/ముంబై, పూణెలను ముంచెత్తిన వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

Landsides at Mumbai to Pune Highway: మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ప్రజలు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. గత 24 గంటల్లో ఏకంగా 26.5 సెంటీ మీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదవడంతో నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులు నీటమునిగిపోవడంతో రవాణా వ్యవస్థ దెబ్బతినగా, విమానాశ్రయంలో కూడా విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. భారీ వర్షాలతో పాటు బలమైన గాలులు వీచడంతో నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో చెట్లు కూలిపోయాయి. మంఖుర్డ్ ప్రాంతంలో అర్ధరాత్రి తర్వాత ఒక బహుళ అంతస్తుల భవనం కూలిపోవడంతో అక్కడున్న ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగించింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ ముంబైకి ఇవాళ కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
స్కూళ్లకు సెలవులు..
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికను దృష్టిలో ఉంచుకుని బృహన్ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యార్థుల భద్రతను ప్రాధాన్యంగా భావిస్తూ జూలై 6న ముంబై పరిధిలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది. బీఎంసీ ఆధ్వర్యంలోని పాఠశాలలతో పాటు అన్ని ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు కూడా మూసివేయనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే ఈ ఉత్తర్వులు కేవలం పాఠశాలలకు మాత్రమే వర్తిస్తాయని, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు మాత్రం యథావిధిగా పనిచేస్తాయని బీఎంసీ స్పష్టం చేసింది. నవీ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడా అన్ని పాఠశాలలను మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
బీఎంసీ విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం జూలై 4 సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి జూలై 5 సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ముంబై నగరంలో 26.5 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదైంది. శివారు ప్రాంతాల్లో 22.7 సెంటీ మీటర్లకు పైగా వర్షం కురిసింది. అలాగే గగన్బవాడ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా 14.31సెం.మీ ర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
భారీ వర్షాల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీటి నిల్వలు పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ప్రజలు వాతావరణ హెచ్చరికలను పాటించాలని, అవసరం లేని ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కొనసాగనున్న నేపథ్యంలో పరిస్థితిని అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ముంబై పుణే రైల్వే మార్గంలో విరిగిపడ్డ కొండ చరియలు..
ముంబై-పుణే కర్జాత్-లోనావాల బోర్ఘాట్ సెక్షన్లో రైల్వే ట్రాక్లపై భారీగా కొండచరియలు, బండరాళ్లు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో ఆ మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ ప్రమాదకర పరిస్థితిపై కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఉన్నతాధికారులతో అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు. రైల్వే ట్రాక్ల పునరుద్ధరణ పనులను ఆయన స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఘాట్ సెక్షన్లో రైల్వే ట్రాక్లను వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించేందుకు రైల్వే శాఖ యుద్ధప్రతిపాదికన పనులు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో సెంట్రల్ రైల్వే, వెస్ట్రన్ రైల్వే అధికారులు, సిబ్బంది కలిసి పనిచేయాలని మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఆదేశించారు. రైలు సర్వీసులను పునరుద్ధరించడమే లక్ష్యంగా రెస్క్యూ టీమ్స్ అత్యాధునిక యంత్రాలతో రంగంలోకి దిగాయి. మరోవైపు రైల్వే ట్రాక్ల క్లియరెన్స్ పనులు పూర్తయిన వెంటనే ముంబై-పుణే మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలు యథావిధిగా సాగుతాయని, ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
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