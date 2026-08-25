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ఢిల్లీలో ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షం.. 15 విమానాలు దారి మళ్లింపు..

Delhi Rains: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో సోమవారం భారీ వర్షం కురిసింది. బలమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన వానకు ఢిల్లీతో పాటు నోయిడా, గాజియాబాద్, గురుగ్రామ్, ఫరీదాబాద్ ప్రాంతాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. పలుచోట్ల రహదారులపై నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 25, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:10 PM IST
ఢిల్లీలో ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షం.. 15 విమానాలు దారి మళ్లింపు..
Image Credit: Delhi Rains (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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