/Heat Waves: తెలంగాణలో దంచికొట్టనున్న ఎండలు.. మరో 15 రోజులు బయటకు రావొద్దు..

Telangana Weather Updates: తెలంగాణ గత కొన్నేళ్లుగా ఎన్నడు లేనట్టుగా ఏప్రిల్ లో రికార్డు స్థాయిలో ఎండలు దంచికొట్టాయి. ప్రజలు వడగాలులతో అల్లాడారు. అయితే ఈ హీట్ తెలంగాణ, ఏపీకే పరిమితం కాలేదు. రాబోయే 15 రోజులు దేశ వ్యాప్తంగా ఎండలు మరింత తీవ్రం కానున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో రాజస్థాన్ నుంచి వీచే వేడిగాలులతో వాతావరణంలో తేమ శాతం తగ్గిపోనుంది. దేశ వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో 45 డిగ్రీల నుంచి 48 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్నట్టు తెలిపారు.
ఇక తెలంగాణలో మరో పదిహేను రోజులు పాటు ఉష్ణోగ్రతలు మరింత మండిపోనున్నాయి. 45 డిగ్రీల నుంచి 47 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు పశ్చిమ తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు మండిపోనున్నాయి. రోహిణి కార్తె రాకముందే ఈ మాదిరి ఉష్ణోగ్రతలు ఉండనున్నాయి. రోహిణి కార్తెలో ఉష్ణోగ్రతలు ఇంకాస్త పెరగనున్నాయి.
రాబోయే 15 రోజులు వృద్దులు, పిల్లలు బయటకు రావొద్దని పిలుపునిచ్చారు వాతావరణ శాఖ. మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే దేశ వ్యాప్తంగా రాబోయే 15 రోజులు పీక్ సమ్మర్ ను చూడనుంది. ముఖ్యంగా అయోధ్య, మధుర, జైసల్మేర్, జైపూర్, ఇండోర్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఎన్నడు లేనంతగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్నాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచే వడగాలులు వీస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. రానున్న15 రోజులు ఎన్నడు చూడని ఉష్ణోగ్రతలు ప్రజలు చూడనున్నారు. వీటన్నంటికీ ఎల్నినో కారణం అని వాతావఱన శాఖ చెబుతుంది.
అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్న నేపథ్యంలో మధ్యాహ్న సమయంలో వీలైనంతవరకు నీడపట్టున ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ఆరు బయటకు రావొద్దని డాక్లర్టు సూచిస్తున్నారు. ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.30 వరకు వేడిగాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయన్నారు. తప్పనిసరై బయటకువెళితే.. నెత్తికి రుమాలు లేదా టోపి ధరించాలని సూచించారు. చలువ కళ్లజోళ్లు పెట్టుకోవాలని, తరచూ నీళ్లు లేదా మజ్జిగ లేదా రాగి జావా తాగడం వలన వడదెబ్బ బారిన పడకుండా ఉంటారని చెబుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.