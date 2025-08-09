Delhi Rains: ఢిల్లీని ముంచెత్తిన భారీ వర్షం.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ..

Delhi Rains: రాజధాని ఢిల్లీని భారీ వర్షం ముంచెత్తింది. రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న కుంభవృష్టితో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. రహదారులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఇవాళ ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. దీంతో దేశ రాజధానికి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. వర్షం కారణంగా కన్నౌట్ ప్యాలెస్, మథుర రోడ్డు, భారత్ మండపం తదితర ప్రాంతాల్లో భారీగా నీరు చేరింది. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దిల్లీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి రాకపోకలు సాగించే దాదాపు 105 విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.
అంతేకాదు ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో రన్ వే నీరు నిలవడంతో పలు విమానాలు లాండింగ్ తో పాటు టేకాఫ్ కు తీవ్ర సమస్యలను ఫేస్ చేస్తున్నాయి. వర్షాల నేపథ్యంలో ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టు అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. విమాన సర్వీసులకు సంబంధించి ప్రయాణికులు ఎప్పటికప్పుడు తమ విమానాలపై అప్డేట్ తెలుసుకోవాలని సూచించింది.
ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయని, ప్రయాణికులు సహకరించాలని కోరాయి. అటు వర్షాల కారణంగా రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే రెండు రోజులు సెలవులు ప్రకటించింది అక్కడి ప్రభుత్వం. సోమవారం వరకు వర్షాలు తెరపి పడకపోతే.. సోమవారం కూడా స్కూల్లకు సెలవులు ప్రకటించనుంది.
