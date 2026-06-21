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Rain Alert: తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.. ఉరుములు, పిడుగులతో ముంచెత్తనున్న వానలు

Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఎప్పుడు ఎలా మారుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇప్పటికే రుతుపవనాలు ఎంట్రీ ఇచ్చినా, అక్కడక్కడ మాత్రమే వర్షాలు కురిశాయి.. అయితే నేటి నుంచి వాతావరణం పూర్తిగా చల్లబడనుందని.. ఇరు రాష్ట్రాల్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 21, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:48 AM IST
Rain Alert: తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.. ఉరుములు, పిడుగులతో ముంచెత్తనున్న వానలు
Image Credit: Heavy Rain Forecast For Ap And Telangana With Thunder And Lightning (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.. ఉరుములు, పిడుగులతో ముంచెత్తనున్న వానలు
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