Heavy Rains: ఏపీ, తెలంగాణలో కమ్ముకున్న మేఘాలు.. ఈదుగాలులతోపాటు వడగళ్ల వానతో హడల్‌

Sudden Heavy Rain In Krishna And NTR Districts And Also Telangana Districts: వేసవికాలంలో అకస్మాత్తుగా భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. మేఘాలు కమ్ముకుని భారీ వాన పడడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ వర్షాలతో సాధారణ ప్రజలతోపాటు రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 18, 2026, 05:59 PM IST

Sudden Heavy Rains: వేసవికాలం దంచికొడుతున్న ఎండలతో తీవ్ర ఉక్కపోత ఎదుర్కొన్న ప్రజలు ఇప్పుడు వర్షాలతో హాయిగా ఉన్నారు. వేసవికాలంలో అకాల వర్షాలు జోరందుకున్నాయి. వరుసగా మూడు రోజులుగా తెలంగాణలో వర్షం వాతావరణం నెలకొనగా.. ఏపీలో కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది. బుధవారం ఏపీలోని పలు జిల్లాలతోపాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షం పడింది. హైదరాబాద్‌, మెదక్‌, రంగారెడ్డి జిల్లాలతోపాటు ఏపీలోని కృష్ణా జిల్లాలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది. అంతేకాకుండా వడగళ్ల వాన పడింది. ఈ వానతో రైతులతోపాటు సాధారణ ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో..
కృష్ణాజిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గం ఉయ్యూరు పరిధిలో భారీ వాన కురిసింది. పమిడిముక్కల మండల పరిధిలో వడగండ్ల వాన పడడంతో స్థానికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఇక నూజివీడులో వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. నూజీవీడు పట్టణంలోని పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహం వద్ద లెక్చరర్ దొడ్డ కమల కుమారి ఇంటి పైభాగం ధ్వంసమైంది. పట్టణంలో అకస్మాత్తుగా బుధవారం ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. ఈ వర్షం సమయంలో ఒక్కసారిగా పిడుగు పడింది. కంగారు పడిన ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. కొద్దిసేపటికి పరిశీలించగా పిడుగు పడడంతో ఇంటిపై భాగం ధ్వంసమైందని కుటుంబసభ్యులు గుర్తించారు. అయితే ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణాపాయం సంభవించకపోవడంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

తెలంగాణలో మూడు రోజులు వర్షాలు
వేసవికాలంలో వాతావరణం భిన్నంగా మారింది. తెలంగాణలో రాగల మూడు రోజులు కూడా వర్షం పడుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీచేసింది. ఉత్తర అంతర్గత కర్ణాటక నుంచి దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక మీదుగా గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ ప్రాంతం కొనసాగిన ద్రోణి బుధవారం మధ్యప్రదేశ్ మధ్య ప్రాంతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం నుంచి మరాఠ్వాడ, విదర్భ ఉత్తర అంతర్గత కర్ణాటక వరకు సగటు సముద్ర మట్టం నుంచి 0.9 కి మీ ఎత్తులో కొనసాగుతోంది. మరో ద్రోణి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ ప్రాంతం నుంచి దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక వరకు తమిళనాడు మీదుగా సగటు సముద్రమట్టం నుంచ 0.9 కి మీ ఎత్తులో ఏర్పడింది. దీని ఫలితంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

బుధవారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాలలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. 40 నుండి 50 కి.మీ వేగంతో కూడిన ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాలలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. 30 నుండి 40 కి.మీ వేగం కలిగిన ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రానున్న రెండు రోజులలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమేపి రెండు నుంచి  మూడు డిగ్రీలు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెప్పడంతో ఈ వార్త తెలంగాణ ప్రజలకు భారీ ఉపశమనం లభించనుంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Weather updateSummerHeavy RainKrishna DistrictRains

