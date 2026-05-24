/Heat Wave Horror: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల ఉగ్రరూపం.. పిట్టల్లా రాలిపోతున్న జనం, నిన్న 56 మంది మృతి!

Heat Wave Horror 56 Dead in AP and Telangana: వడదెబ్బల కారణంగా జనం పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే 46 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు కూడా దాటిపోయాయి. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణలో 40 మంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 16 మంది వడదెబ్బకు గురై మరణించారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో 19 మంది, ఉమ్మడి నల్గొండ, ఖమ్మం, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో ఆరుగురు చొప్పున మరణించారు. నిజామాబాద్లో ఒకరు వడదెబ్బకు గురై చనిపోయారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు, పల్నాడు, విజయవాడ, అనకాపల్లి, ఏలూరు జిల్లాల్లో కూడా ఈ వడదెబ్బ కారణంగా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి.
ఉదయం 8 గంటలకే...
ఎండల తీవ్రత ఉదయం 8 గంటలకే కనబడుతోంది. రోజంతా ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మధ్యాహ్నం వేళల్లో ఇంటి నుంచి బయటకు రావడం అంటేనే ఒక భయంకరంగా మారిపోయింది. భీకరమైన వడగాలుల వల్ల ప్రజలు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వడదెబ్బకు గురై పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి మొత్తం 56 మంది వడదెబ్బకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
తెలంగాణలో మరణాల కల్లోలం..
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిన్న ఒక్కరోజే 40 మంది వడదెబ్బకు గురై మరణించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి హామీ కూలీలు, వృద్ధులు, చిన్నారులు ఈ ఎండల బారిన పడి పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు. ప్రధానంగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో తీవ్రంగా ఉంది. అత్యధికంగా 19 మంది ప్రాణాలు ఈ జిల్లాలోనే కోల్పోయారు. ఇక ఉమ్మడి నల్గొండ, ఖమ్మం, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో ఎండ తీవ్రతకు జనాలు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ అదే పరిస్థితి...
వడదెబ్బ వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ కూడా పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉన్నాయి. వడదెబ్బకు గురైన 16 మంది మరణించారు. కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. తీవ్రమైన ఉక్కపోత, వేడి గాలులు తోడవడంతో రోడ్లన్నీ జనసంచారం లేక నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇక పల్నాడు, విజయవాడ, అనకాపల్లి, ఏలూరు ప్రాంతాల్లో మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి.
నిపుణుల హెచ్చరిక...
ఇక వాతావరణ శాఖ, ప్రభుత్వం ప్రజలకు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాయి. రానున్న నాలుగు రోజులపాటు తీవ్రంగా ఎండలు ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప మధ్యాహ్నం సమయంలో బయటకు రాకూడదని సూచిస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు డీహైడ్రేషన్కు గురి కాకుండా మజ్జిగ, కొబ్బరి బొండం, ఓఆర్ఎస్ వంటివి తీసుకుంటూ ఉండాలి. శరీరంలో నీటి శాతం కోల్పోకుండా జాగ్రత్త చూసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
మంత్రి పొంగులేటి కీలక ప్రకటన...
వడదెబ్బకు గురై మృతి చెందిన కుటుంబాలకు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రకటన జారీ చేశారు. వడదెబ్బ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు నాలుగు లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. గతంలో 50,000 మాత్రమే ఉండేది, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం దీన్ని నాలుగు లక్షలకు పెంచిందని ఆయన గుర్తు చేశారు.
