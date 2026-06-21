/Rain Alert: తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.. ఉరుములు, పిడుగులతో ముంచెత్తనున్న వానలు

Ap, Telangana Weather Update: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వింత వాతావరణం కన్పిస్తోంది. అయితే ఈరోజు నుండి ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం పూర్తిగా చల్లబడనుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు ఇరు రాష్ట్రాల్లో కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. విదర్భ, చత్తీస్ఘడ్ మీదుగా కొనసాగుతున్న ద్రోణి నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఆదివారం ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం పడనున్నట్టు హైదరాబాద్ వాతావరణ విభాగం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఆయా జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురవనున్న నేపథ్యంలో అధికారులు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు .
ఆదిలాబాద్, కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, వరంగల్, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్, ములుగు, భూపాలపల్లి, ఖమ్మం, భద్రాద్రి, సూర్యాపేట, నల్గొండ, మేడ్చల్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మహబూబ్నగర్, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురువనున్నట్టు సమాచారం.
ఇక మరోవైపు ఏపీలోనూ నేడు వానలు కురుస్తాయని APSDMA వెల్లడించింది. రాయలసీమలో అక్కడక్కడా భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. బాపట్ల, నెల్లూరులో ఓ మోస్తరు వానలు, మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిస్తుందని సమాచారం. అయితే అక్కడక్కడ బలమైన ఈదురుగాలులు, పిడుగులు పడే అవకాశం కూడా ఉండటంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రజలను అధికారులు అలర్ట్ చేసారు.
హైదరాబాద్లో కూడా పగటిపూట ఎండ ఉన్నప్పటికీ.. రాత్రి సమయంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయి ఉరుములు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే ముప్పు ఉందని వెదర్ రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి.
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