/Delhi Rains: ఢిల్లీలో దంచి కొడుతున్న వర్షం.. పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ.. ఎయిర్ పోర్టును ముంచెత్తిన వరద నీరు..!

Heavy rain Lashes delhi imd issued red alert: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జన్మాష్టమి వేళ వరుణుడు చుక్కలు చూపించాడు. గత కొన్ని గంటలుగా భారీగా వర్షం కురుస్తుంది. దీంతో జనాలు ఎక్కడికక్కడ తడిసిముద్దైపోయారు. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ, సమీప ప్రాంతాల్లో వర్షం దంచికొట్టింది. దీంతో ఇందిరా గాంధీ ఎయిర్ పోర్ట్ లో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. ఉరుములు, మెరుపులతో కుండ పోతగా వర్షం దంచికొట్టింది. దీంతో వాతావరణ శాఖ ఢిల్లీలోని పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
#WATCH | Delhi: Waterlogging witnessed at Indira Gandhi International Airport after heavy rainfall lashed the national capital. pic.twitter.com/vejJpM2W2l
— ANI (@ANI) September 4, 2026
భారీ వర్షాల కారణంగా అహ్మదాబాద్, ముంబై, పోర్ట్ బ్లెయిర్ నుండి బయలుదేరే అనేక దేశీయ విమానాలు ప్రయాణాల్లో తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. వాతావరణ శాఖ ప్రకారం.. గత మూడు గంటలవారీ వర్షపాత సమాచారం ప్రకారం, పాలంలో ఉదయం 11.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల మధ్య 3.4 మిల్లీమీటర్ల వర్షం నమోదు కాగా, నజాఫ్గఢ్లో ఉదయం 8.30 నుండి 11.30 గంటల మధ్య 0.5 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. ఇక
మధ్యాహ్నం 2:15 గంటలకు ప్రాంతంలో అనేక చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం, ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉందని, అక్కడక్కడ భారీ వర్షం కురుస్తుందని తెలిపింది.
అంతే కాకుండా.. రాబోయే మూడు గంటల్లో చాలా చోట్ల మోస్తరు వర్షం, కొన్నిచోట్ల 50-100 మిల్లీమీటర్ల భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని, దీనితో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
భారీ వర్షాల కారణంగా ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో వరద నీళ్లు వచ్చి చేరాయి. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని సూచించారు. భారీ వర్షంతో ఎక్కడికక్కడ రోడ్లన్ని పూర్తిగా జలమయం అయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలలో వరద నీరు భారీగా వచ్చి చేరింది.
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