Heat Stroke: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉగ్రరూపం దాల్చిన ఎండలు.. 44.6 డిగ్రీలకు చేరిన ఉష్ణోగ్రతలు.. వడదెబ్బకు నలుగురు బలి!

Heat Waves In AP and Telangana: ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలను సూర్యుడు తన ఎండతో మండిస్తున్నాడు. ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా ఉండటంతో ప్రజలు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. పొలాలకు వెళ్లిన రైతులు, ఉపాధి పనులకు వెళ్లిన కూలీలు ఈ ఎండల బారిన పడి ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో వడదెబ్బ తాకిడికి నలుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
శనివారం గరిష్ఠంగా ఏపీలోని కడపజిల్లా ఒంటిమిట్టలో 45 డిగ్రీలు నమోదైందని తెలిపారు. 244 మండలాల్లో 40 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు అయినట్లు ఎపిఎస్డీఎంఏ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. ఆదివారం పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, రాయలసీమ జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. విజయనగరం జిల్లాలోని బాడంగి, బొబ్బిలి, దత్తిరాజేరు, మెంటాడ, రామభద్రాపురం, తెర్లాం, వంగర మండలాల్లో , పార్వతీపురంమన్యం జిల్లాలోని బలిజిపేట, గరుగుబిల్లి, గుమ్మలక్ష్మీపురం, జియ్యమ్మవలస, కొమరాడ, కురుపాం, మక్కువ, పాచిపెంట, పాలకొండ, పార్వతీపురం, సాలూరు,సీతంపేట, సీతానగరం, వీరఘట్టం మండలాల్లో ఆదివారం తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రప్తంగా 25 మండలాల్లో వడగాలులు వీస్తాయని స్పష్టం చేశారు.
ఇక శనివారం రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయని తెలిపారు. కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలో 45° డిగ్రీలు, నంద్యాల(జి) ఆళ్లగడ్డలో 44.3°డిగ్రీలు, అనంతపురం(జి) తెరన్నపల్లిలో 44.1 డిగ్రీలు తిరుపతి(జి) వరదయ్యపాలెంలో 43.5 డిగ్రీలు, మార్కాపురం(జి) కొమరోలులో 43 డిగ్రీలు, కాకినాడ(జి) కరప, శ్రీసత్యసాయి(జి) కొత్తచెరువులో 42.9 డిగ్రీలు , ప్రకాశం(జి) కొప్పెరపాడులో 42.5 డిగ్రీలు , పల్నాడు(జి) గురజాలలో 42.3 డిగ్రీలు, అన్నమయ్య జిల్లా నూలివీడులో 41.9 డిగ్రీల చొప్పున గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు వెల్లడించారు.
ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూడా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 5 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. కుమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కెరమెరిలో అత్యధికంగా 44.6 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదై రికార్డు సృష్టించింది. జైనూర్, రాయపోలు వంటి మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాలులు వీయడంతో ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావడానికే భయపడుతున్నారు. మెదక్, నిజామాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో కూడా ఎండ తీవ్రత మధ్యాహ్నం పూట కర్ఫ్యూను తలపిస్తోంది.
రానున్న రెండు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ.. ఎండల తీవ్రత మాత్రం తగ్గదని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దు. ఎక్కువగా మంచినీరు, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు వంటి ద్రవ పదార్థాలను తీసుకోవాలి. బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే గొడుగు, క్యాప్ ధరించాలి. అలాగే కాటన్ దుస్తులు మాత్రమే ధరించాలి. వడదెబ్బ లక్షణాలు అయిన తల తిరగడం, వాంతులు, అధిక జ్వరం కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
