Heat Stroke: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ జిల్లాలలో రాబోయే మూడు రోజులు భానుడి భగభగలు

Heat Stroke: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. నిప్పుల కొలిమిల ఎండలు ఠారెత్తిస్తున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా ఉండటంతో ప్రజలు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. ఉక్కపోతకు తట్టుకోలేక అల్లాడిపోతున్నారు. మరోవైపు ఈ రెండు, మూడు రోజులు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరగనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ నిపుణులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 26, 2026, 07:12 AM IST

Heat Waves In AP and Telangana: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. నిప్పుల కొలిమిల ఎండలు ఠారెత్తిస్తున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా ఉండటంతో ప్రజలు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. ఉక్కపోతకు తట్టుకోలేక అల్లాడిపోతున్నారు. అప్పుడప్పుడు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ.. ఈ భగభగ మండే ఎండలకి ఆ చినుకులు ఏ మాత్రం సరిపోవడం లేదు. మరోవైపు ఈ రెండు, మూడు రోజులు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరగనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ నిపుణులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. 

ఏపీ వాసులకు రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో రాబోయే రెండు రోజుల పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రంలో 23 మండలాల్లో ఆదివారం వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. ఆదివారం విజయనగరం జిల్లాలోని బాడంగి, బొబ్బిలి, దత్తిరాజేరు, మెంటాడ, రామభద్రాపురం, వంగర మండలాల్లో, పార్వతీపురంమన్యం జిల్లాలోని బలిజిపేట, గరుగుబిల్లి, గుమ్మలక్ష్మీపురం, జియ్యమ్మవలస, కొమరాడ, కురుపాం, మక్కువ, పాచిపెంట, పార్వతీపురం, సాలూరు, సీతానగరం, వీరఘట్టం మండలాల వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

ఇక తెలంగాణలో రాష్ట్రంలోనూ మరో మూడు రోజులు భానుడు తన ప్రతాపం చూపించనున్నాడు. ఏప్రిల్ 26 నుంచి 28 వరకు రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరగనున్నట్టు వాతావరణశాఖ నిపుణులు హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ నిప్పుల కొలిమిగా మారనుందని తెలిపారు. అందులో ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత గరిష్టంగా ఉండనుంది. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు ఏకంగా 45°C మార్కును తాకే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌‌లో కూడా ఎండలు దంచికొట్టనున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 43°C వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేడి గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. కాగా ఎండలతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు ఏప్రిల్ 28 నుండి ఊరట లభించనుంది. తొలుత దక్షిణ, పశ్చిమ తెలంగాణలో ప్రారంభమయ్యే ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఆ తర్వాత హైదరాబాద్‌తో సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాలకు విస్తరించనున్నాయి. 

ఇక రానున్న 3 రోజులు వడదెబ్బ తగలకుండా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వడగాలులు, ఎండ తీవ్రత, ఉక్కపోత పట్ల ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచించారు. ఎండలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు టోపిలాంటివి ధరించాలని.. చెవుల్లోకి వేడిగాలి వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడాలన్నారు. అదేవిధంగా కళ్ల రక్షణ కోసం సన్ గ్లాసెస్ ఉపయోగించాలన్నారు. గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, షుగర్, బీపీ ఉన్నవారు ఎండలో తిరగరాదన్నారు. నిమ్మకాయ నీరు, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీరు, మంచినీరు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని సూచించారు.

Also Read: Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 26 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఈ రాశి వారు పట్టిందల్లా బంగారమే.. ఈ ఒక్క పని చేస్తే ఇక తిరుగుండదు!  

Also Read: Home Loan: HOME LOAN టెన్షన్ వద్దు..  20 ఏళ్ల అప్పు 10 ఏళ్లలోనే ఖతం.. రూ. 30 లక్షలు ఆదా చేసే సింపుల్ ట్రిక్ ఇదే..!!

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

HeatwaveSummer AlertsHeat Strokesun strokeHeat Waves In AP and Telangana

