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Uttarakhand Rains: ఉత్తరాఖండ్‌లో వరదల బీభత్సం.. విరిగి పడ్డ కొండ చరియలు.. స్కూళ్లు బంద్..

Heavy rains in Uttarakhand: ఉత్తరాది రాష్ట్రాలను భారీ వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి.ఈ క్రమంలో ఏకంగా 107 రహదారులను మూసివేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. రానున్న రెండు నుంచి మూడు రోజుల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 10, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:30 PM IST
Uttarakhand Rains: ఉత్తరాఖండ్‌లో వరదల బీభత్సం.. విరిగి పడ్డ కొండ చరియలు.. స్కూళ్లు బంద్..
Image Credit: uttarakhandnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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