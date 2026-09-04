Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Delhi Rains: ఢిల్లీలో దంచి కొడుతున్న వర్షం.. పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ.. ఎయిర్ పోర్టును ముంచెత్తిన వరద నీరు..!

Delhi Rains: ఢిల్లీలో దంచి కొడుతున్న వర్షం.. పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ.. ఎయిర్ పోర్టును ముంచెత్తిన వరద నీరు..!

Heavy rain lashes in delhi:  దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. కుండ పోతగా వానపడటంతో లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. దీంతో విమానాల రాకపోకలకు సైతం తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 04, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:05 PM IST
Delhi Rains: ఢిల్లీలో దంచి కొడుతున్న వర్షం.. పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ.. ఎయిర్ పోర్టును ముంచెత్తిన వరద నీరు..!
Image Credit: delhirainnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Delhi Rains: ఢిల్లీలో దంచి కొడుతున్న వర్షం.. పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ.. ఎయిర్ పోర్టును ముంచెత్తిన నీరు..
2
3
4
5