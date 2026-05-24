/Heat Wave Horror: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల ఉగ్రరూపం.. పిట్టల్లా రాలిపోతున్న జనం, నిన్న 56 మంది మృతి!

  /జాతీయం

Heat Wave Horror 56 Dead in AP and Telangana: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల బీభత్సం కొనసాగుతూనే ఉంది. వడదెబ్బకు ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. భానుడి ప్రతాపానికి ఆకాశం నుంచి నిప్పుల వర్షం కురుస్తుందా అన్నట్టుగా పరిస్థితి తయారైంది. రోహిణి కార్తె రాకముందే రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక్క రోజులోనే వడదెబ్బకు 56 మంది మరణించారు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 24, 2026, 08:54 AM IST|Updated: May 24, 2026, 08:54 AM IST
Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

