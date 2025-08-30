English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

North india Floods: ఉత్తర భారతాన్ని వణికిస్తోన్న వర్షాలు..హిమాలయ రాష్ట్రాలను ఒదలని వరుణుడు..

Heavy Rains in North india Various States: ఉత్తరాది రాష్ట్రాలను భారీ వర్షాలు, వరదలు హడలెత్తిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హిమాలయ రాష్ట్రాలైన హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, జమ్మూ కశ్మర్ లో భారీ వరదలతో వాగులు, వంకలు, నదులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 30, 2025, 10:53 AM IST

Heavy Rains in North india Various States: దేవభూమి ఉత్తరాఖండ్‌లో మరోసారి క్లౌడ్ బరస్ట్ సంభవించింది. ఈ ఘటనలో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కొన్ని చోట్ల ఇళ్లు కూలడంతో ప్రజలు శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయారు.  రుద్రప్రయాగ్‌, చమోలీ జిల్లాల్లో కురుస్తున్న కుండపోత వర్షం పలు గ్రామాలను ముంచెత్తుతోంది.  మోపాటా ప్రాంతంలో భారీ వరదల్లో ఇద్దరు కొట్టుకుపోగా.. పశువుల కొట్టం కూలడంతో దాదాపు 20 పశువులు జలసమాధి అయ్యాయి. మేఘ విస్ఫోటం కారణంగా రుద్రప్రయాగ్‌లోని అలకనంద, మందాకిని నదుల నీటి మట్టాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. 

రుద్రప్రయాగ్‌లోని హనుమాన్ ఆలయం పూర్తిగా వరద నీటిలో మునిగిపోయింది. వర్షాల కారణంగా కొండచరియలు విరిగిపడటంతో 180కి పైగా రోడ్లు మూసుకుపోయాయి. కేదార్‌నాథ్ లోయలోని లారా గ్రామాన్ని పట్టణంతో కలిపే వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో ఆ గ్రామానికి పూర్తిగా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రుద్రప్రయాగ్, బాగేశ్వర్, చమోలి, హరిద్వార్ మొదలైన జిల్లాలోని విద్యాలయాలను మూసివేశారు. 

ఉత్తరాఖండ్‌లో భారీ వరదలు సృష్టిస్తున్న కల్లోలంపై ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి స్పందిస్తూ తీవ్ర విచారం వ్యక్తంచేశారు. రుద్రప్రయాగ్‌లోని బాసుకేదర్ తహసీల్, చమోలి జిల్లాలోని దేవల్ ప్రాంతంలో మేఘ విస్ఫోటం కారణంగా అనేక కుటుంబాలు వరదల్లో చిక్కుకుపోయాయన్నారు. 

నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం ఎదురవుతున్నాయన్నారు. వరద ప్రవాహం ప్రమాదస్థాయికి చేరువలో ఉండటంతో పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు వరద ప్రవాహాన్ని అంచనా వేస్తూ లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు.

వరద ప్రవాహ ధాటికి ప్రజలు, అడవుల్లోని మూగజీవాలు సైతం భారీస్థాయిలో మృతిచెందుతున్నట్లు అటవీ అధికారులు పేర్కొన్నారు. వరదల్లో గల్లంతైన వారి గురించి కచ్చితమైన సమాచారం లేకపోయినా చాలామంది ఆచూకీ తెలియడం లేదని అధికారులు తెలిపారు. ఆకస్మిక వరదలతో తప్పించుకొనే మార్గం లేకపోయిందని వివరించారు. ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్‌లోని రాంనగర్ పెద్ద కాలువలో వరద నీటి ధాటికి చిరుత పులి కొట్టుకుపోతున్న దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. గ్రామాలలోని జంతువులు, పశువులు సైతం భారీ సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయి.

అటు జమ్మూ కశ్మీర్ లో భారీ వర్షాలతో జన జీవనం పూర్తిగా స్థంభించిపోయింది. అటు జమ్మూకశ్మర్ లోని రాంబాన్  జిల్లాలో మేఘ విస్పోటనం సంభవించింది. ఈ దారుణమైన విపత్తులో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో నలుగురు జాడా లేదు. 

అటు జమ్మూలోని రియాసి జిల్లా భారీవర్షాలకు కొండ చరియలు విరిగిపడటంతో ఒక ఫ్యామిలికి చెందిన ఏడుగురు అక్కడికక్కడే కన్నుమూసారు. వరదల కారణంగా పలు ఇల్లు ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోగా.. మరికొన్ని నేలమట్టం అయ్యాయి. ఇక గల్లంతైన వారి జాడా కోసం పోలీసులు, మిలటరీ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ముమ్ముర గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నారు. 

భారీ వర్షాల కారణంగా రియాసి జిల్లా మహోర్‌లో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది. నివాస భవనం నేలమట్టం కావడంతో ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వరదల నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతంలో ఇళ్లు కొట్టుకుపోయాయని, పలు నిర్మాణాలు దెబ్బతిన్నాయని వెల్లడించారు. సహాయక బృందాలు సంఘటనాస్థలికి చేరుకొని చర్యలు చేపట్టినట్లు వివరించారు. గల్లంతైనవారి ఆచూకీ కనుగొనేందుకు స్థానిక అధికారులను బృందాలుగా పంపుతున్నట్లు వెల్లడించారు. మరోవైపు ఈ రోజు రేపుఉదంపూర్, కిస్టవార్, పూంచ్ లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

