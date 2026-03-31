Heavy Rains: తెలంగాణలో వణికిస్తున్న అకాల వర్షాలు.. ఆ జిల్లాల్లో అర్థరాత్రి నుంచి బీభత్సం.. ఏపీలో పిడుగుల హెచ్చరిక!

Heavy Rain Alert Today: తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఈరోజు భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అకాల వర్షాలు ఉరుములు, పిడుగులతో కూడిన భారీ వానలు పడుతున్నాయి. ప్రధానంగా కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, అసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్ జిల్లాలో అర్థరాత్రి నుంచి ఈ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 31, 2026, 06:54 AM IST

Trending Photos

Fashion: ఈ 5 స్టైలిష్‌ ఈవిల్‌ ఐ ఇయర్‌ రింగ్స్‌.. వేసవి లుక్‌కు బెస్ట్‌ ఛాయిస్‌!
5
evil eye earrings
Fashion: ఈ 5 స్టైలిష్‌ ఈవిల్‌ ఐ ఇయర్‌ రింగ్స్‌.. వేసవి లుక్‌కు బెస్ట్‌ ఛాయిస్‌!
Ola Electric: పెట్రోల్ కష్టాలకు చెక్.. స్మార్ట్‌ఫోన్ ధరకే ఓలా ఈవీ.. అదిరిపోయే ఆఫర్ పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!
5
Ola Electric
Ola Electric: పెట్రోల్ కష్టాలకు చెక్.. స్మార్ట్‌ఫోన్ ధరకే ఓలా ఈవీ.. అదిరిపోయే ఆఫర్ పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!
Tvk Vijay Net Worth: టీవీకే విజయ్ కు ఏకంగా 404 కోట్ల ఆస్తులు.. ఎన్నికల అఫిడవిట్ చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్..
7
TVk Vijay net worth
Tvk Vijay Net Worth: టీవీకే విజయ్ కు ఏకంగా 404 కోట్ల ఆస్తులు.. ఎన్నికల అఫిడవిట్ చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్..
Copper Price Crash 2026: రాగి దెబ్బ.. బంగారం అబ్బా.. భారీగా పడిపోయిన కాపర్ ధరలు.. తదుపరి టార్గెట్ పసిడియేనా?
5
gold price
Copper Price Crash 2026: రాగి దెబ్బ.. బంగారం అబ్బా.. భారీగా పడిపోయిన కాపర్ ధరలు.. తదుపరి టార్గెట్ పసిడియేనా?
Heavy Rain Alert Today: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అకాల వర్షాలు ముంచెత్తనున్నాయి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కరీంనగర్, ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో అర్థరాత్రి నుంచి ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, పిడుగులు కూడా పడుతున్నాయి. ఈదురు గాలులు భారీగా వీస్తున్నాయి. అయితే ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి హైదరాబాద్ వైపునకు విస్తరిస్తున్నాయి. దీంతో మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, హైదరాబాద్ లో కూడా వాతావరణం మారిపోయి పూర్తిగా ఈదురుగాలు కూడా వీస్తున్నాయి. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోనూ రాబోయే రెండు గంటల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం కూడా ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

మార్చి 31వ తేదీ మంగళవారం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఉరుములు, మెరుపులు ఈదురు గాలులు కూడా వీయనున్నాయి. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. ఆదిలాబాద్, కొమరం భీం ,ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జయశంకర్, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాది, కొత్తగూడెం, రంగారెడ్డి, ఖమ్మం, సంగారెడ్డి, మెదక్, వికారాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాలో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఈదురు గాలులు ఎక్కువగా అవడంతో రాత్రి నుంచి భయానక పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. భారీ వర్షం వల్ల మామిడి, చింత చెట్లు సైతం నేలకొరుగుతున్నాయి. పలుచోట్ల కరెంటు సరఫరా కూడా నిలిపివేశారు.

రేపు ఒక ఏప్రిల్ 1వ తేదీన కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఉరుములు, మెరుపులతో ఈదురు గాలులతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇది కూడా ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్, ఆసిఫాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్ జిల్లాలపై ప్రభావం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Also Read: రూ.44 తో జియో సిమ్‌ ఏడాదంతా యాక్టీవ్‌.. సూపర్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ ట్రిక్‌!

Also Read: 140 KM వేగం.. జాతర నుంచి వస్తూ నలుగురు స్నేహితులు దుర్మరణం..!

 పిడుగులతో వర్షాలు..
 మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా భిన్న వాతావరణం ఉండనుంది. ద్రోణి ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం, కర్నూలు, నంద్యాల, అల్లూరి, పోలవరం, విజయనగరం, మన్యం, విశాఖపట్నం, అనంతపురం జిల్లాలో పిడుగులతో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తూర్పుగోదావరి ఏలూరు జిల్లాలతో పాటు పోలవరం, విజయనగరంలో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. భిన్న వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల అప్రమత్తంగా ప్రజలు ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. 

 ఒకవైపు విపరీతమైన ఎండలు మరోవైపు వాతావరణ పరిస్థితులు మారిపోవడంతో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షపాతాలు కూడా నమోదు అవుతున్నాయి. ఏపీలో వర్షం ప్రభావం తక్కువగానే ఉండవచ్చు. అయితే ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అయితే ఈ అకాల వర్షాల వల్ల కూడా గాలిలో తేమ తగ్గిపోతుంది.

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

