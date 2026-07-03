/ముంబైను ముంచెత్తిన వరదలు.. ఆర్ధిక రాజధాని అతలాకుతలం..

Mumbai Rains: గత కొన్ని రోజులుగా ముంబైను వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. నిన్న ఒక్క రోజే కొన్ని గంటల్లో 20 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసి అక్కడి ప్రజలను భయ భ్రాంతులకు గురి చేసింది. నిన్న తెల్లవారుజామున మొదలైన వాన రాత్రి పొద్దుపోయేంత వరకూ కురుస్తూనే వుంది. భారీ వర్షానికి అంధేరీ, కింగ్స్ సర్కిల్, గాంధీ మార్కెట్ వంటి కీలక ప్రాంతాలతో పాటు దాదర్ రైల్వే స్టేషన్ ట్రాకులు సైతం జలమయం కావడంతో రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. సబర్బన్ రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.
రానున్న మరికొద్ది గంటలపాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో ముంబైతో పాటు థానే, పాల్ఘర్, రాయ్ గఢ్ జిల్లాలకు ఎమర్జెన్సీ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, బలహీనమైన కట్టడాలు, చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలకు దూరంగా ఉండాలని, లోతట్టు, ఎక్కువగా నీరు నిలిచిఉండే ప్రాంతాలకు వెళ్లొద్దని అధికారులు సూచించారు. నైరుతి రుతుపవనాలు దేశవ్యాప్తంగా వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని ఐఎండీ తెలిపింది. రానున్న నాలుగైదు రోజుల్లో కొంకణ్ తీరం, గోవా, సౌత్ గుజరాత్ ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించారు. ఒడిశా సహా మధ్య భారతదేశంలోనూ విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది.
ముంబై రెయిన్స్..
ముంబైలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఊహించని రీతిలో భారీ వర్షపాతం నమోదయింది. ముఖ్యంగా ఈస్టర్న్ సబర్బ్స్ పరిధిలోని ములుండ్ మిథానగర్ మున్సిపల్ స్కూల్ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా 23.08 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. మాన్ ఖుర్డ్ ఫైర్ స్టేషన్ వద్ద 22.86 సెంటీమీటర్లు, శాంతాక్రజ్ వర్క్ షాప్ వద్ద 22.34 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయింది. రోడ్లపై కూడా భారీగా వరదనీరు భారీగా చేరింది. దీంతో రోడ్లు నదులను తలపిస్తున్నాయి. దీంతో వాహన దారులకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తప్పటంలేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో రోడ్డెక్కిన వాహనాలు వర్షపు నీటిలో మునిగాయి. మరి కొన్ని తేలుతూ కనిపించాయి.
ముంబై భారీ వర్షాలు..
ముంబై భారీ వర్షాలు విషాదాన్ని మిగిల్చడంతో పాటు నగరపాలక సంస్థ నిర్ణక్ష్యాన్ని ఎత్తి చూపుతున్నాయి. నిన్న కురిసిన భారీ వర్షం కారణంగా ఒక వ్యక్తి మ్యాన్హోల్లో పడి కొట్టుకుపోయాడు. ఈ ఘటన మధ్యాహ్నం, చండివలి ఏరియాలో జరిగింది. స్థానిక ఖైరాని రోడ్డులో మెయింటెనెన్స్ వర్క్ జరుగుతోంది. మ్యాన్హోల్ను సిబ్బంది తెరిచి వుంచారు. ఈ క్రమంలో అటుగా వెళుతున్న 60 ఏళ్ళ వృద్ధుడు మ్యాన్హోల్ తెరిచివున్న విషయం తెలియక అందులో పడి కొట్టుకుపొయాడు. ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకున్న బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నలుగురు అధికారులను సస్పెండ్ చేసి, ఉన్నత స్థాయి విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ వారంలో వర్షం కారణంగా జరిగిన రెండవ మరణం ఇది.
ఇవాళ, రేపు ముంబై, శివారు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీయవచ్చని పేర్కొంది. రాత్రి సమయంలో సముద్రంలో అత్యధికంగా అలలు 4.27 మీటర్ల ఎత్తుకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు హెచ్చరించింది. మరోవైపు, నైరుతి రుతుపవనాలు ఢిల్లీకి చేరుకొన్నట్లు వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. సాధారణంగా రావాల్సిన దానికంటే దాదాపు ఐదు రోజులు ఆలస్యమైంది. ఋతుపవనాల ప్రభావంతో ఢిల్లీలోని చాలా చోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
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