారులకు టీకాలు వేయడానికి ఆమె చేసిన ధైర్యానికి నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు pic.twitter.com/yVFCyOAUiK
— greatandhra (@greatandhranews) August 23, 2025
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక ఉత్తరాదిన వరుణుడు కుండపోతగా తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో హిమచల్ ప్రదేశ్ లోని సోలన్ జిల్లాలో హురాంగ్ గ్రామం ఉంది. అక్కడ వెళ్లడానికి రోడ్లన్ని కూడా వరదకు కొట్టుకుని పోయాయి. మరికొన్ని మార్గాల్లో భారీగా నీరు ప్రవహిస్తుంది.ఈ నేపథ్యంలో.. ఆరోగ్య కార్యకర్త కమలాదేవి అద్భుత సాహసం చేసింది.
హురాంగ్ గ్రామంలో ఉన్న పిల్లలకు సీజనల్ వ్యాధులనుంచి ఉపశమనం కోసం, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు టీకాలు ఇచ్చేందుకు బండరాళ్ల మీద నుంచి ప్రవహిస్తున్న వాగు దాటి మరీ వెళ్లింది. కమలాదేవీ ప్రవహిస్తున్న నీళ్లు ఉన్న బండరాళ్ల మీద నుంచి దాటుకుంటూ వెళ్లింది. అంతే కాకుండా.. చూడటానికి ఎంతో ప్రమాదకరంగా ఉన్న పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లను ఒక్కొక్కటిగా దాటుకుంటూ ఆమె ఆ గ్రామంకు చేరుకుంది.
అక్కడున్న చిన్నారులకు టీకాలు వేసింది. తన ఉద్యోగ బాధ్యతల్ని ఎంతో డెడికెషన్ గా పూర్తి చేసింది. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగం పల్ల ఆమెకున్న బాధ్యతలు, చిన్నారులకు టీకాలు వేయడానికి ఆమె చేసిన ధైర్యానికి నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
