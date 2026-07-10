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ఉత్తరాఖండ్‌లో కుండపోత.. కేదార్ నాథ్ యాత్రకు ఆటంకం..

kedarnath yatra Heavy Rains: దేవ భూమి ఉత్తరాఖండ్ వర్షాలతో విలవిలలాడుతుంది. హిందువులు పరమ పవిత్రంగా భావించే నాలుగు ధామాలు గంగోత్రి, యమునోత్రి, కేదార్ నాథ్, బద్రీనాథ్ కొలువైన ఉత్తరాఖండ్‌ను గత కొన్ని రోజులు వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. అంతేకాదు కొండ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలతో కొండ చరియలు విరిగిపడటంతో ఛార్‌థామ్ యాత్రకు ఆటంకాలు కలుగుతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 10, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:22 AM IST
ఉత్తరాఖండ్‌లో కుండపోత.. కేదార్ నాథ్ యాత్రకు ఆటంకం..
Image Credit: Uttarakhand Rains (ZEE News/Telugu)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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