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Delhi Rains: ఢిల్లీలో దంచి కొడుతున్న వానలు.!. పలు ప్రాంతాలు జలమయం.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ.!.

Heavy rains in delhi: ఢిల్లీలోని లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాల ప్రభావంతో జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది.  విమానాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడటంతో ఇండిగో, అకసా కీలక ప్రకటనలు చేశాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 28, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:29 PM IST
Delhi Rains: ఢిల్లీలో దంచి కొడుతున్న వానలు.!. పలు ప్రాంతాలు జలమయం.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ.!.
Image Credit: delhirainnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Delhi Rains: ఢిల్లీలో దంచి కొడుతున్న వానలు.!. పలు ప్రాంతాలు జలమయం.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ.!.
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