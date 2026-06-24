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మునిగిన ముంబై.. ఆగమైన ఆర్ధిక రాజధాని..

Mumbai Rain Weather updates: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై నగరాన్ని భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. మొత్తంగా ఋతుపవనాలు తాకిడితో ముంబై మొత్తం అతలాకుతలం అవుతుంది. గత మూడు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న కుండపోత వానలతో ఆర్ధిక రాజధాని ఆగమైపోయింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 24, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:22 PM IST
మునిగిన ముంబై.. ఆగమైన ఆర్ధిక రాజధాని..
Image Credit: Mumbai Rains (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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