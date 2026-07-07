/ముంబైలో వాన బీభత్సం.. కొట్టుకుపోయిన రైల్వే పట్టాల.. నిలిచిపోయిన విమానాలు..

Mumbai Landsides: దేశ ఆర్ధిక రాజధాని ముంబైను వరుణ దేవుడు ఒదలడం లేదు. గత కొన్ని రోజులుగా ఆర్ధిక రాజధానిలో ఎడతెరిపు లేకుండా కురిసిన భారీవర్షాలకు నగరమంతా తడిసి ముద్దయింది. వర్షాల కారణంగా నగరమంతా స్తంభించిపోయింది. ముంబై పూణే పరిధిలో పలు చోట్ల తీవ్ర నష్టం వాటిలింది. పలు రైల్వే సర్వీసులకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. పూణే- ముంబై హైవేలో కొండ చరియలు విరిగపడి రైల్వే ట్రాకులు బురద రాళ్లతో కూరుకుపోయాయి. కొన్ని చోట్ల వరదలకు పట్టాలు కొట్టుకుపోయాయి. ఎక్స్ప్రెస్ వే చెరువులా మారింది. ఒక్కసారిగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు 16 మందికి పైగా చనిపోయినట్టు అధికారులు ప్రకటించారు.
ముంబైలో మరో రెండు రోజులు పాటు భారీ వర్షాలు..
మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో అధికారులు అలర్ట్ అయ్యారు.ఇక భారీ వర్షాల కారణంగా ముంబై నగరంలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని పలు కాలనీలు నీటమునగాయి. దీంతో పాఠశాలలు, కళాశాలకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. వర్షాలు తగ్గే వరకు విద్యార్ధులెవరు స్కూళ్లకు రావొద్దని చెబుతున్నారు. ఆన్ లైన్ క్లాసులకు హాజరు కావాలని సూచించారు. మరోవైపు వర్షాల కారణంగా పలు చోట్ల విద్యుత్ వ్యవస్థ దెబ్బతినడంతో పాటు ఇంటర్నెట్ సేవలు పలు ప్రాంతాల్లో అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు విద్యుత్, ఇతర ఎమర్జన్సీ సిబ్బంది ఎప్పటికపుడు యుద్ద ప్రాతిపదికన చేస్తోన్న పనులు సకాలంలో కావడం లేదు. ఒకేసారి చాలా ప్రాంతాల్లో సమస్యలు తలెత్తడం మూలానా. ఆయా చోట్ల పనులు కాస్త ఆలస్యం అవుతున్నాయి.
నిలిచిపోయిన ముంబై డబ్బావాలాల సేవలు..
వర్షాల కారణంగా నగర వ్యాప్తంగా డబ్బా వాలాల సేవలు నిలిచిపోయాయి. ముంబై యూనివర్సిటీ పరిధిలో జరగాల్సిన అన్ని పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి. ముంబై రోడ్డు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. రైల్వే స్టేషన్లు కూడా జలమయమయ్యాయి. మరోవైపు భారీ వర్షాలతో విమాన సేవలకు కూడా తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇవాళ మరోసారి మహారాష్ట్రలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించడంతో ప్రజలు భయబ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ముంబై, థానే, రాయగడ్ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీచేసింది. ముంబై తీరం వెంబడి గంటకు 80నుంచి 90 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దు...
ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని అధికారులు సూచించారు. ఈ భారీ వర్షాల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్న డబ్బావాలాల ఇళ్లు నీట మునిగాయి. అలాగే రైల్వే ట్రాకులపై నీళ్లు నిలవడంతో రైలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. ఇక ముంబై మాంకర్డ్ ప్రాంతంలో ఇల్లుకూలి ఆరుగురు మృతి చెందారు. మృతల కుటుంబాలకు మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ 5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అనౌన్స్ చేశారు. ముంబైలో ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనుందుకు విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు, ఎన్డిఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అప్రమత్తం చేసింది. సుమారు 15 వేల మంది సిబ్బంది సహాయక చర్యల కోసం సిద్ధమవుతున్నారు.
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