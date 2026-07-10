Heavy rain lashes red alert for Uttarakhand: ఉత్తరాది రాష్ట్రాలను భారీ వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పలు చోట్ల కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ క్రమంలో ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర అత్యవసర కార్యకలాపాల కేంద్రం (SEOC) 107 రహదారులను మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. వీటిలో 9 ప్రధాన రాష్ట్ర రహదారులు, 97 గ్రామీణ, అనుసంధాన మార్గాలు కాగా, ఒకటి బోర్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ (BRO)కు చెందినవి ఉన్నాయి. ఈ మార్గాలలో చాలా వాటిలో కొండచరియలు విరిగిపడటం వల్ల శిథిలాలు పేరుకుపోయి, బురద ప్రవాహాలు, ఎక్కడికక్కడ చెట్లు కూలిపోయాయి. అయితే.. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని పది జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవుల్ని అధికారులు ప్రకటించారు.
వాతావరణ శాఖ ఉత్తరాఖండ్లోని కొన్ని జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ తో పాటు, ఆరెంజ్ అలర్ట్ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. ఉత్తరాఖండ్లోని ఉధమ్ సింగ్ నగర్, నైనిటాల్, చంపావత్ జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా అతి భారీ నుంచి తీవ్రమైన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తరాఖండ్లోని ఉధమ్ సింగ్ నగర్, నైనిటాల్, చంపావత్ జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు, అతి తీవ్రమైన నుంచి తీవ్రమైన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని ఉత్తరాఖండ్కు సంబంధించి ఐఎమ్డి తాజా వాతావరణ సూచన పేర్కొంది.
పది జిల్లాల్లో పాఠశాలల మూసివేత
ప్రస్తుతం నెలకొన్న వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా, ఉత్తరాఖండ్లోని 10 జిల్లాల్లో 1 నుండి 12వ తరగతి వరకు పాఠశాలలను మూసివేశారు. ఎందుకంటే, ఆ జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ప్రభావిత జిల్లాలు: డెహ్రాడూన్ , హరిద్వార్ ,నైనిటాల్ ,ఉధమ్ సింగ్ నగర్, పౌరీ గర్హ్వాల్, తెహ్రీ గర్హ్వాల్ ,చంపావత్, రుద్రప్రయాగ్ , చమోలి , బాగేశ్వర్ ఈ జిల్లాల పరిధిలో స్కూళ్లను మూసి వేస్తు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
రెడ్ అలర్ట్ జారీ..
ఉత్తరాఖండ్లో అత్యంత తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడ 204.5 మిల్లీమీటర్లకు మించి అతి భారీ వర్షపాతం కురుస్తుందని అంచనా వేస్తూ ఐఎండి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల, ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని కొండ జిల్లాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడటం, ఆకస్మిక వరదలు, నదులలో నీటిమట్టాలు పెరగటం జరుగుతుందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
ఎక్కడికక్కడ రహదారులు మూసుకుపోవడం వంటివి సంభవించవచ్చని అధికారులు హెచ్చరించారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అధికార యంత్రాంగం సైతం ప్రజలకు ముందుండి అన్ని రకాల పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దంగా ఉండాలని సూచించింది.
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