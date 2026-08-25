/ఢిల్లీలో ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షం.. 15 విమానాలు దారి మళ్లింపు..

Rain from Delhi: గురుగ్రామ్, ఫరీదాబాద్ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. సోహ్నా రోడ్లోని ఇస్లాంపూర్ వద్ద నీరు నిలవడంతో 4 కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునగడంతోపాటు పలుచోట్ల భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి.
వర్షాల వల్ల విమాన సర్వీసులు రద్దు..
వర్ష ప్రభావం విమాన సర్వీసులపైనా పడింది. ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో 15 విమానాలను దారి మళ్లించారు. వీటిలో మూడు అంతర్జాతీయ సర్వీసులు ఉన్నాయి. 12 విమానాలను జైపుర్కు, రెండింటిని చండీగఢ్కు, మరో విమానాన్ని లఖ్నవూకు మళ్లించారు. 250కి పైగా విమాన సర్వీసులు ఆలస్యంగా నడిచాయని అధికారులు వెల్లడించారు. ఢిల్లీ-NCRలో కొద్ది రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని IMD హెచ్చరించింది.
భారీ వర్షాలతో ట్రాఫిక్ జామ్..
భారీ వర్షాలతో ఎక్కడికక్కడ కిలోమీటర్ల మేర భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించిపోయాయి. ఉదయం వేళల్లో పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, కార్యాలయాలకు వెళ్లే ఉద్యోగులు గమ్యస్థానాలకు చేరుకోలేక తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. రహదారులపై రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులంతా ప్రజా రవాణా వైపు మళ్లడంతో ఢిల్లీ మెట్రో స్టేషన్లు, బస్సులు ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోయి తీవ్ర రద్దీ నెలకొంది. ఢిల్లీకి మరో 24 గంటల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్ష సూచన చేసింది వాతావరణ శాఖ. ఈ నేపథ్యంలో పరిస్థితులు మరింత ఆందోళనకరంగా మారాయి. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు, వర్ష తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ ఉద్యోగులకు తక్షణమే 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' సౌకర్యం కల్పించాలని ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
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