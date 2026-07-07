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ముంబైలో వాన బీభత్సం.. కొట్టుకుపోయిన రైల్వే పట్టాల.. నిలిచిపోయిన విమానాలు..

Mumbai Floods: ఓ వైపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రైతులు వర్షాల కోసం అల్లాడుతుంటే జమ్మూ కశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలోని ముంబై వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. అంతేకాదు గత మూడు నాలుగు రోజులుగా కురుస్తోన్న వర్షాలతో ఆర్ధిక రాజధాని ఆగమైపోయింది. ఇప్పటికే పలు విద్యా సంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 07, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:32 AM IST
ముంబైలో వాన బీభత్సం.. కొట్టుకుపోయిన రైల్వే పట్టాల.. నిలిచిపోయిన విమానాలు..
Image Credit: Mumbai Rains (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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