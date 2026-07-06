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ముంబై, పూణెలను ముంచెత్తిన వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

Heavy Floods in Mumbai: ఓ వైపు దేశ వ్యాప్తంగా ఎల్‌నినో ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు లేక ప్రజలు కరువ కాటకాలతో అల్లాడుతున్నారు. అదే సమయంలో ముంబైను వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా అక్కడ కురుస్తున్న వర్షాలకు ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. జన జీవనం స్తంభించి పోయింది. ముంబై పూణే మార్గంలో కొండచరిలు విరిగిపడటంతో రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించిపోయింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:15 PM IST
ముంబై, పూణెలను ముంచెత్తిన వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
Image Credit: Mumbai Rains (ZEE News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ముంబై, పూణెలను ముంచెత్తిన వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
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