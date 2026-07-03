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ముంబైను ముంచెత్తిన వరదలు.. ఆర్ధిక రాజధాని అతలాకుతలం..

Heavy Floods in Mumbai: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైని భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో కురిసిన 20 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. దీంతో నగరం నీటిలో మునిగింది. నగరానికి ఆనుకునివున్న అరేబియా సముద్రం ముంబైలోకి వచ్చిందా అనే రీతిలో పలు   ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 03, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:30 PM IST
ముంబైను ముంచెత్తిన వరదలు.. ఆర్ధిక రాజధాని అతలాకుతలం..
Image Credit: Mumbai Rains (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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