Heavy Rains: తెలంగాణలో వణికిస్తున్న అకాల వర్షాలు.. ఆ జిల్లాల్లో అర్థరాత్రి నుంచి బీభత్సం.. ఏపీలో పిడుగుల హెచ్చరిక!

Heavy Rain Alert Today: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అకాల వర్షాలు ముంచెత్తనున్నాయి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కరీంనగర్, ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాలో అర్థరాత్రి నుంచి ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, పిడుగులు కూడా పడుతున్నాయి. ఈదురు గాలులు భారీగా వీస్తున్నాయి. అయితే ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి హైదరాబాద్ వైపునకు విస్తరిస్తున్నాయి. దీంతో మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, హైదరాబాద్ లో కూడా వాతావరణం మారిపోయి పూర్తిగా ఈదురుగాలు కూడా వీస్తున్నాయి. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోనూ రాబోయే రెండు గంటల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం కూడా ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
మార్చి 31వ తేదీ మంగళవారం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఉరుములు, మెరుపులు ఈదురు గాలులు కూడా వీయనున్నాయి. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. ఆదిలాబాద్, కొమరం భీం ,ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జయశంకర్, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాది, కొత్తగూడెం, రంగారెడ్డి, ఖమ్మం, సంగారెడ్డి, మెదక్, వికారాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాలో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఈదురు గాలులు ఎక్కువగా అవడంతో రాత్రి నుంచి భయానక పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. భారీ వర్షం వల్ల మామిడి, చింత చెట్లు సైతం నేలకొరుగుతున్నాయి. పలుచోట్ల కరెంటు సరఫరా కూడా నిలిపివేశారు.
రేపు ఒక ఏప్రిల్ 1వ తేదీన కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఉరుములు, మెరుపులతో ఈదురు గాలులతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇది కూడా ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్, ఆసిఫాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్ జిల్లాలపై ప్రభావం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
పిడుగులతో వర్షాలు..
మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా భిన్న వాతావరణం ఉండనుంది. ద్రోణి ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం, కర్నూలు, నంద్యాల, అల్లూరి, పోలవరం, విజయనగరం, మన్యం, విశాఖపట్నం, అనంతపురం జిల్లాలో పిడుగులతో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తూర్పుగోదావరి ఏలూరు జిల్లాలతో పాటు పోలవరం, విజయనగరంలో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. భిన్న వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల అప్రమత్తంగా ప్రజలు ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
ఒకవైపు విపరీతమైన ఎండలు మరోవైపు వాతావరణ పరిస్థితులు మారిపోవడంతో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షపాతాలు కూడా నమోదు అవుతున్నాయి. ఏపీలో వర్షం ప్రభావం తక్కువగానే ఉండవచ్చు. అయితే ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అయితే ఈ అకాల వర్షాల వల్ల కూడా గాలిలో తేమ తగ్గిపోతుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook