Rajastan Rain: కొట్టుకుపోతున్న రాజస్థాన్.. భారీ వర్షాలతో ఆగమాగం..

Heavy Rain Lash in Rajastan state: రాజస్థాన్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలతో వరదనీరు చుట్టుముట్టింది. దీంతో ప్రభుత్వం సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తోంది. మాధోపూర్ జిల్లాలో వరద పరిస్థితి నెలకొంది. బుండి జిల్లాలో కుండపోత వర్షాలతో పరిస్థితి భయంకరంగా మారింది. బుండి ప్రజలకు జీవనాధారమైన నవల్ సాగర్ , జైత్ సాగర్ సరస్సులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో వరదలు ఏర్పడ్డాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు తమ ఇళ్లను వదిలి బయటకు రావడం కష్టంగా మారింది. నవల్సాగర్ సరస్సు నీరు పాత నగరంలోని సందుల గుండా ప్రధాన రహదారికి చేరుకుంది.
భారీ వర్షాల కారణంగా, నైన్వా, దై పట్టణం చుట్టూ ఉన్న గ్రామాలు నీట మునిగిపోయాయి. పొలాలు చెరువులుగా మారాయి. వేల ఎకరాల పంటలు నాశనమయ్యాయి. పొంగిపొరుతున్న చెరువులు.. రోడ్లపైకి నీళ్లు బుండిలో 24 గంటలకు పైగా కురుస్తున్న వర్షం వల్ల జిల్లాలో వరదల వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. బుండి నగరంలోని జైత్ సాగర్ , నావల్ సాగర్ సరస్సులు ప్రమాద స్థాయికి చేరుకున్నాయి. రెండు సరస్సులు పొంగి ప్రవహించి రోడ్డుపైకి వచ్చాయి. సరస్సుల నీరు ఇప్పుడు రోడ్డుపైకి పొంగి ప్రవహించింది.
నావల్ సాగర్ సరస్సు ఐదు గేట్లను తెరిచి వేల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. నీరు బయటకు రావడంతో పాత మార్కెట్లో వరద పరిస్థితి నెలకొంది. రోడ్లపై నాలుగు అడుగులకు పైగా నీరు ప్రవహిస్తోంది. మరోవైపు, జైత్ సాగర్ సరస్సులోని గేట్ల పై నుంచి నీరు బయటకు ప్రవహిస్తోంది, దీని కారణంగా దిగువ ప్రాంతాలలో నీటి వరదగా ప్రవహిస్తోంది.
సహాయక,రక్షణ పనులలో నిమగ్నమైన అధికారులు జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉంది. కలెక్టర్ అక్షయ్ గోదారా, ఎస్పీ రాజేంద్ర కుమార్ మీనా సంఘటనా స్థలంలోనే ఉన్నారు. సైన్యం, ఎస్డిఆర్ఎఫ్, సివిల్ డిఫెన్స్ బృందాలు నిరంతరం సహాయ, సహాయ చర్యలలో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. పట్టణంలోని లాల్ పులియా, శివనగర్ స్థావరాలలో చిక్కుకున్న ప్రజలను రక్షించి సురక్షితంగా తరలించారు. సైన్యంతో కలిసి SDRF నిరంతరం సహాయక చర్యలు చేపడుతోంది. వరదలు , నీటితో నిండిన ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలను తరలిస్తోంది. నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అనేక పట్టణాలు , గ్రామాలు ప్రధాన కార్యాలయంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. సైన్యం, SDRF, సివిల్ డిఫెన్స్ , పోలీసు సిబ్బంది గత కొన్ని గంటలుగా ప్రజలను రక్షించడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి భజన్ లాల్ శర్మ ఎప్పటికపుడు సహాయక చర్యలను పరిశీలిస్తున్నారు.
