Uttarkhand Rain Fall: ఉత్తరాఖండ్లో కుండపోత వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం వంటి ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల కేదార్నాథ్ యాత్రకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో కేదార్నాథ్ యాత్రలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ గతంతో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా ఉంది. ప్రతిరోజు వేల సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చే ఈ పుణ్యక్షేత్రానికి ఇప్పుడు కేవలం వందల మంది మాత్రమే చేరుకుంటున్నారు. భారీ వర్షాల వల్ల కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉండటంతో యాత్రికులు ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకుంటున్నారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాల భయం భక్తుల రాకపై భారీగా ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఈ ఛార్ధామ్లో అత్యంత కఠినమైన క్లిష్టమైన యాత్ర కేదార్నాథ్. ఇక్కడ కాలినడనక ఎక్కువగా నడవాల్సి ఉంటుంది.
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో కేదార్నాథ్ యాత్రలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ..
గతంలో కేదార్నాథ్ ఆలయాన్ని ప్రతిరోజు 6 వేల మందికి పైగా దర్శించుకునే వారు. కానీ ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 1,000 నుండి 1,500 మందికి పడిపోయింది. భక్తుల భద్రత దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ, వాతావరణ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తున్నారు. యాత్రికులు కూడా వాతావరణం అనుకూలించే వరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచనలు అందుతున్నాయి. కేదార్నాథ్ యాత్రలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ వల్ల ఆలయ పరిసరాలు ప్రశాంతంగా కనిపిస్తున్నాయి.
భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకుంటున్న యాత్రికులు..
ఈ ఏడాది సీజన్ ప్రారంభం నుండి ఇప్పటి వరకు సుమారు 14 లక్షల మంది భక్తులు కేదార్నాథ్ ఆలయాన్ని సందర్శించుకున్నారు. ఇప్పుడున్న వర్షాల కారణంగా యాత్రలో కొంత ఆటంకం ఏర్పడినా, పరిస్థితులు మెరుగుపడగానే యాత్రికుల రాక మళ్లీ పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. యాత్రకు వెళ్లాలనుకునే వారు వాతావరణ సూచనలను తప్పనిసరిగా గమనించాలి. భక్తులు సురక్షితంగా ఉండాలన్నదే అధికారులు ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.