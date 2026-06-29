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Heavy rain in Mumbai: భారీ వర్షానికి చిగురుటాకుల వణికిపోయిన ముంబాయి.. నాలుగు గంటల్లో 100 మి.మీల కంటే ఎక్కువ వర్షం..!

Mumbai Rains: భారీ వర్షాలకు ఎక్కడి కక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని జలమయం అయ్యాయి. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఏకంగా 4 గంటల్లోనే 100 మి.మీల కంటే ఎక్కువగా వాన పడటం చాలా అరుదుగా జరుగుతుందని ముంబై వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 29, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:37 PM IST
Heavy rain in Mumbai: భారీ వర్షానికి చిగురుటాకుల వణికిపోయిన ముంబాయి.. నాలుగు గంటల్లో 100 మి.మీల కంటే ఎక్కువ వర్షం..!
Image Credit: mumbainews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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