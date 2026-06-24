/మునిగిన ముంబై.. ఆగమైన ఆర్ధిక రాజధాని..

Monsoon Effect on Mumbai: ఋతుపవనాల తాకిడితో ముంబైలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇవాళ కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ మేరకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ముంబైలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారి నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురువనున్నట్టు తెలిపింది. అంతేకాదు గంటకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
వర్షాల ధాటికి ముంబై, ధానే, రాయగడ్, పాల్కర్, సింధూ దుర్గ ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు భారి నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని నగరవాసులకు అలర్ట్స్ ని జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. ముంబైలో గత కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వానకాలము ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి కూడా ముంబై మహానగరం కంప్లీట్గా కూడా జల వలయంలో చిక్కుకొని ఉంటుంది.
ముంబైలోని కార్పొరేట్ ఏరియాతో పాటు లోతట్టు ప్రాంతాలు అలానే ఎక్కువగా ఉన్నటు వంటి శివారు ప్రాంతాలు అన్నీ కూడా ముంబై సిటీని కూడా వరదలు ప్రతి యేడాది ముంచెత్తుతూనే ఉంటాయి. ఇన్ని రోజుల పాటు సైలెంట్ మోడ్ లో ఉన్నటువంటి నైరుతి ఋతుపవనాలు ఒక్కసారిగా విజృంభించాయి. ఇప్పటికే వర్షా కాలం సీజన్ లో 15 నుంచి 20 రోజుల ముందే భారీ వర్షాలు పడాల్సి ఉంది. సో ముంబై అంటే మహారాష్ట్రలో కూడా అత్యధికంగా వర్షాలు ఇప్పటికే కురవాల్సి ఉంది.
భారీ వర్షాలకు ముంబై మహానగరం అంతా కూడా అతలా కుతలం అవుతుంది. సో చాలా లోతట్టు కాలనీలు కూడా పూర్తిగా జలమయం అయిపోయాయి. ఈ రోజు ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి ముంబై ఫాల్గర్లో కంటిన్యూగా మూడు గంటల పాటు చాలా విపరీతమైనటువంటి వర్షం కురిసింది. ఈ నేపథ్యంలో పాల్ఘర్ కు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరోవైపు అరేబియా సముద్రంలో అటు పోటులు కూడా ముంబైలో ఎక్కువ వర్షం పడటానికి దోహదం చేసిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
నైరుతి ఋతుపవనాలు సాధారణంగా కూడా రావాల్సి టైమ్కు రాకపోవడంతో నిన్న మొన్నటి వరకు ముంబై వాసులు విపరీతమైన ఉక్కబోతను అనుభవించారు. ఇక నైరుతి ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదలడంతో పాటు మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరించడంతో కాస్త చల్లబడింది.
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