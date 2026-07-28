/Delhi Rains: ఢిల్లీలో దంచి కొడుతున్న వానలు.!. పలు ప్రాంతాలు జలమయం.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ.!.

Heavy rain lashes in delhi: దేశ రాజధాని ఢిల్లీని భారీ వర్షం అతలాకుతలం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్లోని పలు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయం అయ్యాయి. రోడ్లపై నీళ్లు చేరడంతో ట్రాఫిక్ కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఐఎండీ సైతం రాబోయే కొన్ని గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. భారత వాతావరణ శాఖ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఉదయం 8:30 గంటల వరకు సఫ్దర్జంగ్లో 32.4 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కాగా, ఆ తర్వాత రిడ్జ్లో 37.6 మిల్లీమీటర్లు, లోదీ రోడ్లో 36.7 మిల్లీమీటర్లు, అయనగర్లో 4.0 మిల్లీమీటర్లు మరియు పాలంలో 0.8 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
#WATCH | Delhi: Heavy rainfall led to waterlogging in several parts; visuals from Hanuman Road area in Connaught Place
(ANI) pic.twitter.com/qeU6U5AFxB
— Argus News (@ArgusNews_in) July 28, 2026
ఢిల్లీలో భారీ వర్షం కురిసిన తర్వాత, శంకర్ విహార్ ప్రాంతంలోని NH 8 వద్ద ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. అంతే కాకుండా.. కన్నాట్ ప్లేస్లోని హనుమాన్ రోడ్ ప్రాంతంలో రోడ్లు జలమయం అయ్యాయి. బారాఖంబా రోడ్డులో వాహనాలు సగం మునిగిపోయాయి.
ఢిల్లీలోని కన్నాట్ ప్లేస్ ఔటర్ సర్కిల్లో నీరు నిలిచిపోవడంతో పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. దుకాణాలు, రెస్టారెంట్లలోకి నీరు చేరింది. ఢిల్లీలోని జన్పథ్ రోడ్ లో రోడ్లపై నీళ్లుచేరడంతో ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది.
ఇండిగో, అకాసా అలర్ట్..
భారీ వర్షాల కారణంగా ఢిల్లీకి రాకపోకలు సాగించే విమానాలపై ప్రభావం పడొచ్చని ఇండిగో ఎక్స్ లోని ఒక పోస్టులో తెలిపింది. ముఖ్యంగా ప్రయాణికులు.. తమ విమాన టైమింగ్ లను ఎప్పికప్పుడు తమ అధికారిక వెబ్ సైట్ లో లేదా యాప్ లో విమాన స్థితిని తనిఖీ చేసుకొవాలని సూచించింది. కొన్నిసార్లు ఆలస్యం కూడా ఉండవచ్చని తెలిపింది. అదే విధంగా అకాసా ఎయిర్ లైన్స్ సైతం.. ఢిల్లీలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా, మా నెట్వర్క్లోని కొన్ని విమానాలు ఆలస్యం కావచ్చని తెలిపింది.
ఈ పరిస్థితి పూర్తిగా తమ అదుపులో లేనప్పటికీ, మీకు సహాయం చేయడానికి మా బృందాలు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారని ఆ విమానయాన సంస్థ తెలిపింది. మరోవైపు ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణిలకు కూడా అలర్ట్ జారీ చేశారు.
రాబోయే మరికొన్ని గంటల్లో ఢిల్లీలో ఉరుములు, ఈదురు గాలులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీంతో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 2-3 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేస్తుంది.
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